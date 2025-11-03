Language
    'कप अब हमारा है!', 25 साल बाद दुनिया को भारत के रूप में मिला नया वर्ल्‍ड चैंपियन; ये रही विजेताओं की पूरी लिस्‍ट

    By Abhishek Nigam Edited By: Abhishek Nigam
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 02:05 AM (IST)

    भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अपना नाम सुनहरों अक्षरों में दर्ज करा लिया है। भारत ने पहली बार महिला वनडे वर्ल्‍ड कप का खिताब जीता। हरमनप्रीत कौर के नेतृत्‍व वाली भारतीय टीम ने रविवार को आईसीसी महिला वनडे वर्ल्‍ड कप 2025 फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर ट्रॉफी उठाई। दुनिया को 25 साल बाद भारत के रूप में नया वर्ल्‍ड चैंपियन मिला। यहां देखें विजेताओं की पूरी लिस्‍ट।

    स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय महिला टीम ने आईसीसी महिला वनडे वर्ल्‍ड कप 2025 खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। यह पहला मौका रहा, जब भारत ने महिला वर्ल्‍ड कप खिताब अपने नाम किया। हरमनप्रीत कौर के नेतृत्‍व वाली भारतीय टीम ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से मात देकर ट्रॉफी उठाईं।

    नवी मुंबई के डीवाय पाटिल स्‍टेडियम पर खेले गए आईसीसी महिला वनडे वर्ल्‍ड कप 2025 फाइनल में भारत ने पहले बल्‍लेबाजी की और 50 ओवर में 7 विकेट खोकर 298 रन बनाए। जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 45.3 ओवर में 246 रन पर ऑलआउट हो गई।

    भारत के रूप में दुनिया को 25 साल बाद नया वर्ल्‍ड चैंपियन मिला। भारत ने इससे पहले 2005 और 2017 महिला वनडे वर्ल्‍ड कप के फाइनल में प्रवेश किया था, लेकिन ट्रॉफी जीतने से चूक गई थी। इस बार हरमनप्रीत कौर की कप्‍तानी में भारत ने कोई गलती नहीं की और फाइनल जीतकर देश का मान बढ़ाया।

    चलिए एक नजर डालते हैं कि अब तक महिला वर्ल्‍ड कप की विजेता टीमें कौन सी रही हैं।

    एडिशन साल विजेता विन बाई रनर-अप
    1st 1973 इंग्लैंड प्वाइंट्स ऑस्ट्रेलिया
    2nd 1978 ऑस्ट्रेलिया प्वाइंट्स इंग्लैंड
    3rd 1982 ऑस्ट्रेलिया 3 विकेट इंग्लैंड
    4th 1988 ऑस्ट्रेलिया 8 विकेट इंग्लैंड
    5th 1993 इंग्लैंड 67 रन न्यूजीलैंड
    6th 1997 ऑस्ट्रेलिया 5 विकेट न्यूजीलैंड
    7th 2000 न्यूजीलैंड 4 विकेट ऑस्ट्रेलिया
    8th 2005 ऑस्ट्रेलिया 98 रन भारत
    9th 2009 इंग्लैंड 4 विकेट न्यूजीलैंड
    10th 2013 ऑस्ट्रेलिया 114 रन वेस्टइंडीज
    11th 2017 इंग्लैंड 9 रन भारत
    12th 2022 ऑस्ट्रेलिया 71 रन इंग्लैंड
    13th 2025  भारत  52 रन  दक्षिण अफ्रीका

