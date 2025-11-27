Bigg Boss 19: 'एविक्ट करो...' इस कंटेस्टेंट की हरकत से भन्ना गए फैंस, फिनाले से पहले एलिमिनेशन की उठी मांग

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सलमान खान होस्टेड रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss Season 19) फिनाले के करीब है और घर में बचे 8 कंटेस्टेंट्स ट्रॉफी हासिल करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। इस बीच घर में ऐसा बवाल हो गया है जिसके बाद लोग उनके एविक्शन की डिमांड कर रहे हैं।

दरअसल, बिग बॉस के घर में इस वक्त टिकट टू फिनाले की रेस में जीतने के लिए भसड़ मची हुई है। पहले रेस में शामिल होने के लिए टास्क किया गया। टिकट टू फिनाले की रेस में कुल चार कंटेस्टेंट्स शामिल थे जिनमें फरहाना भट्ट, गौरव खन्ना, प्रणित मोरे और अशनूर कौर शामिल थे।

टिकट टू फिनाले टास्क में हुआ वॉयलेंस अब टिकट टू फिनाले के लिए हुए टास्क में बड़ा बवाल हो गया है जिसके बाद सोशल मीडिया पर एक को बाहर करने के लिए मांग उठ रही है। दरअसल, हुआ यूं कि टिकट टू फिनाले टास्क अशनूर कौर हार गईं और इस हार के बाद उन्होंने लकड़ी के तख्ते से तान्या मित्तल को हिट कर दिया। हालांकि, अशनूर ने कहा कि उनसे ये गलती से हुआ, लेकिन इस चीज को लेकर हंगामा मच गया।

अशनूर कौर को बाहर निकालने की उठी मांग एक यूजर ने कहा, "अशनूर को अभी शो से निकाल दो। हे भगवान! तान्या मित्तल को मारने के बाद उसका एक्सप्रेशन देखो, उसे पछतावा भी नहीं है। शर्म आनी चाहिए अशनूर। शर्म आनी चाहिए तुम्हें और उन लोगों को जो इस बिहेवियर को सपोर्ट करते हैं।"

Throw Ashnoor out of the show right now!



My God! Look at her expression after she hit Tanya, she isn’t even sorry! Shame on you Ashnoor! Shame on you & those who support this behaviour! #AshnoorIsTheBoss #TanyaMittal #BiggBoss19

pic.twitter.com/HNr1sz0hvS — Sharif Hussain (@Thunderrise19) November 27, 2025 एक और यूजर ने कहा, "तान्या एक आउटसाइडर है इसलिए उसे बड़े हैंडल से सपोर्ट नहीं मिलेगा। अगर पासा पलटा होता तो हर टीवी स्टार अशनूर के फेवर में ट्वीट कर रहा होता। उसने सच में तान्या को मारा और उसे कोई अफसोस भी नहीं था।"