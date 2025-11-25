BB 19 Ticket To Finale: आखिरकार! शो को मिल गया पहला Finalist, विनर बनने की पक्की हुई दावेदारी!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस के फैंस के लिए ये दो हफ्ते काफी एक्साइटिंग होने वाले हैं क्योंकि इन दो हफ्तों के बाद शो का विनर घोषित कर दिया जाएगा। अब हाल ही में हुए टिकट टू फिनाले में जीतकर एक कंटेस्टेंट ने फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। जिसने शो को लेकर और भी ज्यादा एक्साइटमेंट बढ़ा दी है। आइए जानते हैं वो लकी सदस्य जो सीधे फिनाले में पहुंच गया है।

टिकट टू फिनाले में चार सदस्यों ने की थी दावेदारी पक्की बिग बॉस 19 के टिकट टू फिनाले में जिन 4 सदस्यों ने अपनी दावेदारी पक्की थी, वे थे- अशनूर कौर, प्रणित मोरे, गौरव खन्ना और फरहाना भट्ट। इसके लिए एक टास्क हुआ था जिसमें कंटेस्टेंट दो-दो की टीम में बंटे थे। जिसमें अशनूर ने तान्या को, गौरव ने मालती को, प्रणित ने शहबाज को और फरहाना ने अमाल को हराकर अपनी दावेदारी पक्की की थी।

इसके बाद दावेदार को कहीं रुकना नहीं है और बैलेंस बनाकर रखना है अगर रेड वॉटर गिरता है और ग्रीन लाइन तक पहुंचता है तो वह कंटेस्टेंट एलिमिनेटेड हो जाता है। इस तरह तीन राउंड होंगे और हर राउंड में एक आउट हो जाता है। जो आखिर तक अपने रेड वॉटर को बचाता है वह टिकट टू फिनाले जीत जाता है।