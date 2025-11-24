Language
    Bigg Boss 19: मालती चाहर ने तान्या मित्तल को मारा थप्पड़! बिग बॉस के घर में फिर मचा हंगामा

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 08:46 AM (IST)

    रियलिटी शो बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) के घर में फिर से बड़ा हंगामा हो गया है। कुनिका सदानंद के एविक्ट होने के बाद घर में कुछ ऐसा हुआ जिसने तापमान बढ़ा दिया। मालती चाहर (Malti Chahar) ने तो तान्या मित्तल (Tanya Mittal) को थप्पड़ मार दिया। 

    तान्या मित्तल को मालती ने मारा थप्पड़। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss Season 19) का दो हफ्ते बाद ग्रैंड फिनाले होगा जिसमें किसी एक को ट्रॉफी मिलेगी। कुनिका सदानंद (Kunickaa Sadanand Eviction) के एविक्शन के बाद बिग बॉस के घर में कुल 8 कंटेस्टेंट्स बचे हैं जिनमें से एक अगले वीकेंड का वार में बाहर हो जाएगा। 

    वीकेंड का वार के बाद बिग बॉस के घर में नॉमिनेशन टास्क भी हो गया है जिसके चलते शो में बवाल मच गया है। मालती चाहर (Malti Chahar) ने तो तान्या मित्तल (Tanya Mittal) को थप्पड़ भी मार दिया। इसके बाद सभी तान्या के ऊपर भड़क गए, खासकर अमाल मलिक (Amaal Mallik)। 

    पूरे घरवालों को नॉमिनेट करना चाहती हैं तान्या

    हुआ यूं कि बिग बॉस के घर में नॉमिनेशन टास्क था। सभी कंटेस्टेंट्स को एक-एक करके कन्फेशन रूम में बुलाया गया और उन्हें मौका दिया गया कि वह चाहे जितने भी कंटेस्टेंट्स को नॉमिनेट कर सकते हैं। तान्या मित्तल ने कहा कि वह खुद को छोड़कर पूरे घरवालों को नॉमिनेट कर सकती हैं। प्रणित मोरे ने अमाल को लूजर बुलाया।

    नॉमिनेशन टास्क में सबने निकाली भड़ास

    फिर बारी-बारी से सभी कंटेस्टेंट्स ने उन लोगों के चेहरे पर स्टाम्प लगाया जिन्हें वह नॉमिनेट करना चाहते हैं। फरहाना भट्ट (Farrhana Bhatt) और प्रणित मोरे ने अमाल मलिक को स्टाम्प लगाया। अशनूर कौर ने मालती चाहर को, शहबाज बडेशा ने तान्या मित्तल को, अमाल ने गौरव खन्ना को स्टाम्प लगाया। प्रोमो में देखा जा सकता है कि आखिर में तान्या ने मालती को स्टाम्प लगाया।

    मालती-तान्या के बीच हुई तू-तू मैं-मैं

    इस दौरान वह चेहरे पर स्टाम्प लगाने की बजाय मालती के मुंह पर लगा देती हैं जिसके बाद उन्होंने तान्या को थप्पड़ मारा इसके बाद मालती चाहर ने गुस्से में तान्या को बद्तमीज बुलाया। अमाल मलिक ने भी तान्या को फटकार लगाई। सिंगर ने उन्हें बेवकूफ बुलाया। इस हरकत के बाद घर का माहौल गरम हो गया। फिर मालती भी तान्या के चेहरे पर स्टाम्प लगाने के लिए आगे बढ़ीं। बिग बॉस तक के मुताबिक, इस हफ्ते पूरा घर नॉमिनेटेड है।

