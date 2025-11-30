Dharmendra को याद कर इमोशनल हुए Salman Khan, बोले- 'कभी-कभी लगता है कि...'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 24 नवंबर को बॉलीवुड के ही-मैन धर्मेंद्र ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अभिनेता के निधन से इंडस्ट्री में मातम पसर गया और परिवार-फैंस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। धर्मेंद्र के निधन से सलमान खान (Salman Khan) को भी बड़ा झटका लगा।

सलमान खान धर्मेंद्र को अपना पिता मानते थे। ऐसे में उनके जाने से वह काफी दुखी हैं। उन पर इतना असर पड़ा है कि वह बिग बॉस 19 का आखिरी वीकेंड का वार भी नहीं होस्ट करना चाहते थे। अब वह बिग बॉस के मंच पर धर्मेंद्र को याद कर इमोशनल हो गए।