Bigg Boss 19: क्रिकेट जगत ने इन 14 लोगों ने की मालती चाहर के लिए वोटिंग अपील, फिनाले में आएगा ट्विस्ट?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस सीजन 19 जैसे-जैसे अपने फिनाले की तरफ बढ़ रहा है, फैंस के दिलों की धड़कन बढ़ती जा रही है। इस सीजन में कोई चाहता है कि फरहाना भट्ट विनर बने, तो कोई गौरव खन्ना और अमाल मलिक के हाथों में ट्रॉफी देखने की चाहत रखता है।

अगले वीक ग्रैंड फिनाले होने वाला है, उससे पहले हर कोई अपने फेवरेट कंटेस्टेंट के लिए भर-भरकर वोट्स कर रहा है। इस बीच ही दीपक चाहर की बहन मालती चाहर के लिए क्रिकेट फील्ड के 14 दिग्गज खिलाड़ियों ने वोटिंग अपील कर उन्हें फिनाले वीक में पहुंचाने की अपील की है, जिससे गेम में एक बड़ा ट्विस्ट आ सकता है। कौन हैं वो 14 खिलाड़ी, जिन्होंने मांगे मालती चाहर के लिए वोट्स, नीचे पढ़ें डिटेल्स:

इन 14 क्रिकेटर ने इंस्टा पर की वोट अपील एक लंबे समय बाद कोई ऐसी वाइल्ड कार्ड बिग बॉस (Bigg Boss 19) के घर में आई है, जिसने फरहाना भट्ट और तान्या मित्तल जैसे पक्के खिलाड़ियों की नाक में दम कर दिया है। हालांकि, 14वें हफ्ते में वह शहबाज और अशनूर के साथ सबसे कम वोट्स पाकर बॉटम में हैं, लेकिन हो सकता है कि ये बाजी बिल्कुल पलट जाए, क्योंकि उनके लिए वोट अपील करने के लिए क्रिकेट के दिग्गज खुद मैदान में उतरे हैं।

शो में कैसा रहा है मालती का परफॉर्मेंस? बड़े-बड़े क्रिकेटर की वोटिंग अपील कहीं न कहीं फैंस को इन्फ्लुएंस कर मालती चाहर को बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले वीक में पहुंचा सकती है। अगर मालती चाहर के गेम की बात की जाए, तो वह पूरे सीजन लड़ाई में वॉक आउट करने के लिए काफी मशहूर रही।