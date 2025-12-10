30 सालों तक पति से खाई मार...जुल्मों ने तबाह किया करियर, मोहब्बत के लिए तरसीं, दर्दभरी है एक्ट्रेस की दास्तां

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ये मायानगरी है, यहां आज नाम है, शौहरत है, बंगला-गाड़ी सबकुछ है। मगर यहां सबकुछ मिलने के बाद भी अक्सर लोग अधूरे रह जाते हैं। ग्लैमर वर्ल्ड में सबको सबकुछ मिल जाए ये मुमकिन भी नहीं है। 80 और 90 के दशक में कई अभिनेत्रियां ऐसी रहीं, जिन्हें कभी अच्छी फिल्में मिली तो निजी जिंदगी में मानो हमेशा तूफान रहा। आज हम आपको एक ऐसी ही एक्ट्रेस की दास्तां सुनाएंगे, जिन पर जुल्म इतने हुए कि वो 30 साल पति की मार सहती रहीं। आइए जानते हैं उन्हीं की दास्तां...

फिल्मों में ऐसे आईं रति अग्निहोत्री रति अग्निहोत्री (Rati Agnihotri) का जन्म 10 दिसबर 1960 को उत्तरप्रदेश के बरेली में हुआ था। पंजाबी परिवार में जन्मी रति अग्निहोत्री शुरू से ही एक्ट्रेस बनना चाहती थीं। धीरे-धीरे मॉडलिंग की तरफ आईं और फिर महज 16 साल की उम्र में उन्हें फिल्मों में काम मिल गया।

साल 1979 में उन्होंने तेलुगू फिल्म से डेब्यू किया लेकिन साल 1981 में उन्हें अपनी पहली हिंदी फिल्म मिली। 198 में रति अग्निहोत्री फिल्म एक दूजे के लिए में दिखीं। फिल्म 'एक दूजे के लिए' से उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इस फिल्म के क्लाइमेक्स में दोनों स्टार्स ने सुसाइड कर लिया था। यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी। इसके बाद फिर वो साल 1983 में फिल्म कुली मे अमिताभ बच्चन के साथ नजर आईं। ये फिल्म भी ब्लॉकबस्टर रही और रति इंड्स्ट्री की बड़ी हीरोइनों में शामिल हो गईं।

संजय दत्त के प्यार में पागल थीं रति फिल्मों में रति का करियर चला तो इसी बीच उन्होंने कई दूसरे स्टार्स के साथ भी काम किया। उस वक्त इंड्स्ट्री में नए नवेले आए संजय दत्त भी फिल्म रॉकी से चल पड़े थे। फिल्म हिट रही थी और संजय का करियर भी चल पड़ा। रति के साथ संजय ने जॉनी, आई लव यू और मेरा फैसला जैसी फिल्मों में काम किया। इन फिल्मों में रति और संजय की कैमिस्ट्री पसंद की गई। इसी बीच खबरें आने लगीं कि संजय और रति एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं।

रति और संजय के अफेयर की खबरें बाहर आने लगीं। कहा तो यह तक जाता है कि रति संजय के प्यार में पागल हो गईं और इंड्स्ट्री छोड़ने के लिए तैयार थीं। हालांकि रति के पिता संजय को खास पसंद नहीं करते थे। वो वहीं चाहते थे कि रति संजय से कोई वास्ता रखें। कहा तो यह भी जाता है कि रति के पिता ने कुछ फोटोग्राफर्स को हायर किया और कहा कि जब संजय नशे में चूर हों तो उनकी तस्वीरें और वीडियो बनाकर दें, जिसके बाद ऐसा हुआ भी और संजय की उन्हीं तस्वीरों और वीडियोज को रति को दिखाया गया। जिसके बाद संजय के साथ रति का रिश्ता टूट गया।

ये वो वक्त था जब रति का करियर पीक पर था। उन्हें बड़ी फिल्में मिल रही थीं और इसी बीच उन्होंने 25 साल की उम्र में ही शादी कर सबको चौंका दिया। शादी के दो साल बाद ही वो बेटे तनुज विरवानी की मां बन गईं।

30 साल पति ने रति को किया प्रताड़ित शादी के बाद रति ने बहुत दर्द झेला। पति के साथ मारपीट और गुस्सा हमेशा आम रहा। वो सालों तक पति की हिंसा को सहती रहीं। पति ने रति को फिल्मों में काम करने से मना कर दिया। रति भी परिवार की खातिर चुप हो गईं और परिवार संभालने लगीं। लेकिन घरेलू हिंसा बढ़ती गई। आए दिन रति और उनके पति के बीच जमकर मारपीट होती।

रति ने लगभग 30 सालों तक ये सबकुछ सहा और फिर आखिरकार साल 2015 में उन्होंने पति से तलाक ले लिया और बेटे के साथ अलग रहने लगीं। उन्होंने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस भी करवाया। रति दुनिया के सामने एक हैप्पी फैमिली दिखाती थी। एक इंटरव्यू में रति ने कहा था कि उनके पति उन्हें जगहों पर मारते थे, जिन्हें दिखाया भी नहीं जा सकता। रति ने बताया कि वो शादी में बदलाव का इंतजार करती रहीं लेकिन वो बदलाव कभी नहीं आया।