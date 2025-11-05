Language
    10 साल बाद कमबैक के लिए तैयार Aamir Khan के भांजे, छह साल छोटी एक्ट्रेस संग फरमाएंगे रोमांस

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 04:33 PM (IST)

    इमरान खान (Imran Khan) की वापसी का उनके फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। साल की शुरुआत में इसकी पुष्टि होने के बाद ये गैप और लंबा होता जा रहा है। एक्टर बहुत जल्द एक रोमांटिक फिल्म में नजर आने वाले हैं और इसकी शूटिंग भी पूरी हो गई है। फिल्म साल 2026 के फर्स्ट हाफ में रिलीज हो सकती है।

    इमरान खान जल्द करेंगे कमबैक (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। इमरान खान ने साल 2008 में रोमांटिक कॉमेडी 'जाने तू या जाने ना'से बॉलीवुड में बेहद सफल शुरुआत की थी। जेनेलिया डिसूजा संग उनकी जोड़ी को देखकर हर कोई सरप्राइज था। अपने आकर्षक संगीत की वजह से इसकी यादें आज भी हमारे दिलों में ताजा है।

    क्या वाकई इमरान ने छोड़ी एक्टिंग?

    इसके बाद अगले सात साल सबकुछ ठीक रहा लेकिन फिर इमरान अचानक से बड़े पर्दे से गायब हो गए। बीच में तो खबर ये तक आई कि उन्होंने अभिनय छोड़ दिया है। उनके सबसे अच्छे दोस्त और साथी अभिनेता अक्षय ओबेरॉय ने कुछ साल पहले एक इंटरव्यू में बताया था कि इमरान खान आधिकारिक तौर पर एक्टिंग छोड़ चुके हैं। इसके बाद वो एक वेब सीरीज में काम कर रहे थे जो दुर्भाग्य से बंद हो गई।

    कब रिलीज होगी एक्टर की फिल्म?

    हालांकि अब इमरान के फैंस के लिए खुशखबरी है। खबर है कि एक्टर बहुत जल्द वापसी करने वाले हैं। हिन्दु्स्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इमरान भूमि पेडनेकर के साथ एक फिल्म लेकर आ रहे हैं जोकि नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। फिल्म का शूट अगस्त में पूरा हो चुका है और ये अभी पोस्ट प्रोडक्शन स्टेज में है। एडिट के बाद ये 2026 के पहले हाफ में रिलीज हो सकती है।

    दानिश असलम हैं फिल्म के निर्देशक

    इमरान की कमबैक फिल्म का निर्देशन दानिश असलम कर रहे हैं। दोनों लंबे समय से काफी अच्छे दोस्त हैं। यह रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म हो सकती है। एक्टर इससे पहले भी इस तरह के रोल कर चुके हैं जिसमें 2008 में आई जाने तू... या जाने ना, ब्रेक के बाद (2010) और मेरे ब्रदर की दुल्हन (2011) जैसी फिल्में शामिल हैं।

