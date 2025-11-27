Bigg Boss 19: 'एविक्ट करो...' इस कंटेस्टेंट की हरकत से भन्ना गए फैंस, फिनाले से पहले एलिमिनेशन की उठी मांग

Language
    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 03:49 PM (IST)

    रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss Season 19) के एक कंटेस्टेंट से फैंस इस कदर नाराज हैं कि वे उनके एविक्शन की डिमांड कर रहे हैं। शो में कंटेस्टेंट ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसके बाद लोग उनके एविक्शन की मांग कर रहे हैं। 

    इस कंटेस्टेंट के एविक्शन की उठी मांग। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सलमान खान होस्टेड रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss Season 19) फिनाले के करीब है और घर में बचे 8 कंटेस्टेंट्स ट्रॉफी हासिल करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। इस बीच घर में ऐसा बवाल हो गया है जिसके बाद लोग उनके एविक्शन की डिमांड कर रहे हैं।

    दरअसल, बिग बॉस के घर में इस वक्त टिकट टू फिनाले की रेस में जीतने के लिए भसड़ मची हुई है। पहले रेस में शामिल होने के लिए टास्क किया गया। टिकट टू फिनाले की रेस में कुल चार कंटेस्टेंट्स शामिल थे जिनमें फरहाना भट्ट, गौरव खन्ना, प्रणित मोरे और अशनूर कौर शामिल थे।

    टिकट टू फिनाले टास्क में हुआ वॉयलेंस

    अब टिकट टू फिनाले के लिए हुए टास्क में बड़ा बवाल हो गया है जिसके बाद सोशल मीडिया पर एक को बाहर करने के लिए मांग उठ रही है। दरअसल, हुआ यूं कि टिकट टू फिनाले टास्क अशनूर कौर हार गईं और इस हार के बाद उन्होंने लकड़ी के तख्ते से तान्या मित्तल को हिट कर दिया। हालांकि, अशनूर ने कहा कि उनसे ये गलती से हुआ, लेकिन इस चीज को लेकर हंगामा मच गया।

     

     
     
     
    View this post on Instagram

    A post shared by JioHotstar Reality (@jiohotstarreality)

    इस घटना के बाद तान्या मित्तल और अशनूर कौर के बीच झगड़ा हो गया। तान्या ने कहा कि उनकी असलीयत पूरा देश देख रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि अशनूर को अपनी गलती का एहसास भी नहीं है। अब सोशल मीडिया पर अशनूर बुरी तरह ट्रोल हो रही हैं और लोग उनके एविक्शन की डिमांड कर रहे हैं। 

    अशनूर कौर को बाहर निकालने की उठी मांग

    एक यूजर ने कहा, "अशनूर को अभी शो से निकाल दो। हे भगवान! तान्या मित्तल को मारने के बाद उसका एक्सप्रेशन देखो, उसे पछतावा भी नहीं है। शर्म आनी चाहिए अशनूर। शर्म आनी चाहिए तुम्हें और उन लोगों को जो इस बिहेवियर को सपोर्ट करते हैं।"

     

    एक और यूजर ने कहा, "तान्या एक आउटसाइडर है इसलिए उसे बड़े हैंडल से सपोर्ट नहीं मिलेगा। अगर पासा पलटा होता तो हर टीवी स्टार अशनूर के फेवर में ट्वीट कर रहा होता। उसने सच में तान्या को मारा और उसे कोई अफसोस भी नहीं था।"

     

    कई और लोग अशनूर कौर की इस हरकत पर अपना गुस्सा जता रहे हैं और इस जानबूझकर किया गया एक्ट बता रहे हैं। बिग बॉस में वॉयलेंस नियमों के खिलाफ है। अब देखना होगा कि अशनूर कौर को सजा मिलती है या नहीं।

