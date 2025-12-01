सनी-बॉबी ने चुपचाप किया अंतिम संस्कार? आखिरी वक्त में दर्दनाक थी Dharmendra की हालत, हेमा मालिनी का खुलासा!

यह भी पढ़ें- Dharmendra को याद कर इमोशनल हुए Salman Khan, बोले- 'कभी-कभी लगता है कि...'

हमद ने अपनी पोस्ट में लिखा कि,

पहली बार में हेमा मालिनी से मिला, मैंने हमेशा उन्हें पर्दे पर ही देखा था। मैं उनके घर गया और उनसे मिला तो पता चला कि वो बिल्कुल टूटी हुई हैं। अपना दर्द वो छिपाने की कोशिश कर रही थीं लेकिन छिपा नहीं पा रही थीं। रुंधे हुए गले से उन्होंने मुझसे कहा कि, "काश, मैं उसी दिन फार्महाउस पर होती जिस दिन मैं दो महीने पहले धर्मेंद्र के साथ थी... मैं उन्हें वहीं देखना चाहती थी।" उन्होंने मुझे बताया कि वह धर्मेंद्र से हमेशा कहती थीं कि जब आप इतनी कविताएं लिखते हैं और इसे पब्लिश कीजिए तो धरम जी मुझे कहते कि पहले मुझे कुछ और कविताएं पूरी करने दो। वक्त ने मौका नहीं दिया और वो चले गए।

View this post on Instagram A post shared by Hamad Al Reyami (CINEMA 🎬)UAE (@hamadreyami)

उन्होंने आगे कहा कि उन्हें इस बात का अफसोस है कि उनके चाहने वालों को उन्हें आखिरी बार देखने का मौका नहीं मिला। इसके बाद हेमा जी ने एक ममता भरी आवाज़ में मुझे कहा कि, "धर्मेंद्र अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं चाहते थे कि कोई उन्हें कमज़ोर या बीमार वाली स्थित में देखे। वह अपने दर्द को करीबी लोगों से हमेशा छिपाते थे और किसी इंसान के चले जाने के बाद, यह फैसला परिवार के हाथ में होता है।" इसके बाद वो थोड़ी रुकीं...उन्होंने अपने आंसू पोंछे... और मुझसे कहा, "लेकिन जो हुआ, वह एक रहमत (कृपा) ही थी...क्योंकि तुम, हमद, उन्हें उस हालत में सच में कभी नहीं देख पाते। अपने आखिरी दिनों में उनकी हालत बहुत मुश्किल थी... दर्दनाक थी... यहा तक कि हम भी उन्हें उस स्थित में देख तक नहीं पा रहे थे।'' फिर वह कहती हैं कि, "चाहे जो हो... उनके लिए मेरा प्यार कभी नहीं बदलेगा... और उनका असर मेरी ज़िंदगी से कभी खत्म नहीं होगा।" मैंने जाते वक्त बड़ी शर्मिंदगी से कहा कि आपके साथ एक तस्वीर चाहिए, फिर उन्होंने उसी अंदाज में कहा कि आइए। उनकी ये प्रतिक्रिया वैसी ही थी, जैसी हमेशा धर्मेंद्र जी की होती थी। मेरे हमेशा के हीरो, महान सुपरस्टार धर्मेंद्र।