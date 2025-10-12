'3 बॉल भी नहीं टिकेगा', पाकिस्तानी गेंदबाज ने अभिषेक शर्मा को दी खुलेआम चुनौती, जमकर हो रही है ट्रोलिंग

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने हाल ही में खत्म हुए एशिया कप में शानदार बल्लेबाजी की थी। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने अपनी तूफानी बैटिंग से हर किसी को हैरान कर दिया था। उन्होंने इस टूर्नामेंट के सात मैचों में कुल 314 रन बनाए थे जिसमें तीन अर्धशतक शामिल हैं। अब भारत के इस नए सितारे को पाकिस्तानी गेंदबाज ने चुनौती दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पाकिस्तान के खिलाफ भी अभिषेक का बल्ला चला था। हालांकि, वह फाइनल में नहीं चले थे लेकिन उससे पहले खेले गए दो मैचों में उन्होंने पाकिस्तानी गेंदबाजी की जमकर खबर ली थी। अभिषेक ने पाकिस्तान के सबसे अच्छे गेंदबाज माने जाने वाले शाहीन शाह अफरीदी को भी नहीं छोड़ा था।

3 गेंद में कर दूंगा आउट एशिया कप काफी विवादित रहा और अब ये खत्म हो गया है। हालांकि, पाकिस्तान के एक गेंदबाज ने अपना बड़बोलापन दिखाया है और इसके कारण वह ट्रोल भी हो रहे हैं। पाकिस्तान के इहसानुल्लाह ने कहा है कि वह अगर अभिषेक के सामने खेलेंगे तो तीन से छह गेंदों पर उन्हें आउट कर देंगे। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह कह रहे हैं, "भारत के खिलाफ अगर मुझे मौका मिलेगा तो अभिषेक शर्मा के तीन से छह गेंदों पर आउट कर दूंगा आराम से।"