Sushant Singh Rajput की फैमिली ने रिया को बेगुनाह साबित करने वाली रिपोर्ट पर जताई आपत्ति, कहा- 'CBI सच्चाई...'
मार्च में सीबीआई ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले (Sushant Singh Rajput Case) में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) को क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन अब सुशांत के परिवार ने सीबीआई की इस क्लोजर रिपोर्ट पर आपत्ति जताई है। जानिए उन्होंने क्या कहा है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सुशांत सिंह राजपूत मामले में इसी साल मार्च में रिया चक्रवर्ती को बेगुनाह साबित किया गया था। सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में रिया को क्लीन चिट मिल गई थी। अब महीनों बाद सुशांत के परिवार ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को चुनौती देने का फैसला किया है।
सुशांत सिंह राजपूत का परिवार सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने इसे एक दिखावा बताया है। उनका कहना है कि वे रिया चक्रवर्ती को बेगुनाह साबित करने वाली रिपोर्ट के खिलाफ एक याचिका दायर करेंगे।
क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ सुशांत का परिवार
हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली के वकील वरुण सिंह ने क्लोजर रिपोर्ट को अधूरा बताया है। वरुण सिंह ने कहा, "यह एक दिखावा के अलावा और कुछ नहीं है। अगर सीबीआई वास्तव में सच्चाई सामने लाना चाहती थी, तो उसे अंतिम (क्लोजर) रिपोर्ट के साथ चैट, तकनीकी रिकॉर्ड, गवाहों के बयान, मेडिकल रिकॉर्ड सहित सभी सहायक मामले के दस्तावेज अदालत में जमा करने चाहिए थे जो उन्होंने नहीं किया। हम इस क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ विरोध याचिका दायर करेंगे, जो एक घटिया जांच पर आधारित है।"
सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट में क्या कहा?
14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद उनके परिवार ने रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार पर आरोप लगाया था कि उन्होंने सुशांत को आत्महत्या करने के लिए उकसाया था और उन्हें धमकी दी थी। पांच साल चले केस के बाद इसी साल मार्च में सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में दावा किया कि रिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। गवाह का कहना है कि सुशांत रिया को अपना परिवार मानते थे।
सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट में कहा था, "इस बात का कोई सबूत नहीं है कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को रिया चक्रवर्ती ने अवैध रूप से बंधक बनाया, धमकी दी या आत्महत्या के लिए उकसाया था" या अपने फायगे के लिए उन्होंने उनके पैसे या संपत्ति का गबन किया।"
