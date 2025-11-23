Bigg Boss 19: फराह खान को पता है बिग बॉस 19 का विनर? वायरल Video ने लगाई इंटरनेट पर चिंगारी
Bigg Boss 19: बिग बॉस 19 को कुछ दिनों में ही इस सीजन का विनर मिल जाएगा। कुनिका सदानंद के घर से एलिमिनेट होने के बाद अभी घर में 8 लोग बचे हुए हैं। फिनाले के करीब आने के बीच ही फराह खान का एक वीडियो तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह विनर को लेकर बात करती दिख रही हैं।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सलमान खान के विवादित शो बिग बॉस सीजन 19 का ग्रैंड फिनाले जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है, फैंस के दिलों की धड़कने बढ़ती जा रही हैं। बिग बॉस के इस सीजन में टोटल 16 कंटेस्टेंट्स आए थे और शहबाज बदेशा और मालती चहर की वाइल्ड कार्ड के रूप में एंट्री हुई थी।
18 में से अब शो में केवल 8 कंटेस्टेंट बचे हैं, क्योंकि रिपोर्ट्स की मानें तो कुनिका सदानंद भी बिग बॉस से एलिमिनेट हो चुकी हैं। अपने ग्रैंड फिनाले से महज दो हफ्ते दूर इस शो में कंटेस्टेंट ट्रॉफी जीतने के लिए जी-जान लगा रहे हैं। इस बीच ही शो की सबसे बड़ी फैन और को-होस्ट बनकर आने वालीं फराह खान का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर इस शो के दर्शकों को लग रहा है कि उन्हें पहले से ही पता है कि सीजन की ट्रॉफी कौन घर लेकर जाने वाला है।
फराह खान ने वीडियो में बताया इस कंटेस्टेंट को विनर
सोशल मीडिया पर और दर्शकों के हिसाब से जो बिग बॉस 19 की ट्रॉफी जीतने के सबसे बड़े दावेदार हैं, वह फरहाना भट्ट (Farrhana Bhatt), गौरव खन्ना है, क्योंकि पिछले कुछ समय से शो सबसे ज्यादा इन दोनों के इर्द-गिर्द ही घूम रहा है। हालांकि, फराह खान ने जो नाम लिया उससे फैंस के मन में थोड़ा शक जरूर पैदा हुआ है।
बीबी तक नामक एक एक्स अकाउंट ने अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें फराह खान से सोहा अली खान ये पूछती हुई दिखाई दे रही हैं कि उनके मुताबिक, बिग बॉस 19 की ट्रॉफी कौन ले जाएगा। जिसके जवाब में फराह तुरंत कहती हैं कि 'मुझे ये बोलना अलाउड है कि नहीं पता नहीं', इस बात को सुनकर सोहा चौंक जाती हैं और कहती हैं कि 'तुम्हें पता है विनर कौन है? फराह बात को संभालती हैं और कहती हैं कि मैं ये बता रही हूं कि मेरा फेवरेट कौन है। वह बोलती हैं, "क्योंकि मै बिग बॉस के काफी करीब हूं और वह शो होस्ट करती हूं, तो मेरी ओपिनियन देने से पहले सोचती हूं। मेरे हिसाब से ये अब गौरव खन्ना शो बन चुका है, क्योंकि सब उन्हीं के खिलाफ होकर लड़ रहे हैं और वह बिना गाली-गलौच दिए चल रहे हैं, तो ये एक विनर क्वालिटी है"।
Farah Khan, who's also host Bigg Boss in Salman Khan's absence, called BB19 Gaurav Khanna show and predicted he should win the show.— BBTak (@BiggBoss_Tak) November 22, 2025
She says, "I feel this time now it is becoming the Gaurav Khanna show. Because everyone is ganging up on him, and he is holding his own very well.… pic.twitter.com/CqJbI0gndW
यूजर्स बोले- सब पहले से ही फिक्स है भाई
इस वायरल वीडियो को देखने के बाद यूजर्स को ऐसा लग रहा है कि फराह खान पहले से ही विनर के बारे में जानती हैं। एक यूजर ने लिखा, "फराह मैम ने बेसिकली ये बता दिया है कि बाकी के सभी खिलाड़ी सिर्फ बैकग्राउंड एक्टर्स हैं और ये गौरव खन्ना का शो है"। दूसरे यूजर ने लिखा, "इनकी बातों से ऐसा क्यों लग रहा है कि विनर मेकर्स ने पहले से ही फिक्स किया हुआ है"।
एक और अन्य यूजर ने लिखा, "फराह जी ने डिक्लेयर कर दिया है, अब ट्रॉफी गौरव को दो मत, पहले से ही उसके घर पर पार्सल कर दो"। बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले 7 दिसंबर 2025 में होगा।
