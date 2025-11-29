Bigg Boss 19: 'विलेन वाली रेप्यूटेशन...' फरहाना भट्ट फिर चढ़ीं सलमान खान के हत्थे, आखिरी बार मिली वॉर्निंग!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। विवादित शो बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss 19) का ग्रैंड फिनाले अगले हफ्ते है। आज और कल बिग बॉस 19 का आखिरी वीकेंड का वार होगा। इस हफ्ते बिग बॉस के घर में सलमान खान कई कंटेस्टेंट्स को खरी-खोटी सुनाएंगे। फरहाना भट्ट भी उनमें से एक होंगी।

जी हां, आखिरी वीकेंड का वार में भी फरहाना भट्ट को तारीफ की जगह डांट ही मिलेगी। इस बीते हफ्ते फरहाना की फिर से शो में भसड़ हुई थीं। उन्होंने मालती चाहर और प्रणित मोरे के लिए गलत शब्द इस्तेमाल किए थे।