Sitaaron Ke Sitaare: अवतार 3 का खेल बिगाड़ेगी आमिर खान खान फिल्म, बॉक्स ऑफिस पर होगा महा क्लैश

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सितारे जमीन पर मूवी के जरिए करीब 3 साल के लंबे इंतजार के बाद सुपरस्टार आमिर खान ने सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की। फिल्म हिट रही और आमिर की वापसी सफल रही। इस बीच आमिर खान की एक और नई फिल्म का खुलासा हो गया है, जो महज 2 दिन बाद 19 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी।

इस मूवी का नाम सितारों के सितारे है, जिसमें फिल्म सितारे जमीन पर की न्यूरोडाइवर्जेंट कास्ट के माता-पिता के संघर्ष की कहानी को दिखाया जाएगा। कमाल ही बात ये है कि आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस तले बनी ये मूवी हॉलीवुड की मच अवेटेड फिल्म अवतार- फायर एंड ऐश से टक्कर लेगी।

आमिर की अगली फिल्म सितारों के सितारे मंगलवार को आमिर खान प्रोडक्शन ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर सितारों के सितारे का लेटेस्ट ट्रेलर शेयर किया है। दरअसल ये मूवी सितारे जमीन पर फिल्म में मौजूद डाउन सिंड्रोम वाले कलाकारों के माता-पिता की कहानी को दर्शाएगी। सितारों के सितारे एक तरह की डॉक्युमेंट्री मूवी है, जिसे सीधा 19 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज किया जाएगा। मूवी के ट्रेलर में आमिर खान की झलक भी देखने को मिल रहा है, जो न्यूरोडाइवर्जेंट बच्चों के बारे में अपनी दिल की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं।

सितारों के सितारे का ट्रेलर दिल को छूने वाला है और ये आपको काफी हद तक भावुक भी कर देगा। फिल्म का ट्रेलर देखकर फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ गई है और वे इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि सितारों के सितारे में डाउन सिंड्रोम से पीड़ित सिमरन मंगेशकर, गोपाल कृष्ण वर्मा, ऋषि सहानी, आयुष बंसाली, आरूष दत्ता, आशीष पेंडसे और संबित देसाई के परिवार की कहानी दिखाई जाएगी।