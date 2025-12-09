Language
    25 साल पहले रही नेशनल क्रश... दो बच्चों की है मां... 44 की उम्र में एक्ट्रेस की ब्यूटी के आगे फेल नई हसीनाएं

    By Ashish Rajendra
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 04:38 PM (IST)

    आज हिंदी सिनेमा की उस एक्ट्रेस का जन्मदिन है, जो 25 साल पहले नेशनल क्रश मानी जाती थी। अपने बेबाक खूबसूरती के दम पर वह अदाकारा 44 साल की उम्र में भी

    कौन है बॉलीवुड की ये हसीना

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 9 दिसंबर को हिंदी एक पॉपुलर एक्ट्रेस का जन्मदिन मनाया जाता है। इस एक्ट्रेस ने साल 2000 में एक सुपरहिट फिल्म के साथ हिंदी सिनेमा में कदम रखा था। लेकिन इससे पहले वह मॉडलिंग में भारत का नाम रोशन कर चुकी थी। बीते 25 साल से ये अदाकारा एक्टिंग की दुनिया में अपनी शानदार अदाकारी का लोहा मनवा रही है। 

    इतना ही नहीं अपने वक्त में ये अभिनेत्री हिंदी सिनेमा की नेशनल क्रश मानी जाती थी। आलम ये है कि 44 साल की उम्र में इस एक्ट्रेस की ब्यूटी के आगे बी टाउन की नई हसीनाएं भी फेल हैं। आइए जानते हैं कि वह अदाकारा कौन हैं- 

    बॉलीवुड नेचुरल ब्यूटी क्वीन

    हिंदी सिनेमा की जिस अदाकारा के बारे में इस लेख में जिक्र किया जा रहा है, उसने दो शादियां रचाई हैं। पहली शादी 5 साल चली और इससे उनको एक बेटी भी हुई।

    इसके बाद 2021 में इस हसीना ने दूसरी बार शादी की और उससे उनका एक बेटा है। फिल्मों में कमाल की अदाकारी और बेबाक खूबसूरती के लिए इन्हें खूब जाना जाता है।

    चलिए आपका सस्पेंस खत्म करते हुए बता दें कि यहां बात अभिनेत्री दीया मिर्जा की जा रही है। अभिनेता आर माधवन की फिल्म रहना है तेरे दिल में से बॉलीवुड में एंट्री मारी।

    इससे पहले दीया ने मॉडलिंग करियर में खूब शोहरत हासिल की। वह साल 2000 में मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में दूसरी रनर-अप रहीं और फिर इसके तुरंत बाद मिस एशिया पैसिफिक इंटरनेशनल 2000 में उन्होंने जीत का परचम लहराकर देश का नाम रोशन किया। 

    दीया मिर्जा की हॉटनेस और नेचुरल ब्यूटी का अंदाजा आप उनकी इन फोटो को देखकर आसानी से लगा सकते हैं। फैंस को दीया सादगी भरा काफी पसंद आता है और वे उनकी फोटोज पर बेशुमार प्यार बरसाते हैं। 

    दीया की हिट मूवीज

    बतौर एक्ट्रेस दीया मिर्जा का एक्टिंग करियर भी काफी सफल रहा है। दो दशक से अधिक समय से अदाकारी के क्षेत्र में दीया ने खूब नाम कमाया है। उनकी पॉपुलर मूवीज के नाम इस प्रकार हैं-

    • रहना है तेरे दिल में

    • तुमसा नहीं देखा

    • तुमको न भूल पाएंगे

    • लगे रहो मुन्ना भाई

    • अलग

    • संजू

    इसके अलावा दीया मिर्जा ओटीटी पर भी अपनी धाक जमा चुकी हैं। अभिनेता मोहित रैना संग दीया की वेब सीरीज काफिर को क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था।

