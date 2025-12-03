Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ये है हटके अनाउंसमेंट! Aamir Khan की नई फिल्म का ऐलान, हीरो-हीरोइन देख उड़ जाएंगे होश!

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 12:37 PM (IST)

    Aamir Khan ने अपनी नई फिल्म का एलान कर दिया है और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म के डायरेक्टर, कॉमेडियन वीर दास होंगे। आमिर ने एक मेजदार वीडियो शे ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    आमिर खान ने किया नई फिल्म का एलान

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान लापता लेडीज और सितारे जमीन के बाद एक और शानदार फिल्म लेकर आ रहे हैं। आमिर ने अपनी नई फिल्म का एलान एक कॉमेडी वीडियो के साथ किया है।

    क्या है फिल्म का नाम

    आमिर खान ने अपने प्रोडक्शन हाउस सोशल मीडिया पेज पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वे कॉमेडियन वीर दास के साथ नजर आ रहे हैं। वीडियो में वे पहले वीर दास को कहते हैं कि यार ये क्या बनाया है लेकिन जल्द ही ऑडियंस थिएटर से निकलते हैं और कहते हैं वाह क्या फिल्म बनाई है सर। फिर आमिर खान वीर दास गले लगाते हुए कहते हैं वाह क्या हटके फिल्म बनाई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह भी पढ़ें- Dil Chahta Hai के लिए आमिर खान नहीं थे पहली पसंद, एक फैसला बर्बाद कर सकता था सैफ का करियर

    वीडियो के आखिर में फिल्म की छोटी सी झलक भी दिखाई गई है जो कि काफी दिलचस्प है। इसमें कई सारे एक्टर्स काम कर रहे हैं। जिनकी झलक वीडियो में नजर आ रहे हैं। आमिर की इस नई फिल्म में उनके साथ कॉमेडियन वीर दास कोलेबोरेशन करने जा रहे हैं। इस फिल्म का नाम है हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस (Happy Patel: Khatarnak Jasoos)।

     

    कौन है फिल्म के हीरो-हीरोइन

    फिल्म की जो छोटी सी झलक शेयर की गई है उसमें वीर दास, मिथिला पारकर, मोना सिंह, इमरान खान और आमिर खान नजर आ रहे हैं। जिसमें वीर दास और मिथिला पारकर के बीच रोमांस दिखाया जा रहा है वहीं आमिर खान एक गैंग्स्टर के गेटअप में नजर आ रहे हैं। फिल्म की पूरी वाइब रेट्रो है। इतना ही नहीं आमिर ने फिल्म की रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी है। यह फिल्म 16 जनवरी 2026 को रिलीज होगी।

    इससे पहले आमिर खान की सितारे जमीन पर रिलीज हुई थी वहीं उसके पहले उनके प्रोडक्शन की लापता लेडीज ने भी दर्शकों की खूब तारीफ बटोरी थी। हालांकि उनके लीड रोल वाली लाल सिंह चड्ढा की फेलियर वे काफी इफेक्ट हुए थे और इसीलिए कमबैक के लिए आमिर को एक बड़ी हिट की जरुरत है।

    यह भी पढ़ें- मौत से पहले Dharmendra ने देखी थी आमिर खान की ये फिल्म, बोले-वह उनकी फेवरेट स्क्रिप्ट थी