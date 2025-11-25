BB 19 Ticket To Finale: आखिरकार! शो को मिल गया पहला Finalist, विनर बनने की पक्की हुई दावेदारी!
Bigg Boss 19 Ticket To Finale: आखिरकार, बिग बॉस फैंस और कंटेस्टेंट्स को जिस घड़ी का इंतजार था वो गई है। शो को अपना पहला फाइनलिस्ट मिल गया है। हाल ही में टिकट टू फिनाले में चार सदस्यों ने दावेदारी पक्की की थी जिसमें से एक सीधे फिनाले में पहुंच गया है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस के फैंस के लिए ये दो हफ्ते काफी एक्साइटिंग होने वाले हैं क्योंकि इन दो हफ्तों के बाद शो का विनर घोषित कर दिया जाएगा। अब हाल ही में हुए टिकट टू फिनाले में जीतकर एक कंटेस्टेंट ने फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। जिसने शो को लेकर और भी ज्यादा एक्साइटमेंट बढ़ा दी है। आइए जानते हैं वो लकी सदस्य जो सीधे फिनाले में पहुंच गया है।
टिकट टू फिनाले में चार सदस्यों ने की थी दावेदारी पक्की
बिग बॉस 19 के टिकट टू फिनाले में जिन 4 सदस्यों ने अपनी दावेदारी पक्की थी, वे थे- अशनूर कौर, प्रणित मोरे, गौरव खन्ना और फरहाना भट्ट। इसके लिए एक टास्क हुआ था जिसमें कंटेस्टेंट दो-दो की टीम में बंटे थे। जिसमें अशनूर ने तान्या को, गौरव ने मालती को, प्रणित ने शहबाज को और फरहाना ने अमाल को हराकर अपनी दावेदारी पक्की की थी।
यह भी पढ़ें- Bigg Boss 19: मालती चाहर ने तान्या मित्तल को मारा थप्पड़! बिग बॉस के घर में फिर मचा बड़ा हंगामा
शो को मिला पहला फाइनलिस्ट
टिकट टू फिनाले में पहला फाइनलिस्ट बनने के लिए एक टास्क हुआ जिसमें गार्डन एरिया वेल ऑफ डेस्टिनी को खोलता है, यह एक जादुई कुआं है जो सिर्फ उसी को इनाम देता है जो इसे खुश रखता है। टास्क में कंटेस्टेंट को कंधे पर एक छड़ी रखनी थी जिसमें दो कटोरे हों-एक रेड वाटर और दूसरा ग्रीन वाटर वाला।
इसके बाद दावेदार को कहीं रुकना नहीं है और बैलेंस बनाकर रखना है अगर रेड वॉटर गिरता है और ग्रीन लाइन तक पहुंचता है तो वह कंटेस्टेंट एलिमिनेटेड हो जाता है। इस तरह तीन राउंड होंगे और हर राउंड में एक आउट हो जाता है। जो आखिर तक अपने रेड वॉटर को बचाता है वह टिकट टू फिनाले जीत जाता है।
ये कंटेस्टेंट बना पहला फाइनलिस्ट
बिग बॉस की अपडेट देने वाले पेज के मुताबिक, आपको बता दें इस टास्क के विजेता गौरव खन्ना रहे। जी हां गौरव खन्ना (Gaurav Khanna) शो के फाइनल में पहुंचने वाले पहले कंटेस्टेंट हैं।
- पहले राउंड में मालती ने फरहाना को एलिमिनेट किया
- दूसरे राउंड में फरहाना ने प्रणित को एलिमिनेट किया
- तीसरे राउंड में तान्या ने अशनूर को एलिमिनेट किया
इस तरह आखिरकार गौरव खन्ना ने यह टास्क जीता और बिग बॉस 19 के पहले फाइनलिस्ट बन गए। अब बिग बॉस हाउस में 8 कंटेस्टेंट बचे हैं और इस हफ्ते कोई कैंप्टन नहीं बना है। देखना दिलचस्प होगा कि दो हफ्ते बाद कौन बिग बॉस 19 की ट्रॉफी उठाता है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।