Bigg Boss 19 Nominations: कुनिका सदानंद के बाद अगला होगा किसका नंबर, नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स की लिस्ट आई सामने

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस सीजन 19 जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है, कुछ कंटेस्टेंट्स का गेम मजबूत होता जा रहा है। 14 हफ्तों के बाद जिनकी पर्सनैलिटी शो में सबसे ज्यादा उभरकर आई है, वह फरहाना भट्ट, गौरव खन्ना, अमाल मलिक और तान्या मित्तल हैं, जिन्हें इस सीजन के टॉप 4 कंटेस्टेंट्स के रूप में देखा जा रहा है।

60 साल की कुनिका सदानंद भी इस सीजन की मजबूत कंटेस्टेंट थीं, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक, कम वोट्स पाने के कारण उन्हें वीकेंड पर एलिमिनेट कर गया है। हालांकि, घरवाले चैन की सांस लेते, उससे पहले ही बिग बॉस ने घर में नॉमिनेशन टास्क करवा दिया। ग्रैंड फिनाले से 2 हफ्ते दूर बिग बॉस 19 के 14वें हफ्ते में आकर कौन-कौन से कंटेस्टेंट्स नॉमिनेशन में गए, नीचे पढ़ें डिटेल्स:

8 में से कितने कंटेस्टेंट हुए नॉमिनेट? इस बार बिग बॉस 19 में नॉमिनेशन की प्रक्रिया कुछ अलग तरह से की गई। बिग बॉस के घर की हर अपडेट देने वाले एक्स अकाउंट पेज बीबी तक ने बताया कि राजनीति के इस सीजन में नॉमिनेशन टास्क में एसेंबली हॉल नहीं, बल्कि कन्फेशन रूम खोला गया। जहां एक-एक करके सभी कंटेस्टेंट को बिग बॉस ने कंफेशन रूम में बुलाकर ये मौका दिया कि वह जितने चाहे उतने कंटेस्टेंट्स को नॉमिनेशन में डाल सकते हैं।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, 8 कंटेस्टेंट्स ने उन्हें वोट किया, जिन्हें वह फिनाले में नहीं देखना चाहते। हालांकि, सभी के खिलाफ इतने वोट्स आ गए कि इस वीक घर में मौजूद सभी कंटेस्टेंट्स नॉमिनेट हो गए। खतरे से बचने का बस एक है रास्ता अब बिग बॉस 19 के मेकर्स ने घरवालों को उनकी डेमोक्रेसी में सभी को अगर नॉमिनेट करने का मौका दिया है, तो वह उन्हें खुद को खतरे से बचाने कर फिनाले वीक में अपनी जगह बनाने का मौका भी देंगे। रिपोर्ट्स की मानें तो नॉमिनेशन टास्क के बाद घर में 'टिकट टू फिनाले' टास्क होने वाला है, जिसमें अशनूर कौर से लेकर गौरव, फरहाना, शहबाज, अमाल, मालती, प्रणित और तान्या सभी हिस्सा लेंगे।