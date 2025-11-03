व्हीलचेयर पर बैठकर मैदान पर आईं Pratika Rawal, भारतीय टीम के साथ मनाया जीत का जश्न; वायरल हुए Photos
भारतीय महिला टीम ने रविवार को पहली बार वर्ल्ड कप खिताब जीता। हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व वाली भारतीय टीम ने आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से मात देकर चैंपियन का तमगा हासिल किया। भारतीय टीम के जश्न मनाने का मजा तब दोगुना हो गया, जब चोटिल प्रतिका रावल व्हीलचेयर पर आकर मैदान पर टीम से जुड़ी।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय बेटियों ने इतिहास रच दिया। हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में भारतीय महिला क्रिकेट टीम पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बनी। भारत ने रविवार को आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप फाइनल 2025 में दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से मात दी। दुनिया को 25 साल बाद भारत के रूप में नया वर्ल्ड चैंपियन मिला।
भारत ने 47 साल बाद पहली बार जीती विश्व कप ट्रॉफी। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के दिलों में बसी उम्मीदों का चरमोत्कर्ष था। यह आधी आबादी को संबल देने वाली जीत है जो नजीर बन गई उनके लिए जो एक मुकाम हासिल करना चाहती हैं।
शीर्ष पर खड़ी भारतीय महिला टीम
नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम पर जब दक्षिण अफ्रीका का अंतिम विकेट गिरा तो पूरे देश का जन, गण, मन एक साथ भारत मात की जय से गूंज उठा। इस ऐतिहासिक जीत के साथ भारतीय महिला क्रिकेट ने वो मुकाम छू लिया, जहां अब वह दुनिया के शीर्ष पर खड़ी है।
भारत ने 1978 में पहली बार महिला विश्व कप में हिस्सा लिया था और 2005 और 2017 में मिताली राज की कप्तानी में भारत फाइनल तक पहुंचा, लेकिन दोनों बार ट्राफी हाथ से फिसल गई। आखिरकार हरमनप्रीत की कप्तानी में भारत की महिला क्रिकेट टीम विश्वविजेता बन गई। महिला टीम की यह पहली आईसीसी ट्रॉफी है।
व्हीलचेयर पर आईं प्रतिका
भारतीय टीम जीत का जश्न बना रही थी। उसकी जीत का मजा तब दोगुना हो गया, जब चोटिल प्रतिका रावल व्हीलचेयर पर बैठे बीच मैदान पहुंचीं। प्रतिका रावल ने भारतीय टीम के सभी साथियों को जीत की शुभकामनाएं दीं और पूरी टीम उन्हें घेरकर खड़ी हो गईं। प्रतिका रावल ने टीम के साथियों के साथ खड़े होकर भांगड़ा भी किया। यह दिल जीत लेने वाला पल रहा।
प्रतिका रावल ने क्या कहा
प्रतिका रावल ने प्रसारणकर्ता से बातचीत में कहा, 'मैं अपनी बातें बयां नहीं कर सकती। इस भावना को बयां करने के लिए शब्द नहीं हैं। मेरे कंधें पर यह तिरंगा है, इसका काफी मायने हैं और यहां टीम के साथ होना शानदार महसूस हो रहा है। चोट तो खेल का हिस्सा हैं। बहुत खुश हूं कि इस टीम का हिस्सा हूं, यह विजेता टीम। मैं इस टीम से बहुत प्यार करती हूं।'
उन्होंने आगे कहा, 'मैं बहुत खुश हूं कि हमने खिताब जीता। हम पहली टीम है, जिसने लंबे समय बाद वर्ल्ड कप जीता। स्टेडियम में आएं फैंस इस जीत के हकदार हैं। बाहर बैठकर मैच देखना मुश्किल था। खेलना ज्यादा आसान हैं। ऐसी ऊर्जा और माहौल देखने से मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। यह शानदार भावना है।'
कैसे हुईं चोटिल प्रतिका
याद दिला दें कि प्रतिका रावल को बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले में फील्डिंग करते समय पैर में चोट लगी थी। बाउंड्री बचाने की कोशिश में प्रतिका का पैर मुड़ गया था। उन्होंने इससे पहले बल्ले से शानदार प्रदर्शन करके अपनी उपयोगिता साबित की थी। रावल ने महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में सात मैचों में 308 रन बनाए। वो टूर्नामेंट की चौथी सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला बैटर रहीं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।