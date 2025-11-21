Language
    काजोल-रानी के बाद अब Dia Mirza का कमबैक, इस हीरो के साथ फरमाएंगी इश्क

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 04:22 PM (IST)

    Dia Mirza और नेटफ्लिक्स के 'ब्लैक वारंट' एक्टर राहुल भट्ट ने अपनी अनटाइटल्ड लव स्टोरी के रैप-अप की घोषणा कर दी है। शुरुआती अंदाजे से लगता है कि यह फिल्म आज के जमाने के मैच्योर प्यार को एक रिफ्रेशिंग और गहराई से महसूस होने वाला नजरिया देगी।

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दीया मिर्जा और राहुल भट्ट की ने अपनी अनटाइटल रोमांटिक लव स्टोरी की शूटिंग पूरी कर ली है। जिसे मशहूर इंडो-जर्मन फिल्ममेकर कंवल सेठी ने डायरेक्ट किया है। दो मशहूर टैलेंटेड एक्टर्स के बीच पहली बार साथ काम करते हुए यह फिल्म प्यार, चाहत और इंसानी भावनाओं की एक दिल को छूने वाली और मैच्योर खोज का वादा करती है, जिसमें दो दमदार और कमजोर एक्टर्स एक दिलचस्प लव स्टोरी में साथ आते हैं।

    दिल छूने वाली है कहानी

    सेठी की बेहद पसंद की गई फिल्म ‘वन्स अगेन’ के स्पिरिचुअल सीक्वल पर आधारित, यह कहानी नैनीताल के शांत नजारों में आगे बढ़ती है, जिसमें एक बड़े हो चुके रोमांस की शांत सुंदरता और मुश्किल को दिखाया गया है। अपनी सेंसिटिव, गहरी कहानी कहने के लिए जाने जाने वाले सेठी ने एक बार फिर इमोशनल गहराई को गाने वाले रियलिज्म के साथ मिलाया है और इसे हाल के सालों में इंडियन सिनेमा की सबसे दिल को छू लेने वाली लव स्टोरीज में से एक बताया गया है।

     

    हालांकि फिल्म की रिलीज डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन शुरुआती अंदाजे से लगता है कि यह फिल्म आज के समय के मैच्योर प्यार को एक रिफ्रेशिंग और गहराई से महसूस करने वाला नजरिया देगी। इस फिल्म को कोविद गुप्ता, संजय गुलाटी और अमित सक्सेना ने प्रोड्यूस किया है, जो कोविद गुप्ता फिल्म्स, क्रॉलिंग एंजेल फिल्म्स और स्प्लेंडिड फिल्म्स के बैनर तले बने हैं। क्रॉलिंग एंजेल फिल्म्स ने हाल ही में शुचि तलाटी की अवॉर्ड-विनिंग फिल्म गर्ल्स विल बी गर्ल्स को सपोर्ट करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर तारीफ पाई है। प्रोड्यूसर कोविद गुप्ता भारत के कुछ सबसे जाने-माने स्टूडियो विनोद चोपड़ा फिल्म्स, राजश्री प्रोडक्शंस और बालाजी टेलीफिल्म्स में अपने बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस के साथ इस प्रोजेक्ट को और मजबूत कर रहे हैं, जिससे फिल्म में क्रिएटिव डेप्थ और इंडस्ट्री क्रेडिबिलिटी दोनों आ रही है।

     
     
     
    पहली बार आ रहे साथ

    अपनी दिलचस्प कहानी शानदार हिमालयी बैकग्राउंड और दो बेहतरीन कलाकारों के एक साथ आने के साथ, कंवल सेठी की नई फिल्म मॉडर्न भारतीय सिनेमा में एक जबरदस्त और यादगार कहानी होने का वादा करती है। पिछली बार दीया इब्राहिम अली खान और खुशी कपूर की नादानियां में नजर आईं थीं।

