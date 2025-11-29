Bigg Boss 19: 'विलेन वाली रेप्यूटेशन...' फरहाना भट्ट फिर चढ़ीं सलमान खान के हत्थे, आखिरी बार मिली वॉर्निंग!
Bigg Boss 19 Weekend Ka Vaar: बिग बॉस 19 के आखिरी वीकेंड का वार में होस्ट सलमान खान घरवालों की क्लास लगाने वाले हैं। यूं तो बिग बॉस के घर में कई कंटेस्टेंट्स को सलमान का गुस्सा झेलना पड़ेगा, लेकिन एक को बुरी तरह लताड़ा जाएगा। फरहाना भट्ट को भी भाईजान से डांट पड़ी।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। विवादित शो बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss 19) का ग्रैंड फिनाले अगले हफ्ते है। आज और कल बिग बॉस 19 का आखिरी वीकेंड का वार होगा। इस हफ्ते बिग बॉस के घर में सलमान खान कई कंटेस्टेंट्स को खरी-खोटी सुनाएंगे। फरहाना भट्ट भी उनमें से एक होंगी।
जी हां, आखिरी वीकेंड का वार में भी फरहाना भट्ट को तारीफ की जगह डांट ही मिलेगी। इस बीते हफ्ते फरहाना की फिर से शो में भसड़ हुई थीं। उन्होंने मालती चाहर और प्रणित मोरे के लिए गलत शब्द इस्तेमाल किए थे।
फरहाना भट्ट पर बरसे सलमान खान
अब वीकेंड का वार में सलमान खान ने फरहाना की क्लास लगाई है। सोशल मीडिया पर नया प्रोमो सामने आया है जिसमें सलमान उनके बिहेवियर पर बात कर रहे हैं। भाईजान ने एक्ट्रेस से कहा, "आपके एक्शन और रिएक्शन दोनों ही आपके कंट्रोल में नहीं हैं। हमने सुना कि आप मोटिवेशनल स्पीचेस देने जाती हो। अब उन चैप्टर्स में बिग बॉस का चैप्टर भी ऐड होगा। अगर आपको विलेनियस रेप्यूटेशन चाहिए तो आप बहुत सही जा रही हो। अगर आपकी यह पर्सनैलिटी है तो मैं आपको तहे दिल से ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगा।" सलमान खान की ये बात सुनकर फरहाना भट्ट मायूस हो जाती हैं।
यह भी पढ़ें- Bigg Boss 19: अशनूर के बाद इस कंटेस्टेंट का भी बिग बॉस से कटा पता, फिनाले से पहले बड़ा एलिमिनेशन ट्विस्ट!
Farrhana ke actions pe Salman ne uthaaye kuch teekhe sawaal. 👁️— JioHotstar Reality (@HotstarReality) November 29, 2025
Dekhiye #BiggBoss19 ka naya episode, har roz raat 9 baje #JioHotstar par aur 10:30 baje @ColorsTV par.
Watch Now:- https://t.co/XNlwzrEgyf pic.twitter.com/X8Q2KP4G28
इन कंटेस्टेंट को भी पड़ी डांट
फरहाना के अलावा बिग बॉस के घर में प्रणित मोरे और गौरव खन्ना की भी क्लास लगने वाली है। यही नहीं, अशनूर कौर को भी तान्या मित्तल को हिट करने के लिए लताड़ लगाई जाएगी। कहा जा रहा है कि घर में वॉयलेंस करने के लिए अशनूर को एविक्ट भी कर दिया गया है, क्योंकि बिग बॉस के घर में फिजिकल वॉयलेंस नियम के खिलाफ है। शहबाज बडेशा के भी एविक्शन के आसार हैं। अगर अशनूर और शहबाज बाहर हुए थे तो टॉप 6 में फरहाना, गौरव, तान्या, अमाल, मालती और प्रणित पहुंच गए हैं।
यह भी पढ़ें- Bigg Boss 19: पहली बार पापा के बारे में फरहाना भट्ट ने की खुलकर बात, तान्या मित्तल को सुनाया दर्द भरा ये किस्सा
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।