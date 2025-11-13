16 साल बाद इतना बदल गया 3 Idiots का 'Milimetre', एक्टर ने अपनी टर्किश फैन से कर ली शादी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। क्या आपको आमिर खान की फिल्म 3 इडियट्स याद है? मूवी में एक किरदार था जिसका नाम मनमोहन था और उसे मिलीमीटर कहकर बुलाते थे। राहुल कुमार ने उस बुद्धिमान युवक का किरदार निभाया था जो इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में रैंचो और उसके दोस्तों की रक्षा करता है।

राजकुमार हिरानी की ब्लॉकबस्टर फिल्म में एक छोटी सी भूमिका निभाने के बावजूद, उन्हें आज भी उनके यादगार अभिनय के लिए याद किया जाता है। लेकिन अब वो मिलीमीटर वैसा नहीं हैं जिन्हें हम तब जानते थे। दिल्ली में स्पॉट हुए एक्टर अब वो बड़े हो चुके हैं और शादी के बंधन में बंध गए हैं। इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें राहुल और उनकी पत्नी को नई दिल्ली में एक पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफ़र ने देखा। उसने अपना परिचय दिया और पूछा कि क्या वह उनके पोर्ट्रेट ले सकती है। दोनों ने तुरंत हामी भर दी।