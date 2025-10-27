IND W vs AUS W: सेमीफाइनल से पहले प्रतिका की चोट ने बढ़ाई चिंता, बांग्लादेश के खिलाफ मैच के दौरान हुई थी इंजर्ड

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली।IND W vs AUS W: फॉर्म में चल रहीं आरंभिक बल्लेबाज प्रतिका रावल (Pratika Rawal Injury) को रविवार को बांग्लादेश के खिलाफ आईसीसी महिला वनडे विश्व कप मुकाबले में क्षेत्ररक्षण करते हुए चोट लगी और उन्हें लंगड़ाते हुए मैदान से बाहर जाना पड़ा।

प्रतिका की चोट भारत के लिए बड़ा झटका है क्योंकि उसे गुरुवार को सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से भिड़ना है। डीप मिडविकेट पर क्षेत्ररक्षण कर रही प्रतिका का 21वें ओवर की आखिरी गेंद पर दाहिना टखना मुड़ गया। ऐसा लग रहा था कि लगातार वर्षा के कारण डीवाई पाटिल स्टेडियम के गीले मैदान पर उनका पैर फंस गया।

IND W vs AUS W: सेमीफाइनल से पहले प्रतिका रावल को लगी चोट भारतीय टीम प्रबंधन ने कहा कि प्रतिका रावल (Pratika Rawal) को घुटने और टखने में चोट लगी है और बीसीसीआइ मेडिकल टीम उनकी स्थिति पर नजर रख रही है। प्रतिका गेंद के करीब पहुंचीं लेकिन पैर फंसने के कारण वह मैदान पर गिर गईं और गेंद बाउंड्री पर चली गई। उनकी साथी खिलाड़ी और भारत का सहयोगी स्टाफ उनकी मदद के लिए दौड़े।

मैदानकर्मियों ने एक स्ट्रेचर भी मैदान पर पहुंचाया लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि प्रतिका भारतीय सहयोगी स्टाफ की मदद से लंगड़ाते हुए मैदान से बाहर चली गईं। उप कप्तान स्मृति मंधाना के साथ सफल आरंभिक जोड़ी बनाने वाली प्रतिका ने न्यूजीलैंड के विरुद्ध 122 रन की मैच विजयी पारी खेली थी जिससे भारत सेमीफाइनल में जगह बनाने में सफल रहा था।