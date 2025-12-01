सनी-बॉबी ने चुपचाप किया अंतिम संस्कार? आखिरी वक्त में दर्दनाक थी Dharmendra की हालत, हेमा मालिनी का खुलासा!
Dharmendra Death: अभिनेता धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार (Dharmendra Funeral) बहुत जल्दबाजी में किया गया, इसको लेकर लोगों ने सवाल भी किए और कहा कि आखिर इतनी जल्दबाजी में धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार क्यों किया गया। वहीं अब हेमा मालिनी (Hema Malini) ने कई बातें शेयर की हैं और इसको लेकर खुलासा भी किया है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड के ही-मैन अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। धर्मेंद्र का 24 नवंबर 2025 को निधन हो गया। निधन के बाद धर्मेंद्र के परिवारवाले मानो सदमे में हैं, तो वहीं इस खबर ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। वहीं परिवार के भीतर से लगातार अलग-अलग तरह की खबरें आईं।
दरअसल धर्मेंद्र (Dharmendra Funeral) का अंतिम संस्कार बहुत जल्दबाजी में किया गया, इसको लेकर लोगों ने सवाल भी किए और कहा कि आखिर इतनी जल्दबाजी में धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार क्यों किया गया। महज परिवारवालों की मौजूदगी और बॉलीवुड के कुछ लोगों के बीच धर्मेंद्र को मुखाग्नि की गई। लेकिन धर्मेंद्र के अंतिम दिन कैसे थे और इतनी शांति और जल्दबाजी में उनका अंतिम संस्कार क्यों किया गया, इसको लेकर अब खुद हेमा मालिनी ने खुलासा किया है।
फैंस को अपनी तकलीफ नहीं दिखाना चाहते थे धर्मेंद्र
हाल ही में धर्मेंद्र के निधन के बाद एक फैन और यूएई के रहने वाले हमद अल रेयामी (hamad reyami) ने हेमा मालिनी (Hema Malini) से मुलाकात की है। हमद अल रेयानी धर्मेंद्र से कई बार मुलाकात कर चुके थे और उनके काफी करीब भी थे। हेमा मालिनी से मुलाकात के बाद अब उन्होंने पूरा वाक्या अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है।
हेमा के साथ तस्वीर शेयर करते हुए हमद ने बताया कि धर्मेंद्र अपने आखिरी दिनों में काफी मुश्किल में थे तो वहीं हेमा मालिनी भी बेहद परेशान थीं। हमद ने अपनी पोस्ट में बताया कि हेमा ने उन्हें कहा कि, इस बात का अफसोस उन्हें है कि धर्मेंद्र को आखिरी बार उनके चाहने वाले नहीं देख पाए, क्योंकि धर्मेंद्र हमेशा से चाहते थे कि उनके फैंस और चाहने वाले उन्हें कभी तकलीफ में ना देखें। ना वो कभी ऐसे बीमार दिखना चाहते थे।
जल्दबाजी में क्यों हुआ धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार?
हमद ने अपनी पोस्ट में लिखा कि,
पहली बार में हेमा मालिनी से मिला, मैंने हमेशा उन्हें पर्दे पर ही देखा था। मैं उनके घर गया और उनसे मिला तो पता चला कि वो बिल्कुल टूटी हुई हैं। अपना दर्द वो छिपाने की कोशिश कर रही थीं लेकिन छिपा नहीं पा रही थीं। रुंधे हुए गले से उन्होंने मुझसे कहा कि, "काश, मैं उसी दिन फार्महाउस पर होती जिस दिन मैं दो महीने पहले धर्मेंद्र के साथ थी... मैं उन्हें वहीं देखना चाहती थी।" उन्होंने मुझे बताया कि वह धर्मेंद्र से हमेशा कहती थीं कि जब आप इतनी कविताएं लिखते हैं और इसे पब्लिश कीजिए तो धरम जी मुझे कहते कि पहले मुझे कुछ और कविताएं पूरी करने दो। वक्त ने मौका नहीं दिया और वो चले गए।
उन्होंने आगे कहा कि उन्हें इस बात का अफसोस है कि उनके चाहने वालों को उन्हें आखिरी बार देखने का मौका नहीं मिला। इसके बाद हेमा जी ने एक ममता भरी आवाज़ में मुझे कहा कि, "धर्मेंद्र अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं चाहते थे कि कोई उन्हें कमज़ोर या बीमार वाली स्थित में देखे। वह अपने दर्द को करीबी लोगों से हमेशा छिपाते थे और किसी इंसान के चले जाने के बाद, यह फैसला परिवार के हाथ में होता है।" इसके बाद वो थोड़ी रुकीं...उन्होंने अपने आंसू पोंछे... और मुझसे कहा, "लेकिन जो हुआ, वह एक रहमत (कृपा) ही थी...क्योंकि तुम, हमद, उन्हें उस हालत में सच में कभी नहीं देख पाते। अपने आखिरी दिनों में उनकी हालत बहुत मुश्किल थी... दर्दनाक थी... यहा तक कि हम भी उन्हें उस स्थित में देख तक नहीं पा रहे थे।'' फिर वह कहती हैं कि, "चाहे जो हो... उनके लिए मेरा प्यार कभी नहीं बदलेगा... और उनका असर मेरी ज़िंदगी से कभी खत्म नहीं होगा।" मैंने जाते वक्त बड़ी शर्मिंदगी से कहा कि आपके साथ एक तस्वीर चाहिए, फिर उन्होंने उसी अंदाज में कहा कि आइए। उनकी ये प्रतिक्रिया वैसी ही थी, जैसी हमेशा धर्मेंद्र जी की होती थी। मेरे हमेशा के हीरो, महान सुपरस्टार धर्मेंद्र।
हमद ने सोशल मीडिया पर धर्मेंद्र के साथ अपनी कई तस्वीरें और वीडियो भी शेयर किए हैं। वह अक्सर धर्मेंद्र से मिलने आते रहते थे तो वहीं धर्मेंद्र भी उन्हें खूब स्नेह से मिलते थे। आपको बता दें कि, धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार जब हुआ तो उनका परिवार मौजूद था। हालांकि इसके बाद देओल परिवार ने प्रेयर मीट भी रखी, जिसमें हेमा मालिनी नजर नहीं आईं, जबकि हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र के लिए एक अलग से प्रेयर मीट अपने घर पर रखी थी। जहां कई सितारे पहुंचे थे।
