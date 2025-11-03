'कप अब हमारा है!', 25 साल बाद दुनिया को भारत के रूप में मिला नया वर्ल्ड चैंपियन; ये रही विजेताओं की पूरी लिस्ट
भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अपना नाम सुनहरों अक्षरों में दर्ज करा लिया है। भारत ने पहली बार महिला वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जीता। हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व वाली भारतीय टीम ने रविवार को आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर ट्रॉफी उठाई। दुनिया को 25 साल बाद भारत के रूप में नया वर्ल्ड चैंपियन मिला। यहां देखें विजेताओं की पूरी लिस्ट।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय महिला टीम ने आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। यह पहला मौका रहा, जब भारत ने महिला वर्ल्ड कप खिताब अपने नाम किया। हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व वाली भारतीय टीम ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से मात देकर ट्रॉफी उठाईं।
नवी मुंबई के डीवाय पाटिल स्टेडियम पर खेले गए आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 फाइनल में भारत ने पहले बल्लेबाजी की और 50 ओवर में 7 विकेट खोकर 298 रन बनाए। जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 45.3 ओवर में 246 रन पर ऑलआउट हो गई।
भारत के रूप में दुनिया को 25 साल बाद नया वर्ल्ड चैंपियन मिला। भारत ने इससे पहले 2005 और 2017 महिला वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में प्रवेश किया था, लेकिन ट्रॉफी जीतने से चूक गई थी। इस बार हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारत ने कोई गलती नहीं की और फाइनल जीतकर देश का मान बढ़ाया।
चलिए एक नजर डालते हैं कि अब तक महिला वर्ल्ड कप की विजेता टीमें कौन सी रही हैं।
|एडिशन
|साल
|विजेता
|विन बाई
|रनर-अप
|1st
|1973
|इंग्लैंड
|प्वाइंट्स
|ऑस्ट्रेलिया
|2nd
|1978
|ऑस्ट्रेलिया
|प्वाइंट्स
|इंग्लैंड
|3rd
|1982
|ऑस्ट्रेलिया
|3 विकेट
|इंग्लैंड
|4th
|1988
|ऑस्ट्रेलिया
|8 विकेट
|इंग्लैंड
|5th
|1993
|इंग्लैंड
|67 रन
|न्यूजीलैंड
|6th
|1997
|ऑस्ट्रेलिया
|5 विकेट
|न्यूजीलैंड
|7th
|2000
|न्यूजीलैंड
|4 विकेट
|ऑस्ट्रेलिया
|8th
|2005
|ऑस्ट्रेलिया
|98 रन
|भारत
|9th
|2009
|इंग्लैंड
|4 विकेट
|न्यूजीलैंड
|10th
|2013
|ऑस्ट्रेलिया
|114 रन
|वेस्टइंडीज
|11th
|2017
|इंग्लैंड
|9 रन
|भारत
|12th
|2022
|ऑस्ट्रेलिया
|71 रन
|इंग्लैंड
|13th
|2025
|भारत
|52 रन
|दक्षिण अफ्रीका
