    Ankita Lokhande की रील देखकर फैंस को आई मानव-अर्चना की याद, सुशांत सिंह राजपूत को किया मिस

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 06:47 PM (IST)

    अंकिता लोखंडे (Ankita Lokhande) ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक रील शेयर की जिसने पवित्र रिश्ता के दिनों की यादें ताजा कर दीं। उन्होंने उस गाने का इस्तेमाल किया जो शो में मानव-अर्चना के रोमांटिक दृश्यों में बजता था। नीले कुर्ते में अंकिता बहुत खूबसूरत लग रही थीं।

    अंकिता लोखंडे ने शेयर किया अपना वीडियो (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अंकिता लोखंडे अक्सर सोशल मीडिया के जरिए फैंस को अपना अपडेट देती रहती हैं। हाल ही में एक्ट्रेस ने एक रील पोस्ट की जिसे देखकर उनके चाहने वालों को नॉस्टेलजिया हो रहा है। इसे देखकर उन्हें पवित्र रिश्ता के मानव-अर्चना याद आ गए।

    अंकिता ने सोशल मीडियो पर शेयर की वीडियो

    दरअसल अंकिता ने जो गाना इस्तेमाल किया है वो उनके पॉपुलर शो पवित्र रिश्ता में उनके और सुशांत सिंह राजपूत के रोमांटिक सीन के दौरान बजाया जाता था। पेस्टल ब्लू रंग के पारंपरिक कुर्ते में अंकिता बेहद खूबसूरत लग रही थीं और उनके हाव-भाव गाने के भावों को बखूबी बयां कर रहे थे। अपने कैप्शन में अंकिता ने अपने प्रशंसकों से पूछा, "साथिया ये तूने क्या किया। और किसे ये गाना पसंद है?"

    अर्चना और मानव के प्यार में खो गए फैंस

    फैंस के लिए, यह सिर्फ एक रील नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए यादों की गलियों में एक सफ़र था जो उन्हें इस शो में देखते हुए बड़े हुए हैं। इस क्लिप ने न सिर्फ प्रशंसकों को शो की यादें ताज़ा करने के लिए प्रेरित किया, बल्कि इस क्लासिक ट्रैक के लिए अपने प्यार को भी साझा किया। एक ने लिखा, "ऑल टाइम फेवरेट गर्ल," जबकि दूसरे ने कहा, "अगर खूबसूरती का कोई चेहरा होता है तो वो आप हैं।" कई अन्य लोगों ने शो की यादें ताजा कीं, जिनमें से एक ने लिखा, "पवित्र रिश्ता का यह गाना मुझे अतीत में ले जाता है।" एक अन्य ने लिखा, "पवित्र रिश्ता याद आ गया।"

    15 साल पूरे होने पर अंकिता ने लिखा था नोट

    विशेष रूप से, जब पवित्र रिश्ता ने 2024 में अपने 15 साल पूरे किए, तो अंकिता ने शो के लिए एक नोट लिखा था और सुशांत सिंह राजपूत को भी याद किया। एक्ट्रेस ने उन्हें धन्यवाद दिया क्योंकि उन्होंने पूरे शूट के दौरान उनका साथ दिया था।

    उन्होंने लिखा, "15 साल पहले, मैंने पवित्र रिश्ता में अर्चना के रूप में अपना सफर शुरू किया था। मुझे क्या पता था कि सालों बाद भी, मुझे अपने उस किरदार के लिए इतना प्यार मिलता रहेगा, जो मेरी पहचान भी बन गया है। मुझे कभी-कभी लगता है कि अर्चना बनना ही मेरी किस्मत में था। वो मुझमें थीं, और आज भी हैं। उन्होंने मुझे ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ सिखाया है।"

    सुशांत ने अंकिता को सिखाई थी एक्टिंग

    अभिनेत्री ने आगे कहा, "अगर मुझे सुशांत का साथ न मिलता तो मेरा सफ़र अधूरा होता। जब मैंने पवित्र रिश्ता शुरू किया था, तब मुझे एक्टिंग भी नहीं आती थी। उन्होंने मुझे सिखाया और मैं हमेशा उनकी शुक्रगुज़ार रहूंगी। इस शो ने एक नई तरह की कहानी कहने की शुरुआत की।"

