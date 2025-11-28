Bigg Boss 19 Double Eviction: विनर बनने का ख्वाब चकनाचूर! सलमान खान ने गुस्से में इस कंटेस्टेंट को निकाला बाहर?
Bigg Boss 19 Elimination: रियलिटी शो बिग बॉस 19 का आखिरी वीकेंड का वार हमेशा की तरह धमाकेदार होने वाला है। इस बार सलमान खान गंभीर मुद्दे पर चर्चा करेंगे और एक कंटेस्टेंट को बाहर का रास्ता दिखाएंगे।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। विवादित रियलिटी शो बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) के घर में इस हफ्ते खूब बवाल मचा। किसी ने प्लेट तोड़ी तो कोई टास्क में फिजिकल होता दिखा। कल और परसों सीजन का आखिरी वीकेंड का वार होने वाला है और सलमान खान आखिरी बार कंटेस्टेंट्स की जमकर क्लास लगाने वाला है। इस वीकेंड का वार में किसी एक या फिर दो का विनर बनने का सपना भी चकनाचूर हो जाएगा।
वीकेंड का वार को लेकर अपडेट देने से पहले आपको बता दें कि बिग बॉस 19 के घर में इस हफ्ते खूब ड्रामा हुआ। फरहाना भट्ट ने शहबाज बडेशा संग लड़ाई के बाद प्लेट तोड़ दी थी जिसके बाद पूरा घर उनके खिलाफ खड़ा हो गया था। फिर नॉमिनेशन टास्क में मालती ने तान्या को थप्पड़ मारने की कोशिश की थी।
बिग बॉस के नियमों की उड़ी धज्जियां
यही नहीं, टिकट टू फिनाले टास्क में भी वॉयलेंस हुआ। अशनूर कौर ने लकड़ी के तख्ते से तान्या मित्तल को हिट किया था जिसके बाद इन्फ्लएंसर को चोट लग गई थी। यही नहीं, मालती चाहर ने भी फरहाना भट्ट के साथ लड़ाई में उन्हें लात मार दी थी। अब वीकेंड का वार में सिर्फ कंटेस्टेंट्स की क्लास नहीं लगेगी, बल्कि अपनी गलती के लिए एक को बाहर भी जाना पड़ेगा।
वीकेंड का वार में भड़के सलमान
जी हां, ऐसा बताया जा रहा है कि इस हफ्ते बिग बॉस 19 के घर में डबल एविक्शन होने वाला है। सबसे कम वोट पाने वाला कंटेस्टेंट इस हफ्ते आउट हो जाएगा। मगर वोटिंग के आधार पर जाने से पहले ही सलमान खान एक कंटेस्टेंट को बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। बिग बॉस से जुड़े अपडेट देने वाले बिग बॉस खबरी पेज के मुताबिक, जिस कंटेस्टेंट को सलमान बाहर निकाल सकते हैं, वो अशनूर कौर (Ashnoor Kaur) हैं।
इन कंटेस्टेंट्स की हो सकती है विदाई
दरअसल, टिकट टू फिनाले टास्क में अशनूर कौर ने जानबूझकर तान्या मित्तल को हिट किया था जिसके चलते उन्हें सलमान खान से डांट पड़ेगी। यही नहीं, अशनूर को निकालने की भी प्लानिंग चल रही है। सलमान बार-बार फुटेज देख रहे हैं, ताकि फैसले पर आ सके।
इस कंटेस्टेंट को मिले सबसे कम वोट
बात करें वोटिंग के आधार पर तो बिग बॉस वोटिंग पेज के मुताबिक, इस हफ्ते सबसे कम वोट पाने वाले कंटेस्टेंट्स में शहबाज बडेशा का नाम सामने आ रहा है। अगर वोटिंग के आधार पर एलिमिनेशन होता है तो शहबाज बडेशा जा सकते हैं और अगर डबल एविक्शन होगा तो भी अशनूर बाहर जाएंगी क्योंकि सेकंड लास्ट वोट पाने वालीं एक्ट्रेस हैं। फिलहाल, वीकेंड का वार में ही पता चलेगा कि सलमान खान क्या फैसला लेते हैं।
