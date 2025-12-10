'वो मेरे बेडरूम में थी...', जब रति अग्निहोत्री ने कमल हासन की इंटीमेट लाइफ की उड़ाई थी धज्जियां, भड़क गए थे एक्टर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा की खूबसूरत अदाकाराओं की जब बात होती है, तो उसमें रति अग्निहोत्री का नाम जरूर शामिल होता है। 80 के दशक में रति अग्निहोत्री ने अपनी वर्सेटैलिटी को काफी बार प्रूफ किया है। महज 16 साल की कम उम्र में बॉलीवुड में कदम रखने वाली रति अग्निहोत्री ने 10 दिसंबर को अपना 65वां जन्मदिन मना रही हैं।

तमिल-कन्नड़, तेलुगु और हिंदी सहित कई भाषाओं की फिल्मों में काम करने वाली रति अग्निहोत्री ने अपने पूरे करियर में अमिताभ बच्चन से लेकर अनिल कपूर, धर्मेंद्र, काजोल सहित कई सितारों के साथ काम किया। जहां सभी के साथ रति के संबंध अच्छे रहे, तो वहीं कमल हासन एक ऐसे एक्टर थे, जिनसे शुरुआत से ही एक्ट्रेस का 36 का आंकड़ा था। उन्होंने एक बार तो कमल हासन की इंटीमेट लाइफ को लेकर ऐसा खुलासा किया था, जिससे सुपरस्टार तिलमिला उठे थे। क्या है रति अग्निहोत्री से जुड़ा ये किस्सा, चलिए जानते हैं:

क्यों रति अग्निहोत्री को पसंद नहीं थे कमल हासन रति अग्निहोती ने साल 1981 में 'एक दूजे के लिए' से अपनी शुरुआत की थी, जिसमें उनके अपोजिट कमल हासन थे। ये फिल्म उस समय पर एक बड़ी हिट हुई थी। आज के समय में ये बॉलीवुड की मोस्ट रोमांटिक ट्रेजेडी फिल्म बन चुकी है। कमल हासन और रति अग्निहोत्री की ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री फिल्म में जहां दर्शकों को पसंद आई, तो वहीं ऑफ कैमरा दोनों एक-दूसरे के सामने खड़े भी नहीं होते थे।

कमल हासन के अफेयर की रति अग्निहोत्री ने खोली थी पोल रति-कमल भले ही एक-दूसरे को पसंद नहीं करते थे, लेकिन एक प्रोफेशनल तौर पर दोनों ने दोबारा फिल्म 'देखा प्यार तुम्हारे' में काम किया। इस दौरान कथित तौर पर शादीशुदा कमल हासन का नाम एक्ट्रेस सारिका के साथ उड़ रहा था। जल्द ही सारिका प्रेगेंट हुईं और कमल हासन को मोरल पुलिसिंग फेस करना पड़ा।

बॉलीवुड शादी डॉट कॉम की रिपोर्ट्स के मुताबिक, सारिका संग कमल हासन के अफेयर की खबरों को हवा देते हुए रति अग्निहोत्री ने एक इंटरव्यू में कमल हासन की पर्सनल लाइफ पर भद्दी टिप्पणी की थी। उन्होंने बताया था कि जब वह एक दूजे के लिए शूट कर रहे थे, तो उस समय उन्होंने कमल के रूम से सेक्स की आवाज सुनी थी और सुबह 4 बजे किसी महिला को उनके रूम से निकलते हुए देखा था। रति ने ये दावा कि शुभा खोटे और माधवी फिल्म का हिस्सा थीं, लेकिन शुभा खोटे पहले से ही शादीशुदा थीं और उनके बच्चे थे और वह खुद कमल हासन से नफरत करती हैं। ऐसे में उनके इंटरव्यू के बाद सभी उंगलियां माधवी पर उठीं।