'100 जन्म में भी...' IFFI में लाइफटाइम अचीवमेंट सम्मान मिलने पर भावुक हुए रजनीकांत, तमिल लोगों के लिए कह दी ये बात

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। गोवा में 56वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की क्लोजिंग सेरेमनी में साउथ सुपरस्टार रजनीकांत ने सबका ध्यान खींचा। थलाइवा ने भारतीय सिनेमा में 50 साल पूरे कर लिए हैं और इस शानदार सफर के लिए उन्हें मशहूर लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड दिया गया। 74 साल के रजनीकांत अपने परिवार के साथ आए, जिसमें उनकी पत्नी लता और बेटियां ऐश्वर्या और सौंदर्या शामिल थीं और जैसे ही वे स्टेज पर आए, खचाखच भरे ऑडिटोरियम में उनका जोरदार स्वागत किया गया।

मंच पर भावुक हुए 'थलाइवा' गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने रजनीकांत को एक खास शॉल और एक चमकता हुआ यादगार तोहफा दिया। पूरा ऑडिटोरियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इस पल में रजनीकांत काफी भावुक हो गए और उन्होंने स्टेज पर पूरे देश को संबोधित करते हुए अपनी सफलता का श्रेय उनके साथ फिल्म में काम करने वाले सभी टेक्निशियन और क्रू मेंबर्स को भी दिया।

50yrs of acting in cinema felt like 10 or 15 yrs.. If there are 100 more janams are there, I would like to be born as an actor & #Rajinikanth..🔥 All this honour goes to Cinema Industry people & Mainly Ennai Vaazhaveikum Dheivangalana Tamil Makkal..😍pic.twitter.com/Z9CyfuwZuB — Laxmi Kanth (@iammoviebuff007) November 28, 2025 रजनीकांत की अपकमिंग फिल्में इंडस्ट्री में उनके पचास साल के सफर का जश्न मनाया जा रहा है वहीं रजनीकांत अपनी अगली फिल्मों की लिस्ट में पहले से ही पूरी तरह से बिजी हैं। उनके आने वाले प्रोजेक्ट जेलर 2 ने साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है, जिसमें नेल्सन दिलीप कुमार 2023 की बड़ी हिट फिल्म के अगले हिस्से को डायरेक्ट करने के लिए वापस आ रहे हैं। रजनीकांत टाइगर मुथुवेल पांडियन के अपने रोल को फिर से निभाएंगे, जबकि राम्या कृष्णन एक बार फिर स्क्रीन पर उनकी पार्टनर के तौर पर दिखेंगी।

जेलर 2 के अलावा, रजनीकांत की अगली स्टैंडअलोन फीचर फिल्म की तैयारी जारी है, जिसे फिलहाल थलाइवर 173 कहा जा रहा है। इस फिल्म में उनके साथ कमल हासन के होने की खबर मिलने से ऑडियंस और भी ज्यादा उत्सुक हैं। उनकी लगातार पॉपुलैरिटी और उनके आगे के बिजी कैलेंडर से पता चलता है कि स्टार की क्रिएटिविटी अभी भी कम नहीं हुई है।