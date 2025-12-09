25 साल पहले रही नेशनल क्रश... दो बच्चों की है मां... 44 की उम्र में एक्ट्रेस की ब्यूटी के आगे फेल नई हसीनाएं

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 9 दिसंबर को हिंदी एक पॉपुलर एक्ट्रेस का जन्मदिन मनाया जाता है। इस एक्ट्रेस ने साल 2000 में एक सुपरहिट फिल्म के साथ हिंदी सिनेमा में कदम रखा था। लेकिन इससे पहले वह मॉडलिंग में भारत का नाम रोशन कर चुकी थी। बीते 25 साल से ये अदाकारा एक्टिंग की दुनिया में अपनी शानदार अदाकारी का लोहा मनवा रही है।

इतना ही नहीं अपने वक्त में ये अभिनेत्री हिंदी सिनेमा की नेशनल क्रश मानी जाती थी। आलम ये है कि 44 साल की उम्र में इस एक्ट्रेस की ब्यूटी के आगे बी टाउन की नई हसीनाएं भी फेल हैं। आइए जानते हैं कि वह अदाकारा कौन हैं-