IND W vs NZ W: प्रतीका रावल ने वर्ल्ड रिकॉर्ड की कर ली बराबरी, वनडे में हासिल की बड़ी उपलब्धि

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय महिला टीम की युवा बल्लेबाज प्रतीका रावल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। वह वनडे में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाली संयुक्त रूप से पहली खिलाड़ी बन गईं। प्रतीका ने तीन ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को पीछे छोड़ा। वहीं, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी के रिकॉर्ड की बराबरी भी की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

महिला वनडे वर्ल्ड कप के 24 मैच में भारत और न्यूजीलैंड आमने-सामने हैं। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। मैच के दौरान भारतीय सलामी बल्लेबाज प्रतीका रावल ने 11 रन के बाद बाउंड्री लगाकर अपने वनडे करियर में वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर ली।

वर्ल्ड रिकॉर्ड की कर ली बराबरी वह वनडे में सबसे तेज 1000 रन पूरे करने वाली संयुक्त रूप से पहली खिलाड़ी बन गईं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की लिंडसे रीलर के 37 साल पुराने रिकॉर्ड की बराबरी कर ली, जिन्होंने अपने करियर की सिर्फ 23 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की थी। प्रतीका ने भी अपने युवा वनडे करियर की 23वीं पारी में ही यह उपलब्धि हासिल कर ली।

प्रतीका ने मेग लैनिंग, लॉरा वोल्वार्ड्ट और मिताली राज जैसी कई अन्य खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया। इसके अलावा प्रतीका ने साउथ अफ्रीका की कप्तान लौरा को सबसे तेज 1000 रन (दिन के हिसाब से) बनाने के मामले में पीछे छोड़ दिया।

महिला वनडे में सबसे तेज 1000 रन (पारी के हिसाब से) 23 - प्रतीक रावल (भारत-महिला)

23 - लिंडसे रीलर (ऑस्ट्रेलिया-महिला)

25 - मेग लैनिंग (ऑस्ट्रेलिया-महिला)

25 - निकोल बोल्टन (ऑस्ट्रेलिया-महिला)

27 - बेलिंडा क्लार्क (ऑस्ट्रेलिया-महिला)

27 - लॉरा वोल्वार्ड्ट (साउथ अफ्रीका-महिला)