46 साल बाद Rajinikanth और Kamal Haasan बड़े पर्दे पर लगाएंगे आग, फिल्म की रिलीज डेट का एलान

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रजनीकांत (Rajinikanth) और कमल हासन (Kamal Haasan) दोनों ही तमिल सिनेमा के सुपरस्टार हैं। तमिल के साथ-साथ उन्होंने हिंदी सिनेमा पर भी सालों तक राज किया। दोनों ने इंडस्ट्री को सिर्फ सोलो ही नहीं बल्कि साथ में भी कई सुपरहिट फिल्मों से नवाजा है। अब एक बार फिर दोनों ने एक फिल्म के लिए हाथ मिलाया है।

जी हां, रजनीकांत और कमल हासन (Rajinikanth Kamal Haasan New Movie) साथ में एक नई फिल्म करने जा रहे हैं। फिल्मी गलियारों में काफी समय से ऐसी चर्चा हो रही थी कि रजनीकांत और कमल एक फिल्म में काम करने जा रहे हैं। यहां तक कि रजनीकांत ने कुछ समय पहले इसे कन्फर्म भी किया था।