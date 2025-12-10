'वो मेरे बेडरूम में थी...', जब रति अग्निहोत्री ने कमल हासन की इंटीमेट लाइफ की उड़ाई थी धज्जियां, भड़क गए थे एक्टर
हिंदी सिनेमा की मशहूर अदाकारा रति अग्निहोत्री ने 10 दिसंबर को अपना 65वां जन्मदिन मनाया। उन्होंने कमल हासन के साथ फिल्म 'एक दूजे के लिए' में काम किया, ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा की खूबसूरत अदाकाराओं की जब बात होती है, तो उसमें रति अग्निहोत्री का नाम जरूर शामिल होता है। 80 के दशक में रति अग्निहोत्री ने अपनी वर्सेटैलिटी को काफी बार प्रूफ किया है। महज 16 साल की कम उम्र में बॉलीवुड में कदम रखने वाली रति अग्निहोत्री ने 10 दिसंबर को अपना 65वां जन्मदिन मना रही हैं।
तमिल-कन्नड़, तेलुगु और हिंदी सहित कई भाषाओं की फिल्मों में काम करने वाली रति अग्निहोत्री ने अपने पूरे करियर में अमिताभ बच्चन से लेकर अनिल कपूर, धर्मेंद्र, काजोल सहित कई सितारों के साथ काम किया। जहां सभी के साथ रति के संबंध अच्छे रहे, तो वहीं कमल हासन एक ऐसे एक्टर थे, जिनसे शुरुआत से ही एक्ट्रेस का 36 का आंकड़ा था। उन्होंने एक बार तो कमल हासन की इंटीमेट लाइफ को लेकर ऐसा खुलासा किया था, जिससे सुपरस्टार तिलमिला उठे थे। क्या है रति अग्निहोत्री से जुड़ा ये किस्सा, चलिए जानते हैं:
क्यों रति अग्निहोत्री को पसंद नहीं थे कमल हासन
रति अग्निहोती ने साल 1981 में 'एक दूजे के लिए' से अपनी शुरुआत की थी, जिसमें उनके अपोजिट कमल हासन थे। ये फिल्म उस समय पर एक बड़ी हिट हुई थी। आज के समय में ये बॉलीवुड की मोस्ट रोमांटिक ट्रेजेडी फिल्म बन चुकी है। कमल हासन और रति अग्निहोत्री की ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री फिल्म में जहां दर्शकों को पसंद आई, तो वहीं ऑफ कैमरा दोनों एक-दूसरे के सामने खड़े भी नहीं होते थे।
दरअसल, कमल हासन 'एक-दूजे के लिए' का तमिल वर्जन कर चुके थे और के बालचंद्र से उनकी दोस्ती काफी अच्छी थी, जिसकी वजह से वह अक्सर सेट पर फिल्म को लेकर अपना इनपुट देते थे और साथ ही एक्टर्स को इंस्ट्रक्ट भी करते थे। हालांकि, जहां सभी उनकी बात सुनते थे, तो रति को उनके इंस्ट्रक्शन लेना बिल्कुल पसंद नहीं आता था। जब भी कमल हासन कुछ कहते वह अपोजिट डायरेक्शन में देखने लगती थीं।
कमल हासन के अफेयर की रति अग्निहोत्री ने खोली थी पोल
रति-कमल भले ही एक-दूसरे को पसंद नहीं करते थे, लेकिन एक प्रोफेशनल तौर पर दोनों ने दोबारा फिल्म 'देखा प्यार तुम्हारे' में काम किया। इस दौरान कथित तौर पर शादीशुदा कमल हासन का नाम एक्ट्रेस सारिका के साथ उड़ रहा था। जल्द ही सारिका प्रेगेंट हुईं और कमल हासन को मोरल पुलिसिंग फेस करना पड़ा।
बॉलीवुड शादी डॉट कॉम की रिपोर्ट्स के मुताबिक, सारिका संग कमल हासन के अफेयर की खबरों को हवा देते हुए रति अग्निहोत्री ने एक इंटरव्यू में कमल हासन की पर्सनल लाइफ पर भद्दी टिप्पणी की थी। उन्होंने बताया था कि जब वह एक दूजे के लिए शूट कर रहे थे, तो उस समय उन्होंने कमल के रूम से सेक्स की आवाज सुनी थी और सुबह 4 बजे किसी महिला को उनके रूम से निकलते हुए देखा था। रति ने ये दावा कि शुभा खोटे और माधवी फिल्म का हिस्सा थीं, लेकिन शुभा खोटे पहले से ही शादीशुदा थीं और उनके बच्चे थे और वह खुद कमल हासन से नफरत करती हैं। ऐसे में उनके इंटरव्यू के बाद सभी उंगलियां माधवी पर उठीं।
रति के इल्जामों का कमल हासन ने दिया था मुंहतोड़ जवाब
जब रति अग्निहोत्री का इंटरव्यू पब्लिश हुआ, तो कमल हासन के चरित्र पर कई उंगलियां उठी और उन्हें वुमनाइजर का टैग दे दिया गया। सिने ब्लिट्ज को दिए इंटरव्यू में कमल हासन ने रति अग्निहोत्री को झूठा बताया था और अपना गुस्सा व्यक्त किया था। उन्होंने कहा था, "अगर रति ऐसा कह रही है कि उसने आवाजें सुनी है, तो वह जरूर मेरे बेडरूम में होगी, क्योंकि उस समय मैं सिर्फ अपनी पत्नी वाणी के साथ सेक्स करता था"।
इस वॉर के बाद रति अग्निहोत्री और कमल हासन ने एक-दूसरे के साथ कभी भी काम नहीं किया। उनकी आखिरी फिल्म साथ में 'देखा प्यार तुम्हारा' है।
