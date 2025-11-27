Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Dil Chahta Hai के लिए आमिर खान नहीं थे पहली पसंद, एक फैसला बर्बाद कर सकता था सैफ का करियर

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 09:13 AM (IST)

    फिल्म 'दिल चाहता है' (Dil Chahta Hai) साल 2001 में आई थी। फिल्म अपनी दोस्ती की कहानी के लिए आज भी यादगार है। निर्देशक फरहान अख्तर ने खुलासा किया कि आमिर खान और सैफ अली खान उनकी पहली पसंद नहीं थे। कई एक्टर्स ने ये फिल्म ठुकरा दी थी क्योंकि उस समय कोई भी मल्टी-हीरो फिल्म नहीं करना चाहता था। 

    prefferd source google
    Hero Image

    दिल चाहता है में आमिर और प्रीति जिंटा (फोटो- इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। कुछ फिल्में यादगार बन जाती हैं और उनके बनने की कहानी और भी दिलचस्प होती है। साल 2001 में रिलीज हुई फिल्म 'दिल चाहता है' से जुड़ी कई कहानियां सामने आती रहती हैं। उस फिल्म में आमिर खान, सैफ अली खान और अक्षय खन्ना के पात्रों के बीच की दोस्ती को खासा पसंद किया गया था। हालांकि कम ही लोग जानते हैं कि आमिर और सैफ इस फिल्म के लिए पहली पसंद नहीं थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कई युवा इस फिल्म से इसलिए भी खुद को जोड़ पाए क्योंकि इसमें दिखाई गई आकाश, सिद्धार्थ और समीर की कहानी बेहद प्रासंगिक थी। हममें से कई लोग उन चीजों से गुजरे हैं जिनसे ये किरदार गुजरे थे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर सैफ अली खान और आमिर खान की जगह किसी और कलाकार को कास्ट किया जाता तो 'दिल चाहता है' कैसी बनती?

    यह भी पढ़ें- 10 साल बाद कमबैक के लिए तैयार Aamir Khan के भांजे, छह साल छोटी एक्ट्रेस संग फरमाएंगे रोमांस

    किसे कास्ट करना चाहते थे फरहान

    फिल्म के निर्देशक फरहान अख्तर ने अब इस बारे में बात की और बताया कि इस फिल्म को लेकर सबसे पहले उनके दिमाग में क्या ख्याल आया था। इस पर बात करते हुए सैफ ने एक इंटरव्यू में कहा कि उस समय मेरे दिमाग में एक ड्रीम कास्ट थी, जिसे मैं चाहता था, लेकिन वह हो नहीं पाई। मैं अक्षय खन्ना, ऋतिक रोशन और अभिषेक बच्चन के साथ ये फिल्म बनाना चाहता था। उस वक्त ऋतिक और अभिषेक ने फिल्मों में कदम नहीं रखा था, लेकिन पता था कि वे अपनी पहली फिल्मों पर काम कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि इन तीनों को एक साथ लेना कमाल का होगा।

    Dil Chahta hai

    हालांकि दोनों अभिनेताओं ने यह फिल्म ठुकरा दी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आमिर हां कह देंगे। मैंने लगभग सभी से संपर्क किया था, लेकिन कोई भी मल्टीहीरो फिल्म करना नहीं चाहता था। बाद में यह सुपर हिट हुई।

    यह भी पढ़ें- शादीशुदा आमिर खान के प्यार में पागल थीं Kiran Rao, राजघराने की लाड़ली से ऐसे लड़े 'भुवन' से नयन!