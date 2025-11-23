Bigg Boss 19: फराह खान को पता है बिग बॉस 19 का विनर? वायरल Video ने लगाई इंटरनेट पर चिंगारी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सलमान खान के विवादित शो बिग बॉस सीजन 19 का ग्रैंड फिनाले जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है, फैंस के दिलों की धड़कने बढ़ती जा रही हैं। बिग बॉस के इस सीजन में टोटल 16 कंटेस्टेंट्स आए थे और शहबाज बदेशा और मालती चहर की वाइल्ड कार्ड के रूप में एंट्री हुई थी।

18 में से अब शो में केवल 8 कंटेस्टेंट बचे हैं, क्योंकि रिपोर्ट्स की मानें तो कुनिका सदानंद भी बिग बॉस से एलिमिनेट हो चुकी हैं। अपने ग्रैंड फिनाले से महज दो हफ्ते दूर इस शो में कंटेस्टेंट ट्रॉफी जीतने के लिए जी-जान लगा रहे हैं। इस बीच ही शो की सबसे बड़ी फैन और को-होस्ट बनकर आने वालीं फराह खान का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर इस शो के दर्शकों को लग रहा है कि उन्हें पहले से ही पता है कि सीजन की ट्रॉफी कौन घर लेकर जाने वाला है।

फराह खान ने वीडियो में बताया इस कंटेस्टेंट को विनर सोशल मीडिया पर और दर्शकों के हिसाब से जो बिग बॉस 19 की ट्रॉफी जीतने के सबसे बड़े दावेदार हैं, वह फरहाना भट्ट (Farrhana Bhatt), गौरव खन्ना है, क्योंकि पिछले कुछ समय से शो सबसे ज्यादा इन दोनों के इर्द-गिर्द ही घूम रहा है। हालांकि, फराह खान ने जो नाम लिया उससे फैंस के मन में थोड़ा शक जरूर पैदा हुआ है।

यह भी पढ़ें- Bigg Boss 19: अब 'अनुपमा' का क्या होगा! सीरियल की दुनिया में Tanya Mittal की एंट्री, मिला बड़े शो का ऑफर? बीबी तक नामक एक एक्स अकाउंट ने अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें फराह खान से सोहा अली खान ये पूछती हुई दिखाई दे रही हैं कि उनके मुताबिक, बिग बॉस 19 की ट्रॉफी कौन ले जाएगा। जिसके जवाब में फराह तुरंत कहती हैं कि 'मुझे ये बोलना अलाउड है कि नहीं पता नहीं', इस बात को सुनकर सोहा चौंक जाती हैं और कहती हैं कि 'तुम्हें पता है विनर कौन है? फराह बात को संभालती हैं और कहती हैं कि मैं ये बता रही हूं कि मेरा फेवरेट कौन है। वह बोलती हैं, "क्योंकि मै बिग बॉस के काफी करीब हूं और वह शो होस्ट करती हूं, तो मेरी ओपिनियन देने से पहले सोचती हूं। मेरे हिसाब से ये अब गौरव खन्ना शो बन चुका है, क्योंकि सब उन्हीं के खिलाफ होकर लड़ रहे हैं और वह बिना गाली-गलौच दिए चल रहे हैं, तो ये एक विनर क्वालिटी है"।