Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    '3 बॉल भी नहीं टिकेगा', पाकिस्तानी गेंदबाज ने अभिषेक शर्मा को दी खुलेआम चुनौती, जमकर हो रही है ट्रोलिंग

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 03:23 PM (IST)

    पाकिस्तान के तेज गेंदबाज ने भारत के युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को चुनौती दी है और कहा है कि अगर उन्हें मौका मिला तो वह भारतीय बल्लेबाज को तीन से छह गेंदों से ज्यादा टिकने नहीं देंगे। 

    prefferd source google
    Hero Image

    अभिषेक शर्मा ने एशिया कप में जमकर मचाया धमाल

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने हाल ही में खत्म हुए एशिया कप में शानदार बल्लेबाजी की थी। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने अपनी तूफानी बैटिंग से हर किसी को हैरान कर दिया था। उन्होंने इस टूर्नामेंट के सात मैचों में कुल 314 रन बनाए थे जिसमें तीन अर्धशतक शामिल हैं। अब भारत के इस नए सितारे को पाकिस्तानी गेंदबाज ने चुनौती दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पाकिस्तान के खिलाफ भी अभिषेक का बल्ला चला था। हालांकि, वह फाइनल में नहीं चले थे लेकिन उससे पहले खेले गए दो मैचों में उन्होंने पाकिस्तानी गेंदबाजी की जमकर खबर ली थी। अभिषेक ने पाकिस्तान के सबसे अच्छे गेंदबाज माने जाने वाले शाहीन शाह अफरीदी को भी नहीं छोड़ा था।

    3 गेंद में कर दूंगा आउट

    एशिया कप काफी विवादित रहा और अब ये खत्म हो गया है। हालांकि, पाकिस्तान के एक गेंदबाज ने अपना बड़बोलापन दिखाया है और इसके कारण वह ट्रोल भी हो रहे हैं। पाकिस्तान के इहसानुल्लाह ने कहा है कि वह अगर अभिषेक के सामने खेलेंगे तो तीन से छह गेंदों पर उन्हें आउट कर देंगे। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह कह रहे हैं, "भारत के खिलाफ अगर मुझे मौका मिलेगा तो अभिषेक शर्मा के तीन से छह गेंदों पर आउट कर दूंगा आराम से।"

    नंबर-1 बैटर अभिषेक

    अभिषेक अपनी तूफानी बैटिंग के कारण गेंदबाजों के लिए खौफ बन गए हैं। आईपीएल में उन्होंने अपनी बैटिंग दिखाई जो पूरी दुनिया ने देखी। अभिषेक एक बार जब मारना शुरू करते हैं तो फिर रुकते नहीं हैं। यही कारण है कि वह इस समय टी20 में दुनिया के नंबर-1 बल्लेबाज हैं। वह भारत की टी20 टीम के अहम सदस्य हैं और जल्द ही वह वनडे में भी दिखाई दे सकते हैं।