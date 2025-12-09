75 साल पहले बोल्ड फोटोशूट से मचाया हंगामा, अंग्रेज सैनिक पर्स में रखते थे तस्वीर, पहली 'ग्लैमर गर्ल' की दास्तां

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आज हिंदी सिनेमा ग्लैमर की परिभाषा अलग है। बॉलीवुड में बोल्डनेस और हॉटनेस के मायने अब अलग हैं। आजकल अभिनेत्रियां भले ही बोल्ड सीन्स देने में ना झिझकती हों लेकिन एक दौर ऐसा था जब हीरोइनों के लिए बोल्ड कपड़े पहनना भी बड़ी बात थी। आज हम आपको एक ऐसी एक्ट्रेस की दास्तां सुनाएंगे, जिसे बॉलीवुड की पहली ग्लैमर गर्ल कहा गया, जो मधुबाला और नरगिस हीरोइनों पर भी भारी पड़ी।

फिल्मों में ऐसे आईं बेगम पारा 40 और 50 के दशक में हिंदी सिनेमा अपने पांव पसार रहा था। उसी वक्त एक नाम सिनेमा की सीढ़ियां चढ़ रहा था और ये नाम था बेगम पारा (Begum Para) का। बेगम पारा का जन्म 25 दिसंबर 1926 को पंजाब के झेलम में हुआ था जो कि उस वक्त के ब्रिटिश इंडिया और इस वक्त के पाकिस्तान में आता है। बेगम पारा का असली नाम पहले जुबैदा उल हक था। हालांकि सिनेमाई दुनिया में आने के बाद उन्होंने अपना नाम भी बदल लिया और वो बेगम पारा बन गईं।

बेगम पारा के पिता मियां एहसान-उल-हक जालंधर के एक न्यायाधीश थे। बेगम पारा के बड़े भाई मसरुरुल हक एक्टर बनने के लिए 1930 के दशक के अंत में बॉम्बे चले आए थे। यहीं पर उन्होंने बंगाली एक्ट्रेस प्रोतिमा दासगुप्ता से शादी कर ली। बेगम पारा जब मुंबई आती तो वो मायानगरी और चकाचौंध वाली दुनिया को देख काफी खुश होतीं और यहीं उनके दिल में एक्ट्रेस बनने की तमन्ना जाग गई। धीरे-धीरे फिल्मों के सेट पर आते-जाते उन्हें ऑफर्स मिलने लगे। बेगम पारा को पहला ब्रेक 1944 में फ़िल्म चांद से मिला। हालांकि फिल्मों में उन्हें ज्यादा रोल एक्ट्रेस वाले नहीं मिले लेकिन हां वो मॉडल के तौर पर उभरकर सामने आने लगीं।

फोटो क्रेडिट- लाइफ मैग्जीन (धूम्रपान स्वास्थय के लिए हानिकारक) हाथ में सिगरेट, खुले बाल और गजब का कॉन्फिडेंस...बेगम पारा के इस फोटोशूट ने हर तरफ सनसनी मचा दी। उनका ये फोटोशूट मशहूर फोटोग्राफर जेम्स बुर्के ने किया। इस फोटोशूट ने कई नाम दिए। रातोंरात वो बॉलीवुड की 'ग्लैमर गर्ल' के नाम से मशहूर हो गई थीं। बॉलीवुड की फर्स्ट 'Bombshell' और 'Pin Up Girl' और ऐसे कई नाम बेगम पारा को दिए गए। इसके अलावा वो भारत में ही नहीं अमेरिका और विदेशों में भी मशहूर हो गईं।

अंग्रेजी सैनिक पर्स में रखते थे बेगम पारा की तस्वीर कहा जाता है कि उस फोटोशूट के बाद बेगम पारा काफी मशहूर हो गईं। इसके बाद उनकी पहचान विदेशों में भी हो गई। विदेशों में पॉपुलर वो इतनी हुईं कि वहां के सैनिक उनकी तस्वीरें अपने पास रखने लगे। कहा जाता है कि अमेरिकी सैनिक अपनी जेब में बेगम पारा का फोटो रखकर जंग लड़ने जाते थे।

दिलीप कुमार से था खास रिश्ता बेगम पारा भले ही फिल्मों में और मायानगरी में छाई हुई थीं। हालांकि निजी जिंदगी में उन्होंने पहले ही शादी कर ली थी। कम उम्र में ही उनकी शादी अभिनेता दिलीप कुमार के भाई छोटे भाई नासिर खान से हुई थी। नासिर खान भी उस जमाने के मशहूर एक्टर थे।

बताया जाता है कि, 1974 में अपने पति नासिर खान की मृत्यु के बाद बेगम पारा 1975 में अपने परिवार के साथ रहने के लिए थोड़े समय के लिए पाकिस्तान भी गईं थीं। हालांकि वो वहां ज्यादा नहीं रुकी और दो साल बाद ही भारत वापस आ गईं।