शादीशुदा आमिर खान के प्यार में पागल थीं Kiran Rao, राजघराने की लाड़ली से ऐसे लड़े 'भुवन' से नयन!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. बॉलीवुड की सक्सेस का स्वाद चखने वाली फिल्ममेकर किरण राव आज अपना जन्मदिन मना रही हैं। किरण राव आज 52 साल की हो गई हैं। आमिर खान की पत्नी के तौर पर पहले भले ही किरण राव को जाना जाता हो, लेकिन उन्होंने इससे इतर अपनी एक अलग पहचान बनाई और आज वो एक सक्सेसफुल डायरेक्टर बन चुकी हैं। आज हम आपको किरण राव के बर्थडे पर वो कहानी बताएंगे, जिसके बारे में शायद ही आपने सुना हो और ये कहानी जुड़ी है किरण राव और आमिर खान से...

शादीशुदा आमिर से हुआ था किरण को प्यार

फिल्म लापता लेडीज बनाकर सफलता की सीढ़ी चढ़ने वाली किरण राव की जिंदगी में खूब उतार-चढ़ाव भी आए हैं। लेकिन किरण की सफलता ने सबको जवाब दिया, उन्होंने लापता लेडीज से पहले धोबी घाट के लिए शानदार सफलता पाई थी। हालांकि बहुत कम लोग जानते हैं कि किरण के जीवन में आमिर खान की एंट्री सालों पहले ही हो गई थी। दरअसल बात साल 2001 की है, जब आमिर खान फिल्म लगान में काम कर रहे थे। इस फिल्म में किरण राव बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रही थीं। फिल्म की शूटिंग गुजरात में चल रही थी और उस वक्त गर्मी भी बहुत होती थी।

किरण का काम फिल्म की सभी कास्ट को मेकअप, हेयरस्टाइल, कपड़ों से लेकर सेट तक लाना-जाना था। किरण रोज सुबह 4 से 4:30 बजे तक सेट पर पहुंच जाती थीं ताकि शूटिंग सही तरीके से शुरू हो सके और मदद के लिए वहां मौजूद रहती थीं। यहां तक कि कई बार उन्हें सेट पर एक्टर्स के लिए कॉफी लाने के भी कहा जाता था। हालांकि उन्हें ये काम छोटा-बड़ा नहीं लगा। यहीं फिल्म के सेट पर किरण ने धीरे-धीरे आमिर खान से बातचीत करनी शुरू की। अब क्योंकि आमिर फिल्म के लीड हीरो थे, तो ऐसे में आमिर ने भी बात करना शुरू कर दिया। धीरे-धीरे दोनों की दोस्ती हो गई और बातें लंबी होने लगीं।



आमिर के बुरे वक्त में साथ थीं किरण राव

एक तरफ आमिर के साथ किरण की दोस्ती बढ़ रही थी, तो वहीं दूसरी ओर आमिर की जिंदगी में एक तूफान आया हुआ था और तूफान था तलाक का। दरअसल आमिर अपनी पहली पत्नी रीना से तलाक लेने की तैयारी कर रहे थे। साल 1986 में दोनों की शादी ने आखिरकार 2002 में दम तोड़ दिया और पत्नी रीना से आमिर का तलाक हो गया। इधर किरण के साथ आमिर की दोस्ती बढ़ती चली गई और प्यार में तब्दील हो गई। बताया जाता है कि जब आमिर का तलाक हुआ तब किरण ने आमिर को फोन किया था। दोनों की उस वक्त आधे घंटे तक फोन पर बातचीत हुई थी। इस बात का जिक्र आमिर ने खुद एक इंटरव्यू में किया था कि, उनके बुरे वक्त में किरण उनके साथ खड़ी थीं।



प्यार के बाद आमिर-किरण ने रचाई शादी

रीना से तलाक के बाद आमिर की जिंदगी में किरण की एंट्री हो चुकी थी। साल 2005 में 28 दिसंबर को आमिर और किरण ने शादी रचा ली। शादी के बाद दोनों ने अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया और आमिर की फिल्मों में रीना उनका साथ देने लगीं। आमिर के साथ मिलकर रीना ने कई फिल्में बनाईं। किरण ने धोबी घाट, पीपली लाइव समेत कई फिल्में बनाईं। इसके अलावा वो कई फिल्मों में प्रोड्यूसर के तौर पर भी मौजूद रहीं। पीके, दंगल, सीक्रेट सुपरस्टार जैसी फिल्मों में वो प्रोड्यूसर के तौर पर जुड़ी रहीं।

साल 2021 में अलग हुए आमिर-किरण

आमिर और किरण ने साल 2011 में एक बेटे को जन्म दिया। हालांकि किरण सेरोगेसी के जरिए बेटे आजाद की मां बनीं। लेकिन साल 2021 में दोनों ने एक ज्वॉइंट स्टेटमेंट जारी किया और कहा कि दोनों की राहें अब अलग हो चुकी हैं। हालांकि दोनों दोस्त के तौर पर साथ जरूर रहेंगे। इस खबर ने हर किसी को हैरान भी किया लेकिन आमिर-किरण ने दोस्ती का रिश्ता कायम जरूर रखा और तलाक के बाद भी साथ काम करते रहे।