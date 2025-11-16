OTT पर रिलीज होगी इमरान खान की कमबैक फिल्म, संग नजर आएगी ये हसीना

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जाने तू या जाने ना... जैसी मूवीज से फैंस के दिलों में खास जगह बनाने वाले अभिनेता इमरान खान को भला कौन भूल सकता है। सुपरस्टार आमिर खान के भांजे इमरान लंबे समय से हिंदी सिनेमा में अपनी वापसी को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। एक्टर की कमबैक मूवी को लेकर अब उन्होंने खुद ही खुलकर बात की है और बताया है कि ये फिल्म ओटीटी पर रिलीज की जाएगी।

इसके अलावा इमरान खान की आने वाली फिल्म की लीड एक्ट्रेस के बारे में भी अहम जानकारी सामने आई है। ऐसे में आइए जानते हैं कि वह अदाकारा कौन सी है। ओटीटी पर रिलीज होगी इमरान खान की कमकैब फिल्म साल 2015 में अभिनेत्री कंगना रनौत के साथ फिल्म कट्टी बट्टी में नजर आने वाले इमरान खान अब एक दशक के लंबे इंतजार के बाद एक्टिंग के फील्ड में वापसे करने जा रहे हैं। हाल ही में इमरान ने हिंदुस्तान टाइम्स को दिए लेटेस्ट इंटरव्यू में इस मामले को लेकर खुलकर बात की है। उन्होंने बताया है-