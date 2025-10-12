IND W vs AUS W: एलिसा हीली के शतक की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने रच इतिहास, टीम ने हासिल किया वनडे का सबसे बड़ा लक्ष्य

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। महिला वनडे विश्व कप में रविवार को ऑस्ट्रेलिया ने इतिहास रचते हुए वनडे इतिहास की सबसे बड़ा लक्ष्य प्राप्त किया। विशाखापत्तनम में खेले गए मुकाबले में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के सामने 331 रन का लक्ष्य रखा था, जिसे उसने एक ओवर शेष रहते सात विकेट खोकर पा लिया।

इससे पहले वनडे में सबसे सफल रनचेज का रिकॉर्ड श्रीलंका के नाम था, जिसने 2024 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 302 रन का लक्ष्य प्राप्त किया था। ऑस्ट्रेलिया के लिए कप्तान एलिसा हीली ने शानदार फार्म को जारी रखते हुए 142 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जबकि फोएब लिचफील्ड (40), एलिस पेरी (47*) और एशले गार्डनर (45) ने अहम योगदान दिया।

पेरी हुई थीं चोटिल पेरी चोटिल होकर बीच में रिटायर्ड हर्ट हो गई थीं, लेकिन उन्होंने टीम के संकट के समय लौटकर ऑस्ट्रेलिया को लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद की। शुरुआत में ही हीली और लिचफील्ड ने 85 रनों की तेज साझेदारी कर नींव रखी, जिसके बाद हीली और पेरी ने मिलकर भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा। भारत ने पेरी के रिटायर हर्ट होने के बाद मैच में वापसी की कोशिश की।

अमनजोत कौर ने गार्डनर और मोलिन्यू को लगातार दो गेंदों पर आउट कर हलचल मचा दी, लेकिन पेरी की शांत बल्लेबाजी और कम गार्थ की समझदारी ने ऑस्ट्रेलिया को जीत की राह पर बनाए रखा। भारतीय टीम ने शानदार क्षेत्ररक्षण किया, पर गेंदबाजी में धार की कमी महसूस हुई। हीली की शतकीय पारी ने भारत की मेहनत पर पानी फेर दिया और ऑस्ट्रेलिया ने एक और यादगार जीत अपने नाम कर ली। यह भारतीय टीम की लगातार दूसरी हार है।

महिला वनडे में सफलतापूर्वक प्राप्त किया गया सर्वोच्च लक्ष्य 331 - ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत, वाइजैग, 2025 विश्व कप*

302 - श्रीलंका बनाम दक्षिण अफ्रीका, पोटचेफस्ट्रूम, 2024

289 - ऑस्ट्रेलिया बनाम न्यूजीलैंड, नॉर्थ सिडनी, 2012

283 - ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत, वानखेड़े, 2023

282 - ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत, न्यू चंडीगढ़, 2025

मंधाना-प्रतिका का प्रयास हुआ बेकार इससे पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किए जाने पर भारतीय ओपनरों स्मृति और प्रतिका ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया। दोनों ने पहले विकेट के लिए 24.3 ओवर में 155 रन की साझेदारी की, जिससे टीम को शानदार शुरुआत मिली। दोनों बल्लेबाजों ने पावरहिटिंग से ज्यादा टाइमिंग और शॉट चयन पर भरोसा किया, जिससे साझेदारी बेहद सधी हुई दिखी।