सनी-बॉबी को वसीयत में नहीं हिस्सा! धर्मेंद्र ने परिवार के इस सदस्य के नाम कर दी थी पुश्तैनी संपत्ति
अभिनेता धर्मेंद्र का निधन बीते 24 नवंबर को हुआ था और अब उनके वसीयतनामे को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। इस प्रोपर्टी विल में धर्मेंद्र के किसी बी बच्च ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेता धर्मेंद्र के निधन के बाद हिंदी सिनेमा में एक युग का अंत हुआ है। 6 दशकों से ज्यादा लंबे समय तक बॉलीवुड में राज करने वाले धर्मेंद्र की वसीयत को लेकर इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें उनकी पुश्तैनी संपत्ति की जिक्र मौजूद है।
खबर है कि धर्मेंद्र के इस वसीयतनामे में सनी देओल और बॉबी देओल समेत किसी भी बच्चे या पोते का नाम शामिल नहीं है। आइए जानते हैं कि आखिर हिंदी सिनेमा के ही-मैन ने अपनी 2.5 एकड़ की पैतृक प्रोपर्टी किस शख्स के नाम की है।
धर्मेंद्र ने किसने नाम की पुश्तैनी संपत्ति
24 नवंबर को धर्मेंद्र का निधन हुआ था। 89 साल की उम्र में उम्र संबंधी समस्याओं के चलते धर्मेंद्र ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। इसके बाद से हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर मरने से पहले धरम पाजी ने अपनी वसीयत किसके नाम की थी। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार पैतृक संपत्ति को लेकर धर्मेंद्र ने 8 साल पहले एक वसीयत तैयार कराई थी और उस पर अपने हस्ताक्षर किए थे।
जिस वसीयतनामा के नाम बारे में इस लेख में जिक्र किया जा रहा है वह धर्मेंद्र के पंजाब के लुधियाना जिले में मौजूद डांगों पैतृक गांव से संबंधित है। इस गांव में धर्मेंद्र की शुरुआती जीवन बीता। इस गांव में धर्मेंद्र का एक पैतृक घर भी मौजूद है, यहां कभी उनके पूर्वज रहते थे। रिपोर्ट के अनुसार अभिनेता की ये प्रॉपर्टी 2.5 एकड़ में फैली हुई है, जिसकी कीमत 5 करोड़ आंकी गई है।
खासबात ये है कि धर्मेंद्र ने वसीयतनामें इस पुश्तैनी संपत्ति को अपने भतीजों के नाम किया है, जो उनके घर की देखभाल करते हैं और परिवार की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। इस प्रॉपर्टी से सनी देओल, विजेता, अजेता और बॉबी देओल का कोई लेना देना नहीं है।
धर्मेंद्र की अस्थियों का हुआ विसर्जन
निधन के करीब 8 दिनों बाद आज हरिद्वार में धर्मेंद्र की अस्थियों का विसर्जन किया गया है। बता दें कि कुछ दिन पहले मुंबई में एक्टर की आत्मा की शांति के लिए परिवार की तरफ से शोक सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें बॉलीवुड के तमाम सेलेब्स शामिल हुए थे।
