सुशांत केस से करियर हुआ चौपट...एक्टिंग छोड़ ये काम कर रहीं रिया चक्रवर्ती, खड़ी की 40 करोड़ की कंपनी!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड और विवादों का नाता चोली-दामन वाला रहा है। यहां विवाद हैं तो कभी सफलता है। अक्सर ऐसा होता भी है कि कभी-कभी विवादों के चलते स्टार्स को फायदा भी होता है तो वहीं कई बार विवाद करियर पर इतने भारी पड़ते हैं कि चाहकर भी कुछ किया नहीं जा सकता है।

साल 2020 में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की मौत के बाद एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहा और वो नाम था रिया चक्रवर्ती का। वही रिया जो इस पूरे केस में फंसी रहीं और उनका करियर भी इस केस के चलते बर्बाद हुआ। अब रिया ने एक्टिंग छोड़ कुछ और करना शुरू किया है, जिसके बाद उन्हें सफलता भी मिल रही है।

रिया ने शुरू किया बिजनेस रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) ने अब एक्टिंग में किस्मत आजमाना बंद कर दिया है। रिया सुशांत केस से भले ही बरी हो गईं हैं लेकिन अब उन्होंने अपने करियर के लिए दूसरी राह चुनी है। दरअसल रिया चक्रवर्ती अब बिजनेसवुमन बनकर आगे बढ़ रही हैं। महज सालभर के भीतर ही 40 करोड़ रुपये की कंपनी खड़ी कर दी है। सीएनबीसी 18 को दिए इंटरव्यू में रिया ने बताया कि, सुशांत केस के बाद उन्हें समझ आया कि बॉलीवुड में उनकी राह आसान नहीं होगी। इसलिए उन्होंने एक्टिंग को छोड़ कपड़ों का बिजनेस करने की ठानी।