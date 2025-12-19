Happy Patel Trailer: आमिर खान की फिल्म से फिर लौटी DK Bose की ये जोड़ी, क्या इमरान खान का होगा कमबैक?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। वीर दास द्वारा निर्देशित और अभिनीत फिल्म हैप्पी पटेल:खतरनाक जासूस का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इस मजेदार अंदाज में की गई घोषणा से फिल्म को लेकर काफी उत्सुकता पैदा हो गई है और यह फिल्म जनवरी 2026 में रिलीज होगी। इस फिल्म से इमरान खान भी कमबैक करने वाले हैं।

मजेदार तरीके से किया अनाउंस आमिर खान प्रोडक्शंस ने अपनी आने वाली स्पाई कॉमेडी, हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस का ट्रेलर रिलीज कर दिया है, जिसे वीर दास ने डायरेक्ट किया है और वह इसमें लीड रोल में भी हैं। स्टूडियो ने पहले इस फिल्म की घोषणा एक अनोखे और मजेदार तरीके से की थी, जिससे काफी अटकलें और चर्चाएं शुरू हो गई थीं। ट्रेलर ऐसे समय में रिलीज हुआ है जब दर्शकों और इंडस्ट्री के लोगों में काफी एक्साइटमेंट है और यह फिल्म 16 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।

यह भी पढ़ें- 3 Idiots Sequel: 16 साल बाद 'रंछोड़दास' बन फिर पर्दे पर लौट रहे आमिर खान, 'थ्री इडियट्स 2' पर आया बड़ा अपडेट! कैसा है ट्रेलर ट्रेलर में वीर दास एक 'परफेक्ट, इम्परफेक्ट जासूस' के रूप में एक खास अवतार में नजर आते हैं। कहानी उनके किरदार के सफर को दिखाती है, जिसमें वह खुद को कई उलझी हुई और मजेदार घटनाओं में फंसा हुआ पाते हैं, जो फिल्म के हल्के-फुल्के और कॉमेडी वाले अंदाज को और बढ़ाती हैं। मुख्य कलाकारों में शामिल मोना सिंह एक ऐसे रोल में हैं जो उनके पिछले कामों से काफी अलग बताया जा रहा है, जबकि मिथिला पालकर और आमिर खान भी नजर आते हैं और हर कोई इस टीम में एक अनोखा एलिमेंट जोड़ता है।

प्रोडक्शन कंपनी ने सोशल मीडिया पर ट्रेलर रिलीज किया, साथ में यह स्टेटमेंट भी दिया, 'गांववालों... वह एक शेफ है, वह एक एजेंट है (लगभग), वह एक हीरो है (शायद), वह हैप्पी पटेल है'। यह मैसेज फिल्म के पहले के प्रमोशनल मटेरियल द्वारा सेट किए गए मजेदार और हटके अंदाज से मेल खाता है।