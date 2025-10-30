IND W vs AUS W: 7 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में भारत की बेटियां, अफ्रीका से होगी खिताबी भिड़ंत

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। IND W vs AUS W 2nd Semifinal: भारत ने महिला वनडे वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में 7 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर इतिहास रच दिया। भारत ने वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा सफल रन चेज किया। इसमें जेमिमा रोड्रिग्स और कप्तान हरमनप्रीत कौर ने अहम भूमिका निभाई।

ऑस्ट्रेलिया से मिले 339 रन के जवाब में भारत ने 48.3 ओवर में 341 रन बनाए। जेमिमा ने नाबाद 127 रन की पारी खेली। इसके अलावा कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 89 रन बनाए। दीप्ति (24) और ऋचा घोष ने (26) छोटी-छोटी पारियां खेलकर भारत को जीत दिलाने में अपनी भूमिका निभाई।

जेमिमा-हरमन के बीच रिकॉर्ड साझेदारी लक्ष्या का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को 13 के स्कोर पर पहला झटका लगा। शेफाली 10 रन बनाकर आउट हुईं। 46 के स्कोर पर भारत ने मंधाना (24) का विकेट गंवा दिया था। टीम मुश्किल में थी, यहां से कप्तान और जेमिमा ने मोर्चा संभाला।

दोनों के बीच रिकॉर्ड साझेदारी हुई। जेमिमा और हरमन ने तीसरे विकेट के लिए 156 गेंद पर 167 रन जोड़े। यह वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किसी भी विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी रही। कप्तान कौर के आउट होने के बाद दीप्ति ने तेजी से रन बटोरे।

अमनजोत ने लगाया विजयी चौका अंत के ओवरों में ऋचा घोष ने दो चौके और दो छक्कों की मदद से भारत को जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया है। अमनजोत कौर ने 8 गेंद पर नाबाद 15 रन बनाए और विजयी चौका लगाया।

मिलेगा नया चैंपियन भारत ने तीसरी बार वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बनाई है। 2 नवंबर को खिताबी मुकाबले में साउथ अफ्रीका से भिड़ंत होगी। इस दिन वर्ल्ड कप के इतिहास में नया चैंपियन मिलेगा। मैच जीतने के बाद जेमिमा के साथ-साथ हरमन भावुक हो गईं। दोनों के आंख से आंसू निकले।

लिचफील्ड का शतक गया बेकार इसे पहले फोएब लिचफील्‍ड (119), एलिस पेरी (77) और एश्‍ले गार्डनर (63) की शानदार पारियों की बदौलत ऑस्‍ट्रेलिया ने आईसीसी महिला वनडे वर्ल्‍ड कप के सेमीफाइनल में भारत के सामने 339 रन का लक्ष्‍य रखा है। ऑस्‍ट्रेलिया की पूरी टीम 49.5 ओवर में 338 रन पर ऑलआउट हुई।