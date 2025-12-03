डिप्रेशन... तलाक... करियर बर्बाद, 10 साल बाद मामा की फिल्म से कमबैक कर रहे हैं Imraan Khan

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जाने तू या जाने ना... फिल्म से फैंस के दिलों में खास जगह बनाने वाले आमिर खान के भांजे और एक्टर इमरान खान (Imran Khan) को भला कौन भूल सकता है। लंबे समय से इमरान बॉलीवुड में कमबैक को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। अब उनकी अपकमिंग फिल्म की आधिकारिक पुष्टि हो गई है और ये भी क्लियर हो गया है कि एक बार फिर से वह अपने मामा की फिल्म से वापसी करने के लिए तैयार हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

फिल्म का नाम हैप्पी पटेल (Happy Patel) है, जिसका डायरेक्शन स्टैंड कॉमेडियन और एक्टर वीर दास ने किया है। बुधवार को इस मूवी का अनाउंसमेंट वीडियो मेकर्स की तरफ से शेयर किया गया है, जिसमें इमरान की झलक देखने को मिली है।

हैप्पी पटेल में नजर आएंगे इमरान 10 सालों के लंबे अंतराल के बाद इमरान खान हिंदी सिनेमा दोबारा से लौटने के लिए तैयार हैं। एक्टर की अपकमिंग फिल्म हैप्पी पटेल के अनाउंसमेंट वीडियो को आमिर खान के प्रोडेक्शन हाउस के एक्स हैंडल पर शेयर किया गया है। इस वीडियो में फिल्म के निर्माता आमिर खान और निर्देशक वीर दास नजर आ रहे हैं। अंत में फिल्म के किरदारों की झलक दिखाई गई है, जिसमें वीर दास, आमिर खान, मोना सिंह और इमरान खान नजर आ रहे हैं।