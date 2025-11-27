Bigg Boss 19 फेम मृदुल तिवारी के स्वागत में आए लोगों को भारी पड़ा ट्रैफिक नियमों को तोड़ना, पुलिस ने की ये कार्रवाई
जागरण संवाददाता, इटावा। यूट्यूबर और बिग बॉस फेम मृदुल तिवारी के काफिले द्वारा ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर यातायात पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है।
शहर में एक निजी कार्यक्रम में आने पर निकाले गए मृदुल तिवारी के स्वागत समारोह में कारों की छत पर बैठने व खतरनाक ढंग से ड्राइविंग करने को लेकर पुलिस द्वारा 57 हजार रूपये का जुर्माना ठोका गया है।
यातायात निरीक्षक सूबेदार सिंह ने बताया कि जुलूस में खतरनाक ड्राइविंग करने को लेकर आठ वाहनों पर पांच हजार रुपये प्रत्येक वाहन के हिसाब से 40 हजार रूपये का जुर्माना ठोका गया है, जबकि एक वाहन पर 17 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है।
इस पर खतरनाक ड्राइविंग में पांच हजार रुपये प्रदूषण न होने में दस हजार रुपये व बीमा न होने पर दो हजार रुपये का जुर्माना किया गया है। उन्होंने अपील की युवा खतरनाक ड्राइविंग अपने वाहनों पर न करें।
