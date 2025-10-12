'मुझे कम पैसे...' 3 Idiots की 350 करोड़ की कमाई पर चेतन भगत ने उठाया था सवाल, 11 लाख में बेचे थे राइट्स

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड में कुछ फिल्में ऐसी होती हैं, जो कमाई के मामले तो रिकॉर्ड तोड़ती ही हैं। साथ ही साथ वो फिल्में दर्शकों के ज़हन में भी बस जाती है। कुछ यही हुआ था साल 2009 में आई फिल्म 3 इडियट्स (3 Idiots) के साथ। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़कर गई थी। वहीं इसके अलावा इस फिल्म की कहानी ने भी दर्शकों का दिल जीता था। अब फिल्म की कहानी ही इसकी असली यूएसपी थी।

लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म की कहानी किसी और ने नहीं बल्कि मशहूर लेखक चेतन भगत (Chetan Bhagat) की ही थी। उनकी किताब Five point someone पर फिल्म 3 इडियट्स बनी। हालांकि जब ये फिल्म आई तो विवाद भी जमकर हुआ था। चेतन भगत ने आरोप लगाए थे कि उन्हें फिल्म के लिए जो पैसे दिए गए वो सही नहीं थे। इसके अलावा उन्हें क्रेडिट भी हेयर ड्रेसर के साथ बिल्कुल आखिर में दिया गया था। इस बात ने चेतन को काफी ठेस पहुंचाई थी। अब हाल ही में चेतन ने बताया है कि उन्हें अपनी नोवल के राइट्स बेचने के लिए कितने पैसे मिले थे।

11 लाख में बेची गई चेतन की नॉवल की कहानी हाल ही में चेतन भगत ने कुशाल लोढ़ा के पॉडकास्ट में इस पर खुलकर बात की थी। चेतन ने बताया कि उनकी डेब्यू नॉवल के राइट्स जितने में बेचे गए वो रकम आज के हिसाब से महज मामूली थी। चेतन ने बताया कि,'हमने 3 इडियट्स के लिए 1 लाख रुपये का कॉन्ट्रैक्ट किया था, जिसमें 10 लाख रुपये का बोनस भी शामिल था और फिल्म की सफलता के बाद, उन्होंने मुझे बोनस भी दिया।' इसी के बाद चेतन ने अपनी नौकरी छोड़कर पूरी तरीके से राइटिंग पर फोकस करना शुरू कर दिया था। यहीं से वो अपनी अलग-अलग कहानियों पर काम करने लगे और नोवल्स लिखने लगे। आगे चेतन ने बताया कि,'मैं तब बिल्कुल नया था। बाद में, ऐसे राइट्स करोड़ों में बिक गए। लेकिन जब मैंने राइट्स बेचे, तो मुझे पता भी नहीं था कि फिल्म कभी बनेगी भी या नहीं, यह एक अलग कहानी थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि आमिर खान इसे करेंगे।'