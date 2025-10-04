'अनगिनत लड़ाइयां और कभी...' 5 साल बाद Rhea Chakraborty को NCB ने लौटाया पासपोर्ट, एक्ट्रेस हुईं इमोशनल

बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) को पांच साल बाद पासपोर्ट वापस दे दिया गया है। साल 2020 में उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था। अब पासपोर्ट मिलने पर रिया ने सोशल मीडिया पर अपना रिएक्शन दिया है। सुशांत सिंह राजपूत ड्रग केस में उनका नाम सामने आया था।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रिया चक्रवर्ती को साल 2020 में सुशांत सिंह राजपूत ड्रग केस (Sushant Singh Rajput Drug Case) में गिरफ्तार किया गया था और वह कई दिनों तक जेल में भी रही थीं। उन्हें जमानत तो मिली, लेकिन उनका पासपोर्ट जमा कर लिया गया था। कोर्ट से बिना अनुमति लिए उन्हें देश से बाहर जाने की भी अनुमति नहीं थी।

अब पांच साल बाद रिया चक्रवर्ती को उनका पासपोर्ट वापस कर दिया गया है। बीते मंगलवार को बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने ड्रग केस में रिया को बड़ी राहत दी और एनसीबी को आदेश दिया कि वे उनका पासपोर्ट लौटा दे।

पासपोर्ट मिलने पर इमोशनल हुईं रिया चक्रवर्ती अब आखिरकार रिया चक्रवर्ती को उनका पासपोर्ट वापस मिल गया है और वो भी पांच साल बाद। इस खुशी को एक्ट्रेस ने अपने फैंस के साथ शेयर करने में जरा भी देरी नहीं की। शुक्रवार की रात को एक्ट्रेस ने पासपोर्ट दिखाते हुए एक फोटो शेयर की और अपने दिल की बात लिखी।