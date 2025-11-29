Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    '100 जन्म में भी...' IFFI में लाइफटाइम अचीवमेंट सम्मान मिलने पर भावुक हुए रजनीकांत, तमिल लोगों के लिए कह दी ये बात

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 05:26 PM (IST)

    Rajinikanth at IFFI: रजनीकांत को गोवा में 56वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड मिला। जो उनके सिनेमा में 50 साल पूरे होने और भारतीय सिनेमा में योगदान का जश्न मनाता है। यह सम्मान पाकर रजनीकांत काफी इमोशनल हो गए।

    prefferd source google
    Hero Image

    रजनीकांत को IFFI में लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। गोवा में 56वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की क्लोजिंग सेरेमनी में साउथ सुपरस्टार रजनीकांत ने सबका ध्यान खींचा। थलाइवा ने भारतीय सिनेमा में 50 साल पूरे कर लिए हैं और इस शानदार सफर के लिए उन्हें मशहूर लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड दिया गया। 74 साल के रजनीकांत अपने परिवार के साथ आए, जिसमें उनकी पत्नी लता और बेटियां ऐश्वर्या और सौंदर्या शामिल थीं और जैसे ही वे स्टेज पर आए, खचाखच भरे ऑडिटोरियम में उनका जोरदार स्वागत किया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मंच पर भावुक हुए 'थलाइवा'

    गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने रजनीकांत को एक खास शॉल और एक चमकता हुआ यादगार तोहफा दिया। पूरा ऑडिटोरियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इस पल में रजनीकांत काफी भावुक हो गए और उन्होंने स्टेज पर पूरे देश को संबोधित करते हुए अपनी सफलता का श्रेय उनके साथ फिल्म में काम करने वाले सभी टेक्निशियन और क्रू मेंबर्स को भी दिया।

    rajinikanth (2)

    यह भी पढ़ें- साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत पहुंचे उत्‍तराखंड के पांडवखोली, महावतार बाबा की गुफा में लगाया ध्यान

    तमिल कम्यूनिटी को समर्पित किए सभी सम्मान

    अपने करियर को याद करते हुए एक्टर ने कहा कि एक्टिंग के लिए उनका जुनून कभी खत्म नहीं होगा। इसीलिए 5 दशक का करियर उन्हें 10 साल के जैसा लगा। उन्होंने उन ऑडियंस के लिए गहरा प्यार दिखाया जिन्होंने शुरू से ही उनका साथ दिया है और कहा कि 100 जन्म लेने के बाद भी वह एक एक्टर और रजनीकांत के तौर पर लौटना पसंद करेंगे। उन्होंने यह सम्मान उस बड़ी फिल्म कम्युनिटी को समर्पित किया जिसने उनका साथ दिया- तमिल लोगों को, जिन्हें उन्होंने भगवान की शक्ति कहा जिसने उन्हें जिंदगी के हर मोड़ पर सहारा दिया।

     

    रजनीकांत की अपकमिंग फिल्में

    इंडस्ट्री में उनके पचास साल के सफर का जश्न मनाया जा रहा है वहीं रजनीकांत अपनी अगली फिल्मों की लिस्ट में पहले से ही पूरी तरह से बिजी हैं। उनके आने वाले प्रोजेक्ट जेलर 2 ने साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है, जिसमें नेल्सन दिलीप कुमार 2023 की बड़ी हिट फिल्म के अगले हिस्से को डायरेक्ट करने के लिए वापस आ रहे हैं। रजनीकांत टाइगर मुथुवेल पांडियन के अपने रोल को फिर से निभाएंगे, जबकि राम्या कृष्णन एक बार फिर स्क्रीन पर उनकी पार्टनर के तौर पर दिखेंगी।

    जेलर 2 के अलावा, रजनीकांत की अगली स्टैंडअलोन फीचर फिल्म की तैयारी जारी है, जिसे फिलहाल थलाइवर 173 कहा जा रहा है। इस फिल्म में उनके साथ कमल हासन के होने की खबर मिलने से ऑडियंस और भी ज्यादा उत्सुक हैं। उनकी लगातार पॉपुलैरिटी और उनके आगे के बिजी कैलेंडर से पता चलता है कि स्टार की क्रिएटिविटी अभी भी कम नहीं हुई है।

    एक्टर ने फिल्मों में आने से पहले बस कंडक्टर के तौर पर शुरुआत की थी, उनका सफर किसी इंस्पायरिंग कहानी से कम नहीं रहा है। IFFI में यह सम्मान न सिर्फ पिछली कामयाबियों को मानने का मौका है, बल्कि एक ऐसे आर्टिस्ट का जश्न भी है जो अपनी जड़ों से जुड़े रहते हुए खुद को तराशता रहता है।

    यह भी पढ़ें- 46 साल बाद Rajinikanth और Kamal Haasan बड़े पर्दे पर लगाएंगे आग, फिल्म की रिलीज डेट का एलान