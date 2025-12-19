Happy Patel Trailer: आमिर खान की फिल्म से फिर लौटी DK Bose की ये जोड़ी, क्या इमरान खान का होगा कमबैक?
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। वीर दास द्वारा निर्देशित और अभिनीत फिल्म हैप्पी पटेल:खतरनाक जासूस का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इस मजेदार अंदाज में की गई घोषणा से फिल्म को लेकर काफी उत्सुकता पैदा हो गई है और यह फिल्म जनवरी 2026 में रिलीज होगी। इस फिल्म से इमरान खान भी कमबैक करने वाले हैं।
मजेदार तरीके से किया अनाउंस
आमिर खान प्रोडक्शंस ने अपनी आने वाली स्पाई कॉमेडी, हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस का ट्रेलर रिलीज कर दिया है, जिसे वीर दास ने डायरेक्ट किया है और वह इसमें लीड रोल में भी हैं। स्टूडियो ने पहले इस फिल्म की घोषणा एक अनोखे और मजेदार तरीके से की थी, जिससे काफी अटकलें और चर्चाएं शुरू हो गई थीं। ट्रेलर ऐसे समय में रिलीज हुआ है जब दर्शकों और इंडस्ट्री के लोगों में काफी एक्साइटमेंट है और यह फिल्म 16 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।
कैसा है ट्रेलर
ट्रेलर में वीर दास एक 'परफेक्ट, इम्परफेक्ट जासूस' के रूप में एक खास अवतार में नजर आते हैं। कहानी उनके किरदार के सफर को दिखाती है, जिसमें वह खुद को कई उलझी हुई और मजेदार घटनाओं में फंसा हुआ पाते हैं, जो फिल्म के हल्के-फुल्के और कॉमेडी वाले अंदाज को और बढ़ाती हैं। मुख्य कलाकारों में शामिल मोना सिंह एक ऐसे रोल में हैं जो उनके पिछले कामों से काफी अलग बताया जा रहा है, जबकि मिथिला पालकर और आमिर खान भी नजर आते हैं और हर कोई इस टीम में एक अनोखा एलिमेंट जोड़ता है।
प्रोडक्शन कंपनी ने सोशल मीडिया पर ट्रेलर रिलीज किया, साथ में यह स्टेटमेंट भी दिया, 'गांववालों... वह एक शेफ है, वह एक एजेंट है (लगभग), वह एक हीरो है (शायद), वह हैप्पी पटेल है'। यह मैसेज फिल्म के पहले के प्रमोशनल मटेरियल द्वारा सेट किए गए मजेदार और हटके अंदाज से मेल खाता है।
क्या होगा इमरान खान का कमबैक
लगान, तारे जमीन पर, दंगल और सीक्रेट सुपरस्टार जैसी समीक्षकों द्वारा सराही गई फिल्में बनाने के इतिहास के लिए मशहूर, आमिर खान प्रोडक्शंस इस नए प्रोजेक्ट के साथ अनोखी कहानी कहने की अपनी परंपरा को जारी रखे हुए है। यह फिल्म एक खास सिनेमाई अनुभव पेश करने की कंपनी की लेटेस्ट कोशिश है। वीर दास, जिन्होंने पहले इस स्टूडियो के साथ दिल्ली बेली में काम किया था, इस प्रोजेक्ट में एक स्टैंड-अप कॉमेडियन और एक्टर दोनों के तौर पर काफी अनुभव लेकर आए हैं। आमिर खान प्रोडक्शंस के साथ उनका सहयोग प्रोडक्शन का एक खास पहलू माना जा रहा है, क्योंकि उन्हें दुनिया भर में पहचान मिली है और उनकी पिछली फिल्में भी सफल रही हैं।
