स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय महिला टीम ने आईसीसी महिला वनडे वर्ल्‍ड कप 2025 खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। यह पहला मौका रहा, जब भारत ने महिला वर्ल्‍ड कप खिताब अपने नाम किया। हरमनप्रीत कौर के नेतृत्‍व वाली भारतीय टीम ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से मात देकर ट्रॉफी उठाईं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नवी मुंबई के डीवाय पाटिल स्‍टेडियम पर खेले गए आईसीसी महिला वनडे वर्ल्‍ड कप 2025 फाइनल में भारत ने पहले बल्‍लेबाजी की और 50 ओवर में 7 विकेट खोकर 298 रन बनाए। जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 45.3 ओवर में 246 रन पर ऑलआउट हो गई।