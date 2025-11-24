Bigg Boss 19: मालती चाहर ने तान्या मित्तल को मारा थप्पड़! बिग बॉस के घर में फिर मचा हंगामा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss Season 19) का दो हफ्ते बाद ग्रैंड फिनाले होगा जिसमें किसी एक को ट्रॉफी मिलेगी। कुनिका सदानंद (Kunickaa Sadanand Eviction) के एविक्शन के बाद बिग बॉस के घर में कुल 8 कंटेस्टेंट्स बचे हैं जिनमें से एक अगले वीकेंड का वार में बाहर हो जाएगा।

वीकेंड का वार के बाद बिग बॉस के घर में नॉमिनेशन टास्क भी हो गया है जिसके चलते शो में बवाल मच गया है। मालती चाहर (Malti Chahar) ने तो तान्या मित्तल (Tanya Mittal) को थप्पड़ भी मार दिया। इसके बाद सभी तान्या के ऊपर भड़क गए, खासकर अमाल मलिक (Amaal Mallik)।

पूरे घरवालों को नॉमिनेट करना चाहती हैं तान्या हुआ यूं कि बिग बॉस के घर में नॉमिनेशन टास्क था। सभी कंटेस्टेंट्स को एक-एक करके कन्फेशन रूम में बुलाया गया और उन्हें मौका दिया गया कि वह चाहे जितने भी कंटेस्टेंट्स को नॉमिनेट कर सकते हैं। तान्या मित्तल ने कहा कि वह खुद को छोड़कर पूरे घरवालों को नॉमिनेट कर सकती हैं। प्रणित मोरे ने अमाल को लूजर बुलाया।