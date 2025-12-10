'रहमान डकैत' की 'उल्फत' रियल लाइफ में हैं बेहद हॉट, धुरंधर में 5 साल बाद दिखी टीवी की ये हसीना
Saumya Tandon Pics: फिल्म धुरंधर की कहानी और पात्र के बारे में इस समय खूब चर्चा हो रही है। इस आधार पर हम आपको फिल्म में खलनायक रहमान डकैत (अक्षय खन्ना ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। छोटे पर्दे की मशहूर अदाकाराओं के बारे में जिक्र किया जाए तो उसमें सौम्या टंडन (Saumya Tandon) का जरूर शामिल होता है। सिटकॉम टीवी सीरियल भाभीजी घर पर हैं में गोरी मैम अनीता नारायण मिश्रा का किरदार निभाने वालीं सौम्या हर किसी की फेवरेट मानी जाती हैं।
मौजूदा समय में फिल्म धुरंधर को लेकर सौम्या टंडन का नाम लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। इस मूवी के जरिए करीब 5 साल बाद सौम्या ने अदाकारी के फील्ड में कमबैक किया है। मूवी में उन्होंने रहमान डकैत (अक्षय खन्ना) की पत्नी उल्फत का किरदार अदा किया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सौम्या टंडन रियल लाइफ में बेहद हॉट और ब्यूटीफुल हैं।
बेहद खूबसूरत हैं सौम्या टंडन
धुरंधर में सौम्या टंडन का स्क्रीन टाइम काफी कम रहा है। उन्होंने उल्फत के किरदार में अपनी शानदार अदाकारी की छाप छोड़ी है। लेकिन जब भी वह सौम्या धुरंधर में पर्दे पर नजर आई हैं, अपनी बेबाक खूबसूरती से हर किसी का दिल जीतती नजर आई हैं।
यह भी पढ़ें- 30 सालों तक पति से खाई मार...जुल्मों ने तबाह किया करियर, मोहब्बत के लिए तरसीं, दर्दभरी है एक्ट्रेस की दास्तां
असल जिंदगी में भी सौम्या टंडन काफी ज्यादा बोल्ड और ब्यूटीफुल हैं, जिसका अंदाजा आप टीवी एक्ट्रेस के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर मौजूद इन तस्वीरों को देखकर आसानी से लगाया जा सकता है। 41 वर्षीय सौम्या टंडन अपनी कातिलानाओं अदाओं से इन फोटोज में कहर बरपाती हुईं नजर आ रही हैं।
इसके अलावा अभिनेत्री की झील जैसी आंखों को देखकर आप भी उनके दीवाने हो जाएंगे। यही कारण हैं कि सोशल मीडिया पर आए दिन सौम्या टंडन की हॉट फोटोज तेजी से वायरल होती रहती हैं और फैंस उनपर जमकर लाइक कमेंट भी करते रहते हैं।
गौर किया जाए सौम्या टंडन की पर्सनल लाइफ की तरफ तो साल 2016 में उन्होंने बिजनेसमैन सौरभ देवेंद्र सिंह संग शादी रचाई। इसके बाद सौम्या ने 2019 में एक बेटे को जन्म भी दिया। मां बनने के बाद अभिनेत्री के चेहरे का नूर और भी बढ़ गया है।
5 साल बाद सौम्या टंडन की वापसी
बेशक धुरंधर में सौम्या टंडन का रोल काफी छोटा है, लेकिन मूवी की कहानी के आधार से काफी दमदार है। धुरंधर के जरिए सौम्या ने मनोरंजन जगत में शानदार वापसी की है। दरअसल आखिरी बार वह भाभीजी घर पर हैं शो में ही नजर आई थीं, जिसे साल 2020 में उन्होंने छोड़ दिया था।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।