Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'मुझे कम पैसे...' 3 Idiots की 350 करोड़ की कमाई पर चेतन भगत ने उठाया था सवाल, 11 लाख में बेचे थे राइट्स

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 07:22 PM (IST)

    साल 2009 में जब 3 इडियट्स (3 Idiots) सिनेमाघरों में रिलीज हुई, तो इसने न सिर्फ़ इसके कलाकारों और निर्देशक को, बल्कि लेखक चेतन भगत को भी प्रसिद्धि दिलाई। यह फ़िल्म उनके 2004 में प्रकाशित पहले उपन्यास "फाइव पॉइंट समवन" पर आधारित थी। इस फिल्म की कहानी चेतन भगत की एक नॉवेल पर आधारित थी।

    prefferd source google
    Hero Image

    फिल्म 3 Idiots में आमिर खान, शरमन जोशी और आर माधवन (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड में कुछ फिल्में ऐसी होती हैं, जो कमाई के मामले तो रिकॉर्ड तोड़ती ही हैं। साथ ही साथ वो फिल्में दर्शकों के ज़हन में भी बस जाती है। कुछ यही हुआ था साल 2009 में आई फिल्म 3 इडियट्स (3 Idiots) के साथ। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़कर गई थी। वहीं इसके अलावा इस फिल्म की कहानी ने भी दर्शकों का दिल जीता था। अब फिल्म की कहानी ही इसकी असली यूएसपी थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म की कहानी किसी और ने नहीं बल्कि मशहूर लेखक चेतन भगत (Chetan Bhagat) की ही थी। उनकी किताब Five point someone पर फिल्म 3 इडियट्स बनी। हालांकि जब ये फिल्म आई तो विवाद भी जमकर हुआ था। चेतन भगत ने आरोप लगाए थे कि उन्हें फिल्म के लिए जो पैसे दिए गए वो सही नहीं थे। इसके अलावा उन्हें क्रेडिट भी हेयर ड्रेसर के साथ बिल्कुल आखिर में दिया गया था। इस बात ने चेतन को काफी ठेस पहुंचाई थी। अब हाल ही में चेतन ने बताया है कि उन्हें अपनी नोवल के राइट्स बेचने के लिए कितने पैसे मिले थे।

    यह भी पढ़ें- Sitaare Zameen Par Collection Day 7: हफ्ते भर सितारे जमीन पर ने खूब खेला कमाई का दंगल, 7वें दिन इतना हुआ कलेक्शन

    11 लाख में बेची गई चेतन की नॉवल की कहानी

    हाल ही में चेतन भगत ने कुशाल लोढ़ा के पॉडकास्ट में इस पर खुलकर बात की थी। चेतन ने बताया कि उनकी डेब्यू नॉवल के राइट्स जितने में बेचे गए वो रकम आज के हिसाब से महज मामूली थी। चेतन ने बताया कि,'हमने 3 इडियट्स के लिए 1 लाख रुपये का कॉन्ट्रैक्ट किया था, जिसमें 10 लाख रुपये का बोनस भी शामिल था और फिल्म की सफलता के बाद, उन्होंने मुझे बोनस भी दिया।' इसी के बाद चेतन ने अपनी नौकरी छोड़कर पूरी तरीके से राइटिंग पर फोकस करना शुरू कर दिया था। यहीं से वो अपनी अलग-अलग कहानियों पर काम करने लगे और नोवल्स लिखने लगे। आगे चेतन ने बताया कि,'मैं तब बिल्कुल नया था। बाद में, ऐसे राइट्स करोड़ों में बिक गए। लेकिन जब मैंने राइट्स बेचे, तो मुझे पता भी नहीं था कि फिल्म कभी बनेगी भी या नहीं, यह एक अलग कहानी थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि आमिर खान इसे करेंगे।'

    3 idiots (1)

    राजकुमार हिरानी ने बनाई थी फिल्म

    आपको बता दें कि 3 इडियट्स को राजकुमार हिरानी ने बनाया था। उन्हीं ने फिल्म के लिए चेतन भगत से संपर्क साधा था और फिर जाकर बात बनी और फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाया गया। हालांकि कई बार इंटरव्यूज में चेतन भगत ने थोड़ी नाराज़गी जरूर जाहिर की थी, वो तवज्जो और रकम नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। वहीं फिल्म की बात करें तो इस फिल्म में आमिर खान, शरमन जोशी, आर माधवन, करीना कपूर, बोमन ईरानी और मोना सिंह नज़र आए थे। फिल्म की कहानी इतनी शानदार थी कि थिएटर्स के बाहर ऑडिएंस की लाइन लगी थी। यही वजह है कि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर करीब 350 करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया था।

    यह भी पढ़ें- 'इंडस्ट्री के लोग सिर क्यों खुजला रहे हैं', OTT पर मूवी रिलीज को लेकर आमिर खान की ये सलाह कितनी परफेक्ट?