डिप्रेशन... तलाक... करियर बर्बाद, 10 साल बाद मामा की फिल्म से कमबैक कर रहे हैं Imraan Khan

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 04:53 PM (IST)

    अभिनेता इमरान खान बीते समय से हिंदी सिनेमा में कमबैक को लेकर चर्चा में बना हुए हैं। अब इस बात की पुष्टि हो गई है कि वह अपने मामा और सुपरस्टार आमिर खान ...और पढ़ें

    आमिर खान और इमरान खान (फोटो क्रेडिट- एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जाने तू या जाने ना... फिल्म से फैंस के दिलों में खास जगह बनाने वाले आमिर खान के भांजे और एक्टर इमरान खान (Imran Khan) को भला कौन भूल सकता है। लंबे समय से इमरान बॉलीवुड में कमबैक को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। अब उनकी अपकमिंग फिल्म की आधिकारिक पुष्टि हो गई है और ये भी क्लियर हो गया है कि एक बार फिर से वह अपने मामा की फिल्म से वापसी करने के लिए तैयार हैं। 

    फिल्म का नाम हैप्पी पटेल (Happy Patel) है, जिसका डायरेक्शन स्टैंड कॉमेडियन और एक्टर वीर दास ने किया है। बुधवार को इस मूवी का अनाउंसमेंट वीडियो मेकर्स की तरफ से शेयर किया गया है, जिसमें इमरान की झलक देखने को मिली है। 

    हैप्पी पटेल में नजर आएंगे इमरान 

    10 सालों के लंबे अंतराल के बाद इमरान खान हिंदी सिनेमा दोबारा से लौटने के लिए तैयार हैं। एक्टर की अपकमिंग फिल्म हैप्पी पटेल के अनाउंसमेंट वीडियो को आमिर खान के प्रोडेक्शन हाउस के एक्स हैंडल पर शेयर किया गया है। इस वीडियो में फिल्म के निर्माता आमिर खान और निर्देशक वीर दास नजर आ रहे हैं। अंत में फिल्म के किरदारों की झलक दिखाई गई है, जिसमें वीर दास, आमिर खान, मोना सिंह और इमरान खान नजर आ रहे हैं। 

    इससे अब ये साफ हो गया कि इमरान एक्टिंग की दुनिया में अपने मामा की मूवी से धमाल मचाते हुए नजर आएंगे। इससे पहले वह जाने तू या जाने ना और देल्ही बेली से ऑडियंस का दिल जीत चुके हैं, जिनका निर्माण आमिर खान के बैनर तले हुए था। आखिरी बार बतौर एक्टर इमरान खान साल 2015 में आई फिल्म कट्टी बट्टी में नजर आए थे। 

    इसके अलावा गौर किया जाए हैप्पी पटेल की रिलीज डेट की तरफ तो 16 जनवरी 2026 को ये मूवी सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। 

    इस कारण सिनेमा से दूर रहे थे इमरान

    दरअसल इमरान खान का हिंदी सिनेमा से दूर रहने का कारण निजी जिंदगी में मची उथल-पुथल थी। वह डिप्रेशन से जूझने लगे थे और इसके बाद उनका पत्नी अवंतिका मलिक से तलाक हो गया था। इस तरह से एक्टर का करियर पूरी तरह से बर्बाद हो गय था। हालांकि, अब वह शोबिज की दुनिया में कमबैक के लिए रेडी हैं।

