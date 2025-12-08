19 साल बाद Rang De Basanti का ये सीन दोबारा शूट करना चाहते हैं आमिर खान, इस वजह से रह गई थी कमी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साल 2006 में सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली फिल्म रंग दे बसंती आमिर खान (Aamir Khan) के एक्टिंग करियर की सबसे सफल मूवीज में से एक है। इस मूवी के एक सीन को लेकर आमिर खुश नहीं थे, जिसका खुलासा हाल ही में उन्होंने एक समारोह के दौरान किया है। साथ ही एक्टर इसे दोबारा से रीशूट करने की इच्छा जाहिर की है।

रंग दे बसंती के सीन से खुश नहीं थे आमिर हाल ही में एक समारोह में जब आमिर से पूछा गया कि किस सीन को वह रीशूट करना चाहेंगे, तो उन्होंने रंग दे बसंती का नाम लिया, जिसमे लाठीचार्ज का एक सीन था । आमिर ने कहा-

मैंने मेहरा को पूछा, तो सिनेमेटोग्राफर ने कहा है कि अगर रात वाले सीन से शूट करेंगे, तो डेढ़ दिन का समय लग जाएगा। लाइटिंग की दिक्कत होगी, तो पहले दूसरे सीन शूट कर लेते हैं। मैं जानता हूं कि डेढ़ दिन की शूटिंग बढ़ना सही नहीं होता है। मैंने दूसरा सीन किया । जिस सीन के लिए मैं तैयार था, वह चार दिन बाद आया । वह सीन फिर वैसे हो नहीं पाया। मैं उस भावनात्मक स्तर तक नहीं पहुंच पाया, जो मैंने उस दिन के लिए सोच रखा था । उसने सिखाया कि जब रचनात्मकता और प्रैक्टिकल चीज के बीच अगर एक को चुनना पड़े, तो रचनात्मकता को चुनें।''