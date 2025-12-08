19 साल बाद Rang De Basanti का ये सीन दोबारा शूट करना चाहते हैं आमिर खान, इस वजह से रह गई थी कमी
निर्देशक राकेश ओम प्रकाश मेहरा के निर्देशन में बनी फिल्म रंग दे बसंती आमिर खान के करियर की सबसे शानदार मूवीज में से एक है। हाल ही में इस कल्ट मूवी के ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साल 2006 में सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली फिल्म रंग दे बसंती आमिर खान (Aamir Khan) के एक्टिंग करियर की सबसे सफल मूवीज में से एक है। इस मूवी के एक सीन को लेकर आमिर खुश नहीं थे, जिसका खुलासा हाल ही में उन्होंने एक समारोह के दौरान किया है। साथ ही एक्टर इसे दोबारा से रीशूट करने की इच्छा जाहिर की है।
रंग दे बसंती के सीन से खुश नहीं थे आमिर
हाल ही में एक समारोह में जब आमिर से पूछा गया कि किस सीन को वह रीशूट करना चाहेंगे, तो उन्होंने रंग दे बसंती का नाम लिया, जिसमे लाठीचार्ज का एक सीन था । आमिर ने कहा-
यह भी पढ़ें- Lahore 1947: सनी देओल की 'लाहौर 1947' की कहानी को लेकर खुल गया राज, फिल्म के एक्टर ने दिया अपडेट
''मैं जैसा चाहता था, वह सीन वैसा हुआ नहीं था। उस सीन के लिए मैंने बहुत तैयारी की थी। मैंने राकेश (निर्देशक राकेश ओम प्रकाश मेहरा) से कहा था कि मैं इस सीन की रिहर्सल नहीं करना चाहता हूं, सीधे शूट करना है। एक दिन पहले हमने जाकर कैमरा सेटअप लगाया, ताकि एक ही बार में सारे एंगल शूट हो जाएं। मैं अगले दिन तैयार था, मेकअप रूम में देखा वहां जो कपड़े टंगे हुए थे, वह सही नहीं थे। मैंने कहा कि ये कपड़े सही नहीं हैं। वहां मौजूद व्यक्ति ने कहा कि हम दूसरा सीन शूट करने वाले हैं।
मैंने मेहरा को पूछा, तो सिनेमेटोग्राफर ने कहा है कि अगर रात वाले सीन से शूट करेंगे, तो डेढ़ दिन का समय लग जाएगा। लाइटिंग की दिक्कत होगी, तो पहले दूसरे सीन शूट कर लेते हैं। मैं जानता हूं कि डेढ़ दिन की शूटिंग बढ़ना सही नहीं होता है। मैंने दूसरा सीन किया । जिस सीन के लिए मैं तैयार था, वह चार दिन बाद आया । वह सीन फिर वैसे हो नहीं पाया। मैं उस भावनात्मक स्तर तक नहीं पहुंच पाया, जो मैंने उस दिन के लिए सोच रखा था । उसने सिखाया कि जब रचनात्मकता और प्रैक्टिकल चीज के बीच अगर एक को चुनना पड़े, तो रचनात्मकता को चुनें।''
इस मूवी में दिखेंगे आमिर खान
इस साल सितारे जमीन पर फिल्म से हिंदी सिनेमा में जोरदार कमबैक करने वाले आमिर खान की अगली फिल्म की अनाउंसमेंट हाल ही में हुई है। दरअसल निर्देशक और अभिनेता वीर दास की अपकमिंग स्पाई थ्रिलर मूवी हैप्पी पटेल (Happy Patel) में आमिर की झलक देखने को मिलेगी, जिसका निर्माण सुपरस्टार के प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले हो रहा है। ये मूवी 16 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।