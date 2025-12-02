सनी-बॉबी को वसीयत में नहीं हिस्सा! धर्मेंद्र ने परिवार के इस सदस्य के नाम कर दी थी पुश्तैनी संपत्ति

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेता धर्मेंद्र के निधन के बाद हिंदी सिनेमा में एक युग का अंत हुआ है। 6 दशकों से ज्यादा लंबे समय तक बॉलीवुड में राज करने वाले धर्मेंद्र की वसीयत को लेकर इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें उनकी पुश्तैनी संपत्ति की जिक्र मौजूद है।

खबर है कि धर्मेंद्र के इस वसीयतनामे में सनी देओल और बॉबी देओल समेत किसी भी बच्चे या पोते का नाम शामिल नहीं है। आइए जानते हैं कि आखिर हिंदी सिनेमा के ही-मैन ने अपनी 2.5 एकड़ की पैतृक प्रोपर्टी किस शख्स के नाम की है।

धर्मेंद्र ने किसने नाम की पुश्तैनी संपत्ति 24 नवंबर को धर्मेंद्र का निधन हुआ था। 89 साल की उम्र में उम्र संबंधी समस्याओं के चलते धर्मेंद्र ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। इसके बाद से हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर मरने से पहले धरम पाजी ने अपनी वसीयत किसके नाम की थी। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार पैतृक संपत्ति को लेकर धर्मेंद्र ने 8 साल पहले एक वसीयत तैयार कराई थी और उस पर अपने हस्ताक्षर किए थे।

खासबात ये है कि धर्मेंद्र ने वसीयतनामें इस पुश्तैनी संपत्ति को अपने भतीजों के नाम किया है, जो उनके घर की देखभाल करते हैं और परिवार की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। इस प्रॉपर्टी से सनी देओल, विजेता, अजेता और बॉबी देओल का कोई लेना देना नहीं है।