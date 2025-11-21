काजोल-रानी के बाद अब Dia Mirza का कमबैक, इस हीरो के साथ फरमाएंगी इश्क

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दीया मिर्जा और राहुल भट्ट की ने अपनी अनटाइटल रोमांटिक लव स्टोरी की शूटिंग पूरी कर ली है। जिसे मशहूर इंडो-जर्मन फिल्ममेकर कंवल सेठी ने डायरेक्ट किया है। दो मशहूर टैलेंटेड एक्टर्स के बीच पहली बार साथ काम करते हुए यह फिल्म प्यार, चाहत और इंसानी भावनाओं की एक दिल को छूने वाली और मैच्योर खोज का वादा करती है, जिसमें दो दमदार और कमजोर एक्टर्स एक दिलचस्प लव स्टोरी में साथ आते हैं।

दिल छूने वाली है कहानी सेठी की बेहद पसंद की गई फिल्म ‘वन्स अगेन’ के स्पिरिचुअल सीक्वल पर आधारित, यह कहानी नैनीताल के शांत नजारों में आगे बढ़ती है, जिसमें एक बड़े हो चुके रोमांस की शांत सुंदरता और मुश्किल को दिखाया गया है। अपनी सेंसिटिव, गहरी कहानी कहने के लिए जाने जाने वाले सेठी ने एक बार फिर इमोशनल गहराई को गाने वाले रियलिज्म के साथ मिलाया है और इसे हाल के सालों में इंडियन सिनेमा की सबसे दिल को छू लेने वाली लव स्टोरीज में से एक बताया गया है।