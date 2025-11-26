Bigg Boss 19 Voting: 8 में से इस कंटेस्टेंट का टूटेगा सपना, फिनाले वीक से पहले ही होगा मुख्य द्वार से बाहर?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Bigg Boss 19 Elimination: बिग बॉस 19 अब एक ऐसे पड़ाव पर पहुंच चुका है, जहां दर्शक कंटेस्टेंट्स को भीड़ में नहीं देखना चाहते हैं। फरहाना भट्ट की तरह ही वह चाहते हैं कि सभी की पर्सनैलिटी उन्हें देखने को मिले। हालांकि, कुछ ऐसे भी कंटेस्टेंट्स हैं, जो अभी भी झुण्ड में खेल रहे हैं।

ये तो हम आपको बता ही चुके हैं कि बिग बॉस के दिए गए ऑप्शन की वजह से इस वीक घर में मौजूदा 8 सभी सदस्य नॉमिनेट हैं। वोटिंग के आधार पर फिनाले वीक में जाकर ट्रॉफी जीतने का किसका सपना टूटेगा और कौन सा कंटेस्टेंट इस वीकेंड के वार पर एलिमिनेट हो सकता है, चलिए आपको बताते हैं।

सबसे कम वोट्स पाकर ये कंटेस्टेंट है पीछे घर में मौजूद सभी कंटेस्टेंट का कोई न कोई गेम है। शुरुआत से लेकर 14वें हफ्ते तक जहां बिग बॉस की कहानी तान्या मित्तल (Tanya Mittal) के इर्द गिर्द घूम रही है, तो वहीं फरहाना भट्ट अकेले ही सब पर भारी पड़ जाती हैं। वहीं गौरव खन्ना का खुद के लिए स्टैंड लेना, आखिरी हफ्ते से पहले अशनूर कौर का खुद के लिए बोलना और प्रणित और मालती की केमिस्ट्री भी दर्शकों को खूब भा रही है।

शहबाज के साथ खतरे में ये 2 कंटेस्टेंट शहबाज को जहां सबसे कम वोट्स मिले हैं, तो वहीं उनके साथ अशनूर कौर (Ashnoor Kaur) और मालती चाहर पर भी खतरा मंडरा रहा है। शहबाज के बाद सबसे कम वोट्स पाने वालीं अशनूर कौर हैं, इन्हें 6.32% वोट्स मिले हैं, उनके बाद मालती चाहर हैं, जिन्हें अशनूर से थोड़े ही ज्यादा वोट्स मिले हैं।