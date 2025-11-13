Language
    16 साल बाद इतना बदल गया 3 Idiots का 'Milimetre', एक्टर ने अपनी टर्किश फैन से कर ली शादी

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 04:26 PM (IST)

    '3 इडियट्स' अब तक की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है। एक तरफ जहां हमें इसमें  रैंचो, राजू और फरहान की अनोखी दोस्ती बहुत पसंद आई, वहीं एक और किरदार था जिसे फिल्म के ज़्यादातर हिस्से में उतना ही पसंद किया गया। इस सपोर्टिंग एक्टर को दर्शकों ने बहुत प्यार दिया जिसे मिलीमीटर कहकर पुकारा गया। 16 साल में इस एक्टर की पूरी कायापलट हो गई है।

    Hero Image

    कहां है थ्री इडियट्स का मिलीमीटर (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। क्या आपको आमिर खान की फिल्म 3 इडियट्स याद है? मूवी में एक किरदार था जिसका नाम मनमोहन था और उसे मिलीमीटर कहकर बुलाते थे। राहुल कुमार ने उस बुद्धिमान युवक का किरदार निभाया था जो इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में रैंचो और उसके दोस्तों की रक्षा करता है।

    राजकुमार हिरानी की ब्लॉकबस्टर फिल्म में एक छोटी सी भूमिका निभाने के बावजूद, उन्हें आज भी उनके यादगार अभिनय के लिए याद किया जाता है। लेकिन अब वो मिलीमीटर वैसा नहीं हैं जिन्हें हम तब जानते थे।

    दिल्ली में स्पॉट हुए एक्टर

    अब वो बड़े हो चुके हैं और शादी के बंधन में बंध गए हैं। इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें राहुल और उनकी पत्नी को नई दिल्ली में एक पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफ़र ने देखा। उसने अपना परिचय दिया और पूछा कि क्या वह उनके पोर्ट्रेट ले सकती है। दोनों ने तुरंत हामी भर दी।

    Mili (1)

    टर्किश महिला से एक्टर ने की शादी

    फोटोग्राफर सवाल पूछता है कि आपका नाम क्या है। इस पर एक्टर कहते हैं- "मैं राहुल हूं, ये मेरी पत्नी केज़िबान दोगान हैं और ये तुर्की से है।" जब उसने पूछा कि क्या दोनों ने शादी कर ली है, तो उनकी पत्नी ने मजाक में कहा, "हां, हमारी शादी हो गई है, 4 मई को।" फिर फोटोग्राफर ने पूछा कि उनकी मुलाकात कैसे हुई। तभी राहुल की पत्नी ने बताया कि वह 3 इडियट्स देखने के बाद अभिनेता से मिली थीं।

    isthis_rahul_1760974813_3747650824055641673_1441716400

    फिर फोटोग्राफर सवाल करता है कि थ्री इडियट्स देखने के बाद दोनों की मुलाकात कैसे हुई। इस पर वो कहती हैं,"मैंने यह फिल्म देखी है, वह उसमें एक एक्टर हैं मिलीमीटर, आपको याद होगा? मैंने फिल्म देखने के बाद उन्हें मैसेज किया, और हमने बात की। शायद 14 साल पहले।"

