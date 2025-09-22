Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जेल में Rhea Chakraborty ने क्यों किया था नागिन डांस? बोलीं- 'ज्यादातर महिलाएं बेगुनाह होती हैं...'

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 04:50 PM (IST)

    बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती के लिए साल 2020 बहुत मुश्किल भरा रहा। सुशांत सिंह राजपूत ड्रग केस में उन्हें जेल जाना पड़ा था। पांच साल बाद फिर से रिया ने जेल के दिनों को याद किया है और बताया है कि आखिर जमानत के बाद उन्होंने क्यों नागिन डांस किया था।

    prefferd source google
    Hero Image
    रिया चक्रवर्ती ने जेल में डांस करने की बताई वजह। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

     एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साल 2020 में रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) को सुशांत सिंह राजपूत ड्रग केस (Sushant Singh Rajput Drug Case) में जेल जाना पड़ा था। उन्हें करीब 28 दिन जेल में बिताना पड़ा था। यह पल उनके और उनके परिवार के लिए बहुत मुश्किल भरे रहे। आज उस बात को पांच साल बीत गए हैं, लेकिन कई मौकों पर रिया उस पल के बारे में अपने एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हाल ही में रिया चक्रवर्ती ने एक बार फिर जेल के दिनों को याद किया और बताया कि उन्होंने जमानत मिलने के बाद जेल में नागिन डांस किया था। जी हां, इसका खुलासा खुद एक्ट्रेस ने अपने हालिया इंटरव्यू में बताया है। उन्होंने नागिन डांस करने की वजह भी बताई है।

    जेल में नागिन डांस करने की बताई वजह

    एनडीटीवी के साथ बातचीत में रिया चक्रवर्ती ने जेल के अंदर नागिन डांस करने की वजह बताई है। उनका कहना है कि जेल में उन्होंने साथी कैदियों ने सुकून दिया। उन्होंने कहा, "लोगों ने मुझसे उनके लिए डांस करने को कहा। मैंने जमानत मिलने के दिन नागिन डांस किया। मुझे लगा कि पता नहीं मैं उनसे फिर कब मिल पाऊंगी और अगर मैं उन्हें खुशी का एक पल दे सकती हूं तो क्यों नहीं? ऐसे विचाराधीन कैदी वाले जेलों में ज्यादातर महिलाएं बेगुनाह होती हैं और उन्हें कोई उम्मीद नहीं होती।"

    यह भी पढ़ें- रिया को मिली क्लीन चिट, पूजा भट्ट ने Akshay Kumar का पुराना ट्वीट किया शेयर, दीया मिर्जा ने कहा- 'माफी मांगिए'

    Photo Credit - X

    ड्रग केस ने परिवार पर डाला गहरा असर

    रिया चक्रवर्ती ने आगे रिवील किया कि कैसे सुशांत सिहं राजपूत ड्रग केस का दाग आज भी उनके और उनके परिवार से हटा नहीं पाया है। उन्होंने बताया, "लोगों ने कहा कि वह तुम्हारी वजह से नहीं गया। मुझे हमेशा पता था कि मैंने कुछ नहीं किया लेकिन जब क्लीन चिट मिली तब भी मुझे खुशी नहीं हुई। मैं सिर्फ अपने माता-पिता और उनकी इज्जत के लिए खुश थी। मगर हम पहले जैसे खुशहाल परिवार नहीं रहे, वह सब वापस नहीं आ सकता। उस पल ने हम सभी की पूरी जिंदगी बदल दी।"

    यह भी पढ़ें- सुशांत केस के बाद तबाह हो गया था Rhea Chakraborty और उनके भाई का करियर, बोलीं- 'मुझे काम मिलना बंद हो गया...'