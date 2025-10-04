Language
    'अनगिनत लड़ाइयां और कभी...' 5 साल बाद Rhea Chakraborty को NCB ने लौटाया पासपोर्ट, एक्ट्रेस हुईं इमोशनल

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 09:06 AM (IST)

    बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) को पांच साल बाद पासपोर्ट वापस दे दिया गया है। साल 2020 में उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था। अब पासपोर्ट मिलने पर रिया ने सोशल मीडिया पर अपना रिएक्शन दिया है। सुशांत सिंह राजपूत ड्रग केस में उनका नाम सामने आया था।

    रिया चक्रवर्ती को पांच साल बाद वापस मिला पासपोर्ट। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

     एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रिया चक्रवर्ती को साल 2020 में सुशांत सिंह राजपूत ड्रग केस (Sushant Singh Rajput Drug Case) में गिरफ्तार किया गया था और वह कई दिनों तक जेल में भी रही थीं। उन्हें जमानत तो मिली, लेकिन उनका पासपोर्ट जमा कर लिया गया था। कोर्ट से बिना अनुमति लिए उन्हें देश से बाहर जाने की भी अनुमति नहीं थी।

    अब पांच साल बाद रिया चक्रवर्ती को उनका पासपोर्ट वापस कर दिया गया है। बीते मंगलवार को बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने ड्रग केस में रिया को बड़ी राहत दी और एनसीबी को आदेश दिया कि वे उनका पासपोर्ट लौटा दे।

    पासपोर्ट मिलने पर इमोशनल हुईं रिया चक्रवर्ती

    अब आखिरकार रिया चक्रवर्ती को उनका पासपोर्ट वापस मिल गया है और वो भी पांच साल बाद। इस खुशी को एक्ट्रेस ने अपने फैंस के साथ शेयर करने में जरा भी देरी नहीं की। शुक्रवार की रात को एक्ट्रेस ने पासपोर्ट दिखाते हुए एक फोटो शेयर की और अपने दिल की बात लिखी।

    उन्होंने कैप्शन में लिखा, "पिछले 5 सालों से धैर्य ही मेरा एकमात्र पासपोर्ट था। अनगिनत लड़ाइयां। कभी खत्म न होने वाली उम्मीद। आज मेरे पास फिर से अपना पासपोर्ट है। अपने दूसरे चैप्टर के लिए तैयार।"

    सेलेब्स ने रिया को दी बधाई

    रिया चक्रवर्ती के इस पोस्ट पर बी-टाउन और टीवी के सेलेब्स ने उन्हें बधाइयां दी हैं। कुंडली भाग्य फेम एक्ट्रेस श्रद्धा आर्या ने कमेंट किया, "बधाई हो।" वहीं सोशल मीडिया सेंसेशन ओरी ने लिखा, "बधाई हो प्यारी-प्यारी बच्ची। अब चांद पर जाओ।" अनुषा दांडेकर ने भी उन्हें प्यार भेजा है। साथ ही फैंस भी रिया को बधाई दे रहे हैं।

    रिया को ड्रग केस में जाना पड़ा था जेल

    बता दें कि साल 2020 में सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद उनका नाम ड्रग केस में भी सामने आया था। इस ड्रग केस में रिया चक्रवर्ती और उनके भाई को जेल जाना पड़ा था। हालांकि, पिछले साल एक्ट्रेस को बेगुनाह साबित कर दिया गया। सुशांत के निधन के बाद रिया को बुरी तरह ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था।

