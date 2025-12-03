Lahore 1947: सनी देओल की 'लाहौर 1947' की कहानी को लेकर खुल गया राज, फिल्म के एक्टर ने दिया अपडेट
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सनी देओल स्टारर फिल्म लाहौर 1947 (Lahore 1947) का फैंस बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस और राजकुमार संतोषी के डायरेक्शन में बन रही इस मूवी को लेकर जबरदस्त हाइप भी नजर आ रहा है। इस बीच फिल्म की कहानी को लेकर रिलीज से पहले राज खुल गया है और मूवी के एक एक्टर ने इसके बारे में खुलकर बात की है।
आइए जानते हैं लाहौर 1947 इस मुद्दे की कहानी को पर्दे पर दर्शाएगी। इसके अलावा फिल्म को कब सिनेमाघरों में रिलीज किया जा सकता है।
किस्से मुद्दे पर होगी लाहौर 1947
इन दिनों ज्यादातर कलाकार एक समय में एक ही फिल्म की शूटिंग को ज्यादा तरजीह देते हैं। वहीं अभिनेता अली फजल (Aliz Fazal) पिछले दो महीने, दो शहरों और दो अलग-अलग फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त रहे। दरअसल, गत अक्टूबर से अभिनेता राजकुमार संतोषी की लाहौर 1947 के आखिरी हिस्से की शूटिंग मुंबई और पंजाब में कर रहे थे।
वहीं दूसरी ओर मिर्जापुर: द फिल्म की वाराणसी में चल रही शूटिंग का भी हिस्सा थे। पिछले हफ्ते उन्होंने सनी देओल, प्रिटी जिंटा और शबाना आजमी अभिनीत लाहौर 1947 में अपने हिस्से की शूटिंग पूरी की, जो देश विभाजन की पृष्ठभूमि पर बनी है।आमिर खान प्रोडक्शन तले बनी इस फिल्म का हिस्सा बनने के बारे में बताते हुए अली ने कहा-
''यह अनुभव उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा अच्छा था। उन्होंने कहा कि राजकुमार संतोषी सर के डायरेक्शन में काम करना एक मास्टर क्लास रहा है और सनी सर, प्रिटी मैम और शबाना जी जैसे पावरहाउस के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करना सम्मान की बात रही है। सेट पर हर दिन विनम्रता और काम के प्रति समर्पण एक सबक जैसा लगा। आगे उन्होंने कहा कि लाहौर 1947 हमारे इतिहास से जुड़ी है, लेकिन इसमें ऐसी भावनाएं हैं जो हमेशा रहेंगी और सभी से बात करेंगी। यह कहानी हमें इंसानी जज्बे की याद दिलाती है।''
कब रिलीज होगी लाहौर 1947
आपको बता दें कि फिलहाल फिल्म लाहौर 1947 की रिलीज की तारीख अभी मेकर्स की तरफ से घोषित नहीं गई है। लेकिन, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि साल 2027 में सिनेमाघरों में एंट्री मार सकती है। मालूम हो कि लंबे अरसे बाद सनी देओल निर्देशक राजकुमार संतोषी के साथ बड़े पर्दे पर वापसी करने जा रहे हैं।
