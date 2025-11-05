10 साल बाद कमबैक के लिए तैयार Aamir Khan के भांजे, छह साल छोटी एक्ट्रेस संग फरमाएंगे रोमांस

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। इमरान खान ने साल 2008 में रोमांटिक कॉमेडी 'जाने तू या जाने ना'से बॉलीवुड में बेहद सफल शुरुआत की थी। जेनेलिया डिसूजा संग उनकी जोड़ी को देखकर हर कोई सरप्राइज था। अपने आकर्षक संगीत की वजह से इसकी यादें आज भी हमारे दिलों में ताजा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

क्या वाकई इमरान ने छोड़ी एक्टिंग? इसके बाद अगले सात साल सबकुछ ठीक रहा लेकिन फिर इमरान अचानक से बड़े पर्दे से गायब हो गए। बीच में तो खबर ये तक आई कि उन्होंने अभिनय छोड़ दिया है। उनके सबसे अच्छे दोस्त और साथी अभिनेता अक्षय ओबेरॉय ने कुछ साल पहले एक इंटरव्यू में बताया था कि इमरान खान आधिकारिक तौर पर एक्टिंग छोड़ चुके हैं। इसके बाद वो एक वेब सीरीज में काम कर रहे थे जो दुर्भाग्य से बंद हो गई।