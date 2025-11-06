46 साल बाद Rajinikanth और Kamal Haasan बड़े पर्दे पर लगाएंगे आग, फिल्म की रिलीज डेट का एलान
रजनीकांत और कमल हासन सिनेमा जगत के दिग्गज सितारों में शुमार हैं। दोनों दशकों से अपने अभिनय के दम पर राज कर रहे हैं। दोनों ने साथ में कई फिल्मों में काम भी किया है। अब 46 साल बाद फिर से उनकी फिल्म बड़े पर्दे पर आ रही है जिसकी रिलीज डेट भी रिवील कर दी गई है। जानिए इस बारे में।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रजनीकांत (Rajinikanth) और कमल हासन (Kamal Haasan) दोनों ही तमिल सिनेमा के सुपरस्टार हैं। तमिल के साथ-साथ उन्होंने हिंदी सिनेमा पर भी सालों तक राज किया। दोनों ने इंडस्ट्री को सिर्फ सोलो ही नहीं बल्कि साथ में भी कई सुपरहिट फिल्मों से नवाजा है। अब एक बार फिर दोनों ने एक फिल्म के लिए हाथ मिलाया है।
जी हां, रजनीकांत और कमल हासन (Rajinikanth Kamal Haasan New Movie) साथ में एक नई फिल्म करने जा रहे हैं। फिल्मी गलियारों में काफी समय से ऐसी चर्चा हो रही थी कि रजनीकांत और कमल एक फिल्म में काम करने जा रहे हैं। यहां तक कि रजनीकांत ने कुछ समय पहले इसे कन्फर्म भी किया था।
कमल-रजनीकांत की फिल्म का एलान
अब आखिरकार कमल और रजनीकांत ने मिलकर न केवल फिल्म की अनाउंसमेंट की है, बल्कि रिलीज डेट का भी एलान कर दिया है। कमल हासन ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर रजनीकांत और फिल्म की टीम के साथ फोटोज शेयर की हैं। पहली फोटो में दोनों स्टार्स एक साथ पोज दे रहे हैं। एक तस्वीर में पूरी टीम दिख रही है। कैप्शन में एक्टर ने लिखा, "हवा की तरह बारिश की तरह नदी की तरह चलो बरसते हैं, मजे करते हैं और जीते हैं।
कब रिलीज हो रही रजनीकांत-कमल हासन की मूवी?
कमल हासन ने पोस्ट के साथ एक हाथ से लिखा हुआ नोट भी शेयर किया है। इस फिल्म में अभिनय के साथ-साथ कमल हासन प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। इसे उनके प्रोडक्शन हाउस राजकमल फिल्म्स इंटरनेशनल के बैनर तले बनाया जा रहा है। फिल्म का निर्देशन सुंदर सी कर रहे हैं। बात करें रिलीज डेट की तो यह फिल्म सिनेमाघरों में साल 2027 के पोंगल के मौके पर रिलीज की जाएगी। अभी फिल्म के टाइटल का नाम रिवील नहीं किया गया है। इसे रजनीकांत की 173वीं मूवी बताया गया है।
