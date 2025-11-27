जागरण संवाददाता, इटावा। यूट्यूबर और बिग बॉस फेम मृदुल तिवारी के काफिले द्वारा ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर यातायात पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है।

शहर में एक निजी कार्यक्रम में आने पर निकाले गए मृदुल तिवारी के स्वागत समारोह में कारों की छत पर बैठने व खतरनाक ढंग से ड्राइविंग करने को लेकर पुलिस द्वारा 57 हजार रूपये का जुर्माना ठोका गया है।

यातायात निरीक्षक सूबेदार सिंह ने बताया कि जुलूस में खतरनाक ड्राइविंग करने को लेकर आठ वाहनों पर पांच हजार रुपये प्रत्येक वाहन के हिसाब से 40 हजार रूपये का जुर्माना ठोका गया है, जबकि एक वाहन पर 17 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है।