OTT पर रिलीज होगी इमरान खान की कमबैक फिल्म, संग नजर आएगी ये हसीना
बॉलीवुड के चॉकलेटी ब्वॉय इमरान खान लंबे समय से हिंदी सिनेमा में कमबैक को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। अब खबर आ रही है कि इमरान की आने वाली मूवी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज की जाएगी और वह इस एक्ट्रेस संग रोमांस फरमाते हुए नजर आएंगे।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जाने तू या जाने ना... जैसी मूवीज से फैंस के दिलों में खास जगह बनाने वाले अभिनेता इमरान खान को भला कौन भूल सकता है। सुपरस्टार आमिर खान के भांजे इमरान लंबे समय से हिंदी सिनेमा में अपनी वापसी को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। एक्टर की कमबैक मूवी को लेकर अब उन्होंने खुद ही खुलकर बात की है और बताया है कि ये फिल्म ओटीटी पर रिलीज की जाएगी।
इसके अलावा इमरान खान की आने वाली फिल्म की लीड एक्ट्रेस के बारे में भी अहम जानकारी सामने आई है। ऐसे में आइए जानते हैं कि वह अदाकारा कौन सी है।
ओटीटी पर रिलीज होगी इमरान खान की कमकैब फिल्म
साल 2015 में अभिनेत्री कंगना रनौत के साथ फिल्म कट्टी बट्टी में नजर आने वाले इमरान खान अब एक दशक के लंबे इंतजार के बाद एक्टिंग के फील्ड में वापसे करने जा रहे हैं। हाल ही में इमरान ने हिंदुस्तान टाइम्स को दिए लेटेस्ट इंटरव्यू में इस मामले को लेकर खुलकर बात की है। उन्होंने बताया है-
ये फिल्म बिल्कुल वैसी है, जैसे 15 साल पहले आई ब्रेक के बाद थी। उस मूवी का भी डायरेक्शन दानिश असलम ने किया और इसके भी डायरेक्टर वही हैं। असल जिंदगी में हम दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं, वह शादीशुदा है और मेरा तलाक हो चुका है। दोनों के अनुभव को मिलाकर हमने फिल्म बनाई है। ये वैसे ही फिल्म है, जिसे इतने लंबे समय बाद ही बनाना था, ये एक पर्सनल लाइफ अनुभव को दिखाएगी। इसकी शूटिंग का काम पूरा हो गया और पोस्ट-प्रोडक्शन वर्क जारी है। जैसी ही स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की तरफ से रिलीज डेट फाइनल होती है, वैसे ही हम इसकी पहली झलक दर्शकों के सामने पेश कर देंगे।
इस तरह से इमरान खान ने ये साफ किया है कि उनकी अगली फिल्म को सिनेमाघरों में नहीं बल्कि डायरेक्ट ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाएगा।
इमरान के साथ दिखेंगी ये एक्ट्रेस
दरअसल इमरान खान की अगली फिल्म में उनके साथ अभिनेत्री भूमि पेडनेकर अहम भूमिका में मौजूद हैं। इसी इंटरव्यू में उन्होंने भूमि को लेकर कहा है- वह सेट पर पॉजिटिव माहौल लेकर आई हैं, हम सभी को उनसे काफी उम्मीदें थीं, जिनपर वह खरी उतरीं।
