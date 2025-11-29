Bigg Boss 19: अशनूर कौर को निकालने पर आगबबूला हुई ये एक्स खिलाड़ी, बोली- आंखों पर पट्टी बंधी थी जब तान्या...

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस सीजन 19 अपने आखिरी हफ्ते में पहुंच रहा है, शो को अपने टॉप 6 फाइनलिस्ट मिल चुके हैं। जनता के प्यार से फिनाले के एकदम नजदीक पहुंचकर अशनूर कौर अपनी एक छोटी सी गलती के कारण शो से एलिमिनेट हो चुकी हैं। बीते एपिसोड में तान्या ने जब अशनूर का लाल पानी गिराकर उन्हें टिकट टू फिनाले रेस से बाहर किया, तो उन्होंने गुस्से में लड़की का फट्टा उनकी तरफ पुश किया, जिसकी वजह से तान्या को चोट लगी।

सलमान खान ने वीकेंड के वार में अशनूर कौर को कॉल आउट करते हुए इसे रूल ब्रेक बताया और घरवालों के फैसले के आधार पर उन्हें शो से आउट कर दिया। जहां सलमान खान के इस फैसले की यूजर्स तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं कई यूजर को ये अनफेयर लग रहा है। हाल ही में एक्स कंटेस्टेंट ने भी अशनूर का सपोर्ट करते हुए बिग बॉस के मेकर्स को हिपोक्रेट बोल दिया।

अशनूर के सपोर्ट में उतरी ये कंटेस्टेंट अशनूर के फैंस के बाद जो उनके सपोर्ट में जो एक्स कंटेस्टेंट उनके सपोर्ट में उतरी हैं, वह कोई और नहीं, बल्कि सुम्बुल तौकीर हैं। सुम्बुल बिग बॉस सीजन 16 में नजर आईं थीं। उन्होंने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर दो स्टोरी पोस्ट की, जिसमें पहले पोस्ट में उन्होंने अशनूर कौर की फोटो शेयर की है, जिसमें कुनिका सदानंद ने उन्हें पकड़ रखा है।

बिग बॉस के मेकर्स को बताया हिपोक्रेट सुम्बुल तौकीर का गुस्सा यहीं पर शांत नहीं हुआ उन्होंने दूसरा पोस्ट डालकर लिखा, "लोग मेरे पर आए और बोले कि मैं हिंसा को सपोर्ट कर रही हूं तो सुन लो...अशनूर का एविक्शन फेयर होता, अगर हर हाथ उठाने वाला कंटेस्टेंट एविक्ट होता। मैं यहां पर हिपोक्रिसी की बात कर रही हूं, अचानक से रूल्स प्यारे हो गए"।