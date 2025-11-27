Dil Chahta Hai के लिए आमिर खान नहीं थे पहली पसंद, एक फैसला बर्बाद कर सकता था सैफ का करियर

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। कुछ फिल्में यादगार बन जाती हैं और उनके बनने की कहानी और भी दिलचस्प होती है। साल 2001 में रिलीज हुई फिल्म 'दिल चाहता है' से जुड़ी कई कहानियां सामने आती रहती हैं। उस फिल्म में आमिर खान, सैफ अली खान और अक्षय खन्ना के पात्रों के बीच की दोस्ती को खासा पसंद किया गया था। हालांकि कम ही लोग जानते हैं कि आमिर और सैफ इस फिल्म के लिए पहली पसंद नहीं थे।

कई युवा इस फिल्म से इसलिए भी खुद को जोड़ पाए क्योंकि इसमें दिखाई गई आकाश, सिद्धार्थ और समीर की कहानी बेहद प्रासंगिक थी। हममें से कई लोग उन चीजों से गुजरे हैं जिनसे ये किरदार गुजरे थे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर सैफ अली खान और आमिर खान की जगह किसी और कलाकार को कास्ट किया जाता तो 'दिल चाहता है' कैसी बनती?

किसे कास्ट करना चाहते थे फरहान फिल्म के निर्देशक फरहान अख्तर ने अब इस बारे में बात की और बताया कि इस फिल्म को लेकर सबसे पहले उनके दिमाग में क्या ख्याल आया था। इस पर बात करते हुए सैफ ने एक इंटरव्यू में कहा कि उस समय मेरे दिमाग में एक ड्रीम कास्ट थी, जिसे मैं चाहता था, लेकिन वह हो नहीं पाई। मैं अक्षय खन्ना, ऋतिक रोशन और अभिषेक बच्चन के साथ ये फिल्म बनाना चाहता था। उस वक्त ऋतिक और अभिषेक ने फिल्मों में कदम नहीं रखा था, लेकिन पता था कि वे अपनी पहली फिल्मों पर काम कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि इन तीनों को एक साथ लेना कमाल का होगा।