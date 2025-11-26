Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bigg Boss 19: कुनिका सदानंद ने फिनाले से पहले खोला राज, इस कंटेस्टेंट को बताया शो का विनर

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 01:04 PM (IST)

    'बिग बॉस 19' (Bigg Boss 19) के घर में अब टिकट टू फिनाले' का टास्क होने जा रहा है, जो कंटेस्टेंट को आगे की मेहनत में थोड़ी तसल्ली दिलाएगा। शो में इस वक्त 8 कंटेस्टेंट ये दावेदारी पेश करने वाले हैं जिनमें प्रणित मोरे, अशनूर, तान्या मित्तल, फरहाना भट्ट, गौरव खन्ना, मालती चाहर, अमाल मलिक और शहबाज का नाम शामिल है। वहीं इस बीच घर से बेघर हुई कुनिका सदानंद ने बाहर आकर कई बड़े राज खोले।

    prefferd source google
    Hero Image

    कुनिका सदानंद ने किसे बताया विनर (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस सीजन 19 धीरे-धीरे अपने फिनाले की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में हर कंटेस्टेंट अपनी मजबूत दावेदारी पेश करने में लगा हुआ है। वहीं इस बीच कई मजबूत कंटेस्टेंट को शो से चलता किया गया। इसमें कुनिका सदानंद का नाम भी शामिल है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सलमान खान ने दिया था खास टैग

    कुनिका का बिग बॉस 19 का सफर समाप्त हो गया। अब घर से बाहर आने के बाद एक्ट्रेस बड़े-बड़े बयान दे रही हैं। कुनिका का कहना है कि वो शो में ट्रॉफी जीतने के लिए नहीं आई थीं उनका मकसद कुछ और ही था। सलमान खान ने कुनिका को 'फसाद की जड़' का टैग दिया था। हालांकि कुनिका अपनी बिग बॉस जर्नी से काफी खुश हैं और उन्होंने इसे गेम चेंजर कहकर बुलाया।

    यह भी पढ़ें- Bigg Boss 19: 'लेस्बियन है...'Kunickaa Sadanand ने मालती चाहर की सेक्सुअलिटी पर उठाया सवाल, भड़क गए यूजर्स

    घर के अंदर हुई गलतफहमी - कुनिका

    सलमान के 'फसाद की जड़' वाले टैग पर असहमति जताते हुए कुनिका ने हिंदुस्तान टाइम्स से कहा कि शो पर मेरे काम को अक्सर गलत तरीके से पेश किया जाता था। वह कहती हैं, "मुझे ठीक-ठीक घटना याद नहीं, लेकिन मुझे याद है कि सलमान ने मुझे यह टैग दिया था। ऐसा सिर्फ इसलिए था क्योंकि मैं कंटेंट उपलब्ध करा रही थी। मैंने कभी कोई परेशानी खड़ी करने की कोशिश नहीं की।" कई बार हालात के दबाव और खेल के अंदर गलतफहमी के कारण झगड़े बढ़ जाते थे।" यहां तक कि जब मैंने घोषणा की कि घरवालों को झगड़ा नहीं करना चाहिए, तब भी झगड़ा हुआ।"

    कुनिका ने किसे बताया विजेता?

    वहीं जब कुनिका से सवाल किया गया कि इस बार बिग बॉस की ट्रॉफी कौन ले जाएगा इसके जवाब में उन्होंने कहा, "प्रणित शो जीतने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है,लेकिन ट्रॉफी कश्मीर जा रही है फरहाना इसे उठाएंगी।" अपने और फरहाना के रिश्ते पर बात करते हुए कुनिका ने कहा कि भले ही हमारा रिश्ता उतार-चढ़ाव भरा रहा हो, लेकिन मेरा मानना है कि वह इसकी हकदार हैं। उनका भावनात्मक सफर लंबा रहा है और घर के अंदर उन्होंने काफी तरक्की की है।" कुनिका ने प्रणित मोरे, अमाल मलिक, तान्या मित्तल, गौरव खन्ना और फरहाना को टॉप 5 कंटेस्टेंट बताया।

    यह भी पढ़ें- मृदुल के बाद Bigg Boss 19 से कटेगा इस कंटेस्टेंट का पत्ता, मेकर्स की चालाकी भी नहीं आएगी काम!