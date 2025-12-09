सुशांत केस से करियर हुआ चौपट...एक्टिंग छोड़ ये काम कर रहीं रिया चक्रवर्ती, खड़ी की 40 करोड़ की कंपनी!
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड और विवादों का नाता चोली-दामन वाला रहा है। यहां विवाद हैं तो कभी सफलता है। अक्सर ऐसा होता भी है कि कभी-कभी विवादों के चलते स्टार्स को फायदा भी होता है तो वहीं कई बार विवाद करियर पर इतने भारी पड़ते हैं कि चाहकर भी कुछ किया नहीं जा सकता है।
साल 2020 में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की मौत के बाद एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहा और वो नाम था रिया चक्रवर्ती का। वही रिया जो इस पूरे केस में फंसी रहीं और उनका करियर भी इस केस के चलते बर्बाद हुआ। अब रिया ने एक्टिंग छोड़ कुछ और करना शुरू किया है, जिसके बाद उन्हें सफलता भी मिल रही है।
रिया ने शुरू किया बिजनेस
रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) ने अब एक्टिंग में किस्मत आजमाना बंद कर दिया है। रिया सुशांत केस से भले ही बरी हो गईं हैं लेकिन अब उन्होंने अपने करियर के लिए दूसरी राह चुनी है। दरअसल रिया चक्रवर्ती अब बिजनेसवुमन बनकर आगे बढ़ रही हैं। महज सालभर के भीतर ही 40 करोड़ रुपये की कंपनी खड़ी कर दी है। सीएनबीसी 18 को दिए इंटरव्यू में रिया ने बताया कि, सुशांत केस के बाद उन्हें समझ आया कि बॉलीवुड में उनकी राह आसान नहीं होगी। इसलिए उन्होंने एक्टिंग को छोड़ कपड़ों का बिजनेस करने की ठानी।
एक साल में बनाई 40 करोड़ की कंपनी
इस इंटरव्यू में रिया ने बताया कि उन्होंने खुद का एक क्लोथिंग ब्रांड लॉन्च किया। साल 2024 में रिया ने अपने इस नए ब्रांड की शुरूआत की। पहले रिया ने इसकी शुरूआत ऑनलाइन की। इसके बाद साल 2025 में जून के महीने में उन्होंने अपना एक ऑफलाइन स्टोर भी लॉन्च किया। इसके बाद इसी साल उन्होंने अपना पहला ऑफलाइन स्टोर भी लॉन्च कर दिया। रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती भी इसमें उनके पार्टनर हैं।
महज सालभर के भीतर ही रिया के ब्रांड का वैल्यूएशन बढ़कर 40 करोड़ हो गया। इस हिसाब से सालभर के अंदर रिया ने 40 करोड़ की कंपनी बना डाली।
वहीं रिया कंपनी का नाम जिंदगी को दूसरा मौका देने की थीम पर बेस्ड है। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति अंधेरे में हताश होकर खड़ा है और फिर उसे दोबारा खड़े होने का मौका मिला है। इस तरह से रिया अब फिल्मों से दूर हैं और अपने बिजनेस पर फोकस कर रही हैं।
