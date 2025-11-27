Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bigg Boss 19 फेम मृदुल त‍िवारी के स्वागत में आए लोगों को भारी पड़ा ट्रैफिक नियमों को तोड़ना, पुल‍िस ने की ये कार्रवाई

    By Gaurav Dudeja Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 10:12 PM (IST)

    यूट्यूबर और बिग बॉस फेम मृदुल तिवारी के काफिले द्वारा ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर यातायात पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है। शहर में एक निजी कार्यक्रम में आने पर निकाले गए मृदुल तिवारी के स्वागत समारोह में कारों की छत पर बैठने व खतरनाक ढंग से ड्राइविंग करने को लेकर पुलिस द्वारा 57 हजार रूपये का जुर्माना ठोका गया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, इटावा। यूट्यूबर और बिग बॉस फेम मृदुल तिवारी के काफिले द्वारा ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर यातायात पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है।

    शहर में एक निजी कार्यक्रम में आने पर निकाले गए मृदुल तिवारी के स्वागत समारोह में कारों की छत पर बैठने व खतरनाक ढंग से ड्राइविंग करने को लेकर पुलिस द्वारा 57 हजार रूपये का जुर्माना ठोका गया है।

    यातायात निरीक्षक सूबेदार सिंह ने बताया कि जुलूस में खतरनाक ड्राइविंग करने को लेकर आठ वाहनों पर पांच हजार रुपये प्रत्येक वाहन के हिसाब से 40 हजार रूपये का जुर्माना ठोका गया है, जबकि एक वाहन पर 17 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस पर खतरनाक ड्राइविंग में पांच हजार रुपये प्रदूषण न होने में दस हजार रुपये व बीमा न होने पर दो हजार रुपये का जुर्माना किया गया है। उन्होंने अपील की युवा खतरनाक ड्राइविंग अपने वाहनों पर न करें।