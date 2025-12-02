Language
    70 की उम्र में Kamal Haasan की लगी सरकारी नौकरी, मां का सपना किया पूरा

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 01:48 PM (IST)

    साउथ सुपरस्टार Kamal Haasan उन स्टार्स में से हैं जिन्होंने बीच में ही स्कूल की पढ़ाई छोड़ दी थी। लेकिन अब जब वे फिल्म इंडस्ट्री में इतने फेमस हो चुके हैं और कई साल तक फिल्मों में काम चुके हैं, 70 की उम्र में लगी अपनी सरकारी नौकरी से काफी खुश हैं।

    70 की उम्र में कमल हासन ने पूरा किया मां का सपना

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साउथ सुपरस्टार कमल हासन की 70 की उम्र में सरकारी नौकरी लग गई है जी हां इसकी जानकारी अभिनेता ने खुद दी। इस नौकरी से कमल काफी खुश और प्राउड हैं क्योंकि यह उनकी मां का सपना था जो उन्होंने 70 की उम्र में पूरा किया।

    मां का सपना किया पूरा

    एक्टर कमल हासन हाल ही में केरल में हॉर्टस आर्ट एंड लिटरेचर फेस्टिवल में शामिल हुए। उन्होंने एक्टर मंजू वारियर के साथ एक सेशन में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने सिनेमा और पॉलिटिक्स पर चर्चा की। जब एंकर ने पूछा कि हाल ही में राज्यसभा MP बनने पर उन्हें कैसा लगा, तो कमल ने कहा कि उस पल उन्हें अपने माता-पिता, डी श्रीनिवासन अयंगर और राजलक्ष्मी की याद आई। उन्होंने कहा, “मैं गया और जब मैंने साइन किया, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में मेरे पिता और माता आए। मैं स्कूल ड्रॉपआउट था और मेरी मां हमेशा मुझसे कहती थीं कि अगर मैंने कम से कम SSLC एग्जाम पास कर लिया होता, तो मुझे रेलवे में सरकारी नौकरी मिल जाती'।

    71 कि उम्र में लगी नौकरी

    उन्होंने बताया कि 71 साल की उम्र में उन्होंने मां का सपना पूरा किया और उन्हें खुद पर इतना गर्व था कि वह उन्हें इसके बारे में बताने के लिए कॉल करना चाहते थे। कमल ने आगे कहा, 'लेकिन जब मैं 70 साल के बाद अंदर गया तो मैं चला और मैंने साइन किया, और उन्होंने मुझे मेरे रोज के खर्चे दिए। अचानक, मैं अपनी मां या किसी और को कॉल करके कहना चाहता था, मैं एक सरकारी नौकरी में हूं। मुझे इतना गर्व महसूस होता है। एक्टर ने यह भी बताया कि उन्हें लोगों की सेवा करने पर गर्व है, जैसा कि वह हमेशा से चाहते थे।

    कमल ने इवेंट में अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बारे में भी बात की और कहा कि वह खुद को सेंट्रिस्ट कहते हैं। उन्होंने दावा किया कि उनका प्रोडक्शन हाउस, राज कमल फिल्म्स इंटरनेशनल, भी उन सब्जेक्ट्स को सपोर्ट करता है जिन पर वह आइडियोलॉजिकली विश्वास करते हैं।

    कमल का वर्कफ्रंट

    कमल ने इस साल आखिरी बार मणिरत्नम की ठग लाइफ में काम किया था, जिसे कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। वह जल्द ही जोड़ी अंबरीव के एक अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट में काम करेंगे और रजनीकांत स्टारर एक फिल्म प्रोड्यूस करेंगे। फिल्म को शुरू में सुंदर सी डायरेक्ट करने वाले थे, लेकिन उनके जाने के बाद, नए डायरेक्टर की घोषणा अभी बाकी है।