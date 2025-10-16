ICC Award: अभिषेक शर्मा और स्मृति मंधाना को मिला ICC का खास अवॉर्ड, उप-कप्तान ने दूसरी बार जीता पुरस्कार

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत के स्टार सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना को क्रमशः एशिया कप और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ महिला वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन के चलते सितंबर के लिए आईसीसी के महीने का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। मंधाना एक साल में दो बार आईसीसी का अवॉर्ड जीतने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं।

इससे पहले साल 2024 में जून महीने में स्मृति मंधाना ने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवॉर्ड जीता था। नॉमिनेशन लिस्ट में स्मृति मंधाना के अलावा सिदरा अमीन और साउथ अफ्रीका की ताजमीन ब्रिट्स का नाम भी शामिल था। मंधाना ने इन दोनों ही प्लेयर्स को मात देने के साथ यह अवॉर्ड अपने नाम किया।

एशिया कप में मचाया गदर वहीं, अभिषेक शर्मा ने एशिया कप में शानदार फॉर्म दिखाई थी। सात मैच में 44.85 के औसत और 200 के शानदार स्ट्राइक-रेट से 314 रन बनाए। एशिया कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए। उन्होंने टीम के अपने साथी कुलदीप यादव और जिम्बाब्वे के ब्रायन बेनेट को पछाड़कर महीने के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का गौरव पाया।

मंधाना ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया। तीन मैचों में 58, 117 और 125 रन बनाए। भारतीय महिला टीम की उप-कप्तान ने इस दौरान 4 वनडे मैचों में 77 के औसत और 135.68 के स्ट्राइक रेट से 308 रन बनाए।