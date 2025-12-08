Language
    3 Idiots Sequel: 16 साल बाद 'रंछोड़दास' बन फिर पर्दे पर लौट रहे आमिर खान, 'थ्री इडियट्स 2' पर आया बड़ा अपडेट!

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 04:26 PM (IST)

    3 Idiots 2: आमिर खान, शरमन जोशी और आर माधवन से सजी कॉमेडी मूवी थ्री इडियट्स 15 साल बाद फिर लौटने के लिए तैयार है। फिल्म ने साल 2010 में दर्शकों को खूब ...और पढ़ें

    3 इडियट्स के सीक्वल पर बड़ा अपडेट। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 16 साल पहले बड़े पर्दे पर रिलीज हुई 3 इडियट्स (3 Idiots) हिंदी सिनेमा की क्लासिक कल्ट में गिनी जाती है। तीन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के इर्द-गिर्द घूमती फिल्म को भले ही डेढ़ दशक से ज्यादा का समय हो गया हो, लेकिन आज भी फिल्म का क्रेज कम नहीं हुआ है।

    अब 16 साल बाद थ्री इडियट्स के सीक्वल (3 Idiots Sequel) की तैयारी हो रही है। राजकुमार हिरानी एक बार फिर बड़े पर्दे पर रंछोड़दास (आमिर खान), राजू (शरमन जोशी) और फरहान (आर माधवन) की तिकड़ी को लेकर आ रहे हैं। फिल्म को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है जो शायद इस फिल्म के सीक्वल का इंतजार करने वाले फैंस के चेहरे पर मुस्कान ला दे।

    लॉक हुई थ्री इडियट्स 2 की स्क्रिप्ट

    राजकुमार हिरानी ने ब्लॉकबस्टर मूवी 3 इडियट्स 2 (3 Idiots 2) को लाने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने स्क्रिप्ट भी लॉक कर ली है। पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक, स्क्रिप्ट लॉक हो गई है और टीम इसके लिए बहुत एक्साइटेड है। सीक्वल पहले पार्ट की तरह फनी, इमोशनल और मीनिंगफुल होने वाली है। सीक्वल की कहानी आगे बढ़ेगी और 2009 की फिल्म के क्लाइमेक्स सीन में रैंचो, फरहान और राजू के अलग-अलग रास्ते जाने के लगभग 15 साल बाद शुरू होगी। 

    थ्री इडियट्स 2 की स्टार कास्ट 

    राजकुमार हिरानी काफी समय से थ्री इडियट्स 2 के बारे में सोच रहे थे। कहानी पर भी काम कर रहे थे, लेकिन फिर वह दादा साहेब फाल्के की बायोपिक (Dada Saheb Phalke Biopic) पर काम करने लगे। चूंकि अब यह बायोपिक अभी के लिए होल्ड पर है तो डायरेक्टर ने फिर से सीक्वल पर काम करना शुरू कर दिया है।

    कहा जा रहा है कि सीक्वल में आमिर खान, आर माधवन, शरमन जोशी और करीना कपूर खान मुख्य भूमिका निभा सकते हैं। फिल्म अगले साल यानी 2026 के दूसरे हाफ में फ्लोर पर आएगी। फिलहाल, मेकर्स या फिर स्टार्स की तरफ से इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

