जेल में Rhea Chakraborty ने क्यों किया था नागिन डांस? बोलीं- 'ज्यादातर महिलाएं बेगुनाह होती हैं...'

बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती के लिए साल 2020 बहुत मुश्किल भरा रहा। सुशांत सिंह राजपूत ड्रग केस में उन्हें जेल जाना पड़ा था। पांच साल बाद फिर से रिया ने जेल के दिनों को याद किया है और बताया है कि आखिर जमानत के बाद उन्होंने क्यों नागिन डांस किया था।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साल 2020 में रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) को सुशांत सिंह राजपूत ड्रग केस (Sushant Singh Rajput Drug Case) में जेल जाना पड़ा था। उन्हें करीब 28 दिन जेल में बिताना पड़ा था। यह पल उनके और उनके परिवार के लिए बहुत मुश्किल भरे रहे। आज उस बात को पांच साल बीत गए हैं, लेकिन कई मौकों पर रिया उस पल के बारे में अपने एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हाल ही में रिया चक्रवर्ती ने एक बार फिर जेल के दिनों को याद किया और बताया कि उन्होंने जमानत मिलने के बाद जेल में नागिन डांस किया था। जी हां, इसका खुलासा खुद एक्ट्रेस ने अपने हालिया इंटरव्यू में बताया है। उन्होंने नागिन डांस करने की वजह भी बताई है।