ये है हटके अनाउंसमेंट! Aamir Khan की नई फिल्म का ऐलान, हीरो-हीरोइन देख उड़ जाएंगे होश!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान लापता लेडीज और सितारे जमीन के बाद एक और शानदार फिल्म लेकर आ रहे हैं। आमिर ने अपनी नई फिल्म का एलान एक कॉमेडी वीडियो के साथ किया है। क्या है फिल्म का नाम आमिर खान ने अपने प्रोडक्शन हाउस सोशल मीडिया पेज पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वे कॉमेडियन वीर दास के साथ नजर आ रहे हैं। वीडियो में वे पहले वीर दास को कहते हैं कि यार ये क्या बनाया है लेकिन जल्द ही ऑडियंस थिएटर से निकलते हैं और कहते हैं वाह क्या फिल्म बनाई है सर। फिर आमिर खान वीर दास गले लगाते हुए कहते हैं वाह क्या हटके फिल्म बनाई है।

कौन है फिल्म के हीरो-हीरोइन फिल्म की जो छोटी सी झलक शेयर की गई है उसमें वीर दास, मिथिला पारकर, मोना सिंह, इमरान खान और आमिर खान नजर आ रहे हैं। जिसमें वीर दास और मिथिला पारकर के बीच रोमांस दिखाया जा रहा है वहीं आमिर खान एक गैंग्स्टर के गेटअप में नजर आ रहे हैं। फिल्म की पूरी वाइब रेट्रो है। इतना ही नहीं आमिर ने फिल्म की रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी है। यह फिल्म 16 जनवरी 2026 को रिलीज होगी।