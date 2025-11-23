Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bigg Boss 19 Nominations: कुनिका सदानंद के बाद अगला होगा किसका नंबर, नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स की लिस्ट आई सामने

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 10:59 PM (IST)

    Bigg Boss 19: बिग बॉस सीजन 19 अपने 14वें हफ्ते में पहुंच रहा है, लेकिन उससे पहले ही एक और कंटेस्टेंट का सफर शो में खत्म हो गया है।रिपोर्ट्स के मुताबिक, शो की राजमाता कही जाने वाली कुनिका सदानंद एलिमिनेट हो चुकी है। उनके एलिमिनेशन के बाद अब किन-किन कंटेस्टेंट के सिर पर नॉमिनेशन की तलवार लटकी, चलिए आपको बताते हैं:

    prefferd source google
    Hero Image

    बिग बॉस 19 में इस वीक का नॉमिनेशन/ Photo- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस सीजन 19 जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है, कुछ कंटेस्टेंट्स का गेम मजबूत होता जा रहा है। 14 हफ्तों के बाद जिनकी पर्सनैलिटी शो में सबसे ज्यादा उभरकर आई है, वह फरहाना भट्ट, गौरव खन्ना, अमाल मलिक और तान्या मित्तल हैं, जिन्हें इस सीजन के टॉप 4 कंटेस्टेंट्स के रूप में देखा जा रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    60 साल की कुनिका सदानंद भी इस सीजन की मजबूत कंटेस्टेंट थीं, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक, कम वोट्स पाने के कारण उन्हें वीकेंड पर एलिमिनेट कर गया है। हालांकि, घरवाले चैन की सांस लेते, उससे पहले ही बिग बॉस ने घर में नॉमिनेशन टास्क करवा दिया। ग्रैंड फिनाले से 2 हफ्ते दूर बिग बॉस 19 के 14वें हफ्ते में आकर कौन-कौन से कंटेस्टेंट्स नॉमिनेशन में गए, नीचे पढ़ें डिटेल्स:

    8 में से कितने कंटेस्टेंट हुए नॉमिनेट?

    इस बार बिग बॉस 19 में नॉमिनेशन की प्रक्रिया कुछ अलग तरह से की गई। बिग बॉस के घर की हर अपडेट देने वाले एक्स अकाउंट पेज बीबी तक ने बताया कि राजनीति के इस सीजन में नॉमिनेशन टास्क में एसेंबली हॉल नहीं, बल्कि कन्फेशन रूम खोला गया। जहां एक-एक करके सभी कंटेस्टेंट को बिग बॉस ने कंफेशन रूम में बुलाकर ये मौका दिया कि वह जितने चाहे उतने कंटेस्टेंट्स को नॉमिनेशन में डाल सकते हैं।

    यह भी पढ़ें- Bigg Boss 19: फराह खान को पता है बिग बॉस 19 का विनर? वायरल Video ने लगाई इंटरनेट पर चिंगारी

    रिपोर्ट्स के मुताबिक, 8 कंटेस्टेंट्स ने उन्हें वोट किया, जिन्हें वह फिनाले में नहीं देखना चाहते। हालांकि, सभी के खिलाफ इतने वोट्स आ गए कि इस वीक घर में मौजूद सभी कंटेस्टेंट्स नॉमिनेट हो गए।

    WhatsApp Image 2025-11-23 at 7.06.06 PM

    खतरे से बचने का बस एक है रास्ता

    अब बिग बॉस 19 के मेकर्स ने घरवालों को उनकी डेमोक्रेसी में सभी को अगर नॉमिनेट करने का मौका दिया है, तो वह उन्हें खुद को खतरे से बचाने कर फिनाले वीक में अपनी जगह बनाने का मौका भी देंगे। रिपोर्ट्स की मानें तो नॉमिनेशन टास्क के बाद घर में 'टिकट टू फिनाले' टास्क होने वाला है, जिसमें अशनूर कौर से लेकर गौरव, फरहाना, शहबाज, अमाल, मालती, प्रणित और तान्या सभी हिस्सा लेंगे।

    bb19 -1

    इनमें से जो भी कंटेस्टेंट टिकट टू फिनाले टास्क जीत जाता है, वह नॉमिनेशन से बाहर आकर फिनाले के एक कदम करीब पहुंच जाएगा। आपको बता दें कि 7 दिसंबर 2026 को बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले होगा, जिसे आप जियो हॉटस्टार (Jio Hotstar) और कलर्स पर देख सकते हैं।

    यह भी पढ़ें- Bigg Boss 19: अब 'अनुपमा' का क्या होगा! सीरियल की दुनिया में Tanya Mittal की एंट्री, मिला बड़े शो का ऑफर?