Dharmendra को याद कर इमोशनल हुए Salman Khan, बोले- 'कभी-कभी लगता है कि...'
सलमान खान (Salman Khan) दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र (Dharmendra) के बहुत करीब थे। ऐसे में ही-मैन के निधन से अभिनेता काफी दुखी हैं। बिग बॉस 19 के वीकेंड का वार (Bigg Boss 19 Weekend Ka Vaar) में सलमान ने धर्मेंद्र को याद कर अपना दुख जाहिर किया।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 24 नवंबर को बॉलीवुड के ही-मैन धर्मेंद्र ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अभिनेता के निधन से इंडस्ट्री में मातम पसर गया और परिवार-फैंस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। धर्मेंद्र के निधन से सलमान खान (Salman Khan) को भी बड़ा झटका लगा।
सलमान खान धर्मेंद्र को अपना पिता मानते थे। ऐसे में उनके जाने से वह काफी दुखी हैं। उन पर इतना असर पड़ा है कि वह बिग बॉस 19 का आखिरी वीकेंड का वार भी नहीं होस्ट करना चाहते थे। अब वह बिग बॉस के मंच पर धर्मेंद्र को याद कर इमोशनल हो गए।
धर्मेंद्र को याद कर इमोशनल हुए सलमान
जब वीकेंड का वार में सलमान खान ने अशनूर कौर के एविक्शन का फैसला सुनाया, तब वह एक पल के लिए इमोशनल हो गए। फिर उन्होंने धर्मेंद्र के बारे में बात की है। उन्होंने कहा, "कभी-कभी लगता है कि यह सब मैं फराह और रोहित शेट्टी पर छोड़ दूं लेकिन जिम्मेदारियां हैं। यह हफ्ते वैसे ही जो गुजरा है, वो मन्नतें मांगकर, दुआएं-प्रार्थनाएं करके, आंसुओं के साथ गुजरा है।"
बिग बॉस 19 होस्ट नहीं करना चाहते थे सलमान खान
सलमान खान ने आगे कहा, "एक बहुत ही बड़ा झटका लगा है, फैंस को बहुत बड़ा झटका लगा है। इंडस्ट्री को एक बहुत ही बड़ा लॉस और सदमा लगा है। मुझे लगता है कि आप समझ रहे हैं कि मैं किनकी बात कर रहा हूं। खैर, गॉड ब्लेस। काश में इस हफ्ते का वीकेंड का वार नहीं कर रहा होता लेकिन जिंदगी चलती रहती है।"
#SalmanKhan On #Dharmendra Ji 😭 pic.twitter.com/QlmzboVGkp— Filmy_Duniya (@FMovie82325) November 29, 2025
सलमान खान की अपकमिंग मूवी
सलमान खान अगले हफ्ते बिग बॉस सीजन 19 का ग्रैंड फिनाले होस्ट करेंगे और फिर वह अपनी आगामी फिल्मों की शूटिंग शुरू कर देंगे। फिलहाल, वह अपूर्व लखिया की आगामी मूवी बैटल ऑफ गलवान पर काम कर रहे हैं। इस फिल्म में वह मेजर संतोष बाबू का किरदार निभाएंगे।
